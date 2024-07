A ZTE inova continuamente as tecnologias de rede óptica, alcançando o mais rápido crescimento da participação no mercado global

SHENZHEN, China, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, alcançou o crescimento mais rápido na participação do mercado global de redes ópticas do 2T23 ao 1T24, segundo o relatório Optical Networking – 1Q24 divulgado pela Omdia, líder global em análise e consultoria. Esse reconhecimento ressalta a competitividade dos produtos de rede óptica da ZTE.

O acúmulo profundo e a inovação contínua em tecnologias de rede óptica ajudam a ZTE a fornecer soluções OTN líderes para as operadoras:

400G: Com base em 130GBd+, DSP de nova geração e tecnologias de encapsulamento 3D de ponta, a ZTE consegue tornar a capacidade de transporte de 400G de comprimento de onda único equivalente à de 100G/200G, melhorando a taxa de transporte e garantindo um excelente desempenho de transporte de serviços, mantendo a distância e aumentando a velocidade. Além disso, a ZTE cria um sistema de caminho óptico de banda C+L simples e eficiente por meio de inovações em novos amplificadores dopados com elementos de terras raras, preenchimento de comprimento de onda fictício e APO multiponto, multiplicando a capacidade de fibra única e estabelecendo uma base sólida para que as operadoras construam redes ópticas superpoderosas. Notavelmente, a solução 400G da ZTE ajudou as operadoras chinesas a construir a primeira e maior rede de backbone 400G totalmente óptica entre províncias do mundo com a mais ampla cobertura. 800G:

800G: A ZTE lançou a primeira solução plugável OTN 800G do setor, reduzindo o tamanho em 60% e o consumo de energia de um único Gbit em 68% em comparação com o módulo óptico fixo. Com base nessa solução, a ZTE verificou a primeira solução plugável OTN 800G da China na rede existente, permitindo o transporte misto 400G/800G e garantindo uma implantação tranquila e uma operação estável dos serviços. Ela atingiu um recorde de 2000 km de distância de transmissão no sistema terrestre, fornecendo largura de banda suficiente para o crescimento futuro dos serviços.

Tbit de comprimento de onda único: Com base no sistema em tempo real de espectro ultra-amplo de 17THz e 1Tbit+ de comprimento de onda único, a ZTE estabeleceu dois recordes mundiais: uma distância de transmissão de 250 km e uma capacidade de fibra única de mais de 120 T. Recentemente, a empresa concluiu o projeto de demonstração do primeiro sistema de transporte de fibra hallow-core de comprimento de onda único de 1,2 Tbit/s e unidirecional de mais de 100 Tbit/s, juntamente com parceiros do setor, demonstrando novamente sua liderança no campo da rede óptica.

Para o futuro, a ZTE tem o compromisso de colaborar com parceiros da cadeia do setor para explorar pesquisas e práticas inovadoras em tecnologias de rede óptica. Juntos, eles pretendem desenvolver novos caminhos para a comercialização de redes ópticas mais amplas e de alto desempenho, construindo uma sólida infraestrutura óptica para o crescimento da economia digital global.

