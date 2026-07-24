줌라이언, 혹독한 여름철 기상 조건 속에서 전 세계 고객 지원 강화

창사, 중국 2026년 7월 24일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언' 또는 '회사')의 엔지니어링 크레인 및 건설용 승강 장비를 비롯한 다양한 제품 라인 서비스팀이 올여름 여러 해외 시장에서 고객 지원을 지속하고 있다. 유럽 지역의 고온 환경 속에서 이뤄진 장비 인도, 긴급 수리, 규정 준수 작업, 전시회 지원과 더불어 사우디아라비아에서 실시된 타워크레인 안전 교육은 줌라이언이 일상적인 고객 지원과 전체 수명주기 장비 서비스를 통해 '당신의 기대 그 이상의 케어(MORE THAN YOU CARE)' 서비스 철학을 실천하고 있음을 보여준다.

A Zoomlion service engineer performs RDW-related compliance and maintenance work on a ZAT1600E all-terrain crane in the Netherlands

줌라이언은 유럽 전역에서 현지화된 서비스 네트워크와 부품 지원 체계를 지속적으로 강화하고 있다. 여름철 무더위 기간 동안에는 최전선 현장 팀에 방열 용품과 물류 지원을 제공하기도 했다. 네덜란드에서는 서비스팀이 까다로운 고온 환경 속에서 ZCT100 크레인의 인도 작업을 지원했으며, 세밀한 점검과 조정을 실시해 장비가 최적의 작동 상태로 가동을 시작할 수 있도록 도왔다. 역시 네덜란드에서 서비스팀은 ZAT1600 전지형 크레인에 대한 RDW 관련 규정 준수 조정과 유지보수 작업을 완료해, 고객이 현지 운영 요건을 충족하면서도 장비의 신뢰성과 자산 가치를 보호할 수 있도록 지원했다.

보스니아 헤르체고비나에서는 한 화학공장에서 가동 중인 대형 ZAT1200 크레인에 붐 결함이 발생해 작업이 중단됐다. 줌라이언의 서비스 엔지니어는 현장으로 이동해 결함을 파악하고 수리와 시운전 작업을 완료해, 해당 장비가 신속히 가동을 재개할 수 있도록 해 주었고 고객이 겪는 가동 중지 시간을 줄이는 데 기여했다. 터키에서는 서비스팀이 고객의 ZRT1100 아웃트리거 확장 및 수축 결함에 대응해 현장 수리와 조정을 완료함으로써 장비의 작동 성능을 복구했다.

줌라이언의 서비스 지원은 전시회 운영으로도 확대됐다. 스페인 사라고사에서는 서비스 엔지니어들이 산업 전시회의 장비 설치, 시운전, 현장 준비 작업을 지원해, 회사의 크레인 제품이 안정적인 작동 상태로 전시될 수 있도록 도왔다.

유럽 지역 외에도, 줌라이언의 건설용 승강 장비 서비스팀은 최근 사우디아라비아 담맘에 위치한 세븐(Seven) 프로젝트 현장에서 '당신의 기대 그 이상의 케어' 서비스 캠페인을 진행했다. 이 팀은 조종사, 신호수, 안전관리자, 설치 인력을 포함한 현장 인력 23명을 대상으로 전문적인 타워크레인 안전 교육을 제공했다. 이론 교육과 현장 지도를 결합한 이번 교육은 안전 의식을 강화하고 작업 관행을 표준화함으로써, 더 안전한 프로젝트 수행을 지원하는 데 도움이 되었다.

줌라이언은 앞으로도 글로벌 서비스 네트워크와 부품 공급 역량, 현지 팀을 지속적으로 강화해, 전 세계 고객에게 신뢰할 수 있는 전체 수명주기 지원과 더 큰 가치를 제공할 계획이다.

SOURCE Zoomlion