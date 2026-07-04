Zoomlion acelera adoção de tecnologias híbridas e elétricas em suas linhas de equipamentos

CHANGSHA, China, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. A Zoomlion reconheceu cinco avanços tecnológicos em propulsão híbrida e acionamento elétrico durante sua 7ª Conferência de Inovação Científica e Tecnológica, em 16 de junho, destacando seu esforço para acelerar a aplicação de tecnologias de nova energia em máquinas de construção, máquinas agrícolas e equipamentos de mineração.

O caminhão de mineração híbrido com acionamento elétrico de 300 toneladas da Zoomlion, o maior modelo do tipo no mundo

Entre os avanços reconhecidos estavam um trator híbrido de altíssima potência, tecnologias de acionamento elétrico e controle inteligente para equipamentos de grande porte, tecnologia de acionamento elétrico distribuído para guindastes móveis, tecnologia híbrida em série com acionamento totalmente elétrico para colheitadeiras e um portfólio de patentes que abrange sistemas híbridos em tratores de alta potência movidos a nova energia. Em conjunto, os avanços refletem a ampliação da capacidade da Zoomlion em nova energia para desenvolver equipamentos mais sustentáveis e inteligentes em diferentes segmentos de negócios.

Uma parte central desse esforço é a plataforma da Zoomlion dedicada ao desenvolvimento de tecnologias de nova energia, que apoia o grupo na arquitetura de sistemas de acionamento elétrico, no desenvolvimento personalizado de componentes essenciais e na colaboração técnica com unidades de negócios de equipamentos. A Zoomlion construiu um portfólio de produtos de nova energia que abrange máquinas de construção, mineração e agricultura, com sistemas de propulsão elétricos a bateria, híbridos e a célula de combustível de hidrogênio, além de soluções de troca de baterias e recarga plug-in. A companhia desenvolveu quase 60 produtos de nova energia em 2025 e atualmente oferece 240 produtos desse tipo. Suas capacidades abrangem soluções completas em equipamentos, baterias, motores, controles e sistemas de célula de combustível, com apoio de desenvolvimento e testes internos de baterias de lítio e células de combustível de hidrogênio.

Entre os avanços reconhecidos, as máquinas agrícolas de nova energia são um exemplo representativo. A tecnologia de controle híbrido da Zoomlion já é amplamente aplicada em tratores de nova energia e colheitadeiras de trigo, ajudando a reduzir o consumo de combustível por meio de uma gestão de energia mais eficiente. A colheitadeira de trigo híbrida da Zoomlion gerou economia de combustível de aproximadamente 30%, enquanto o trator híbrido alcançou cerca de 8%. A tecnologia de chassi por comando eletrônico também foi adotada nos caminhões de mineração não tripulados da Zoomlion, apoiando a operação em escala e a frenagem segura em condições severas de campo por meio de uma arquitetura de frenagem em três níveis, que combina freio retardador, frenagem elétrica e frenagem mecânica.

Ou Biao, diretor do Instituto de Controle de Veículos da Zoomlion New Energy Technology Company, disse: "Para nossa equipe, esse reconhecimento valida o trabalho dos engenheiros e serve de incentivo para seguirmos em frente. O desenvolvimento de produtos de nova energia exige testes de campo repetidos em minas, lavouras e outros ambientes operacionais severos. Essas distinções nos motivam a permanecer próximos das necessidades dos clientes e a seguir enfrentando desafios técnicos difíceis."

A Zoomlion afirma que seguirá desenvolvendo equipamentos de nova energia e aproximando seus engenheiros de clientes em todo o mundo para compreender melhor as demandas locais.

FONTE Zoomlion