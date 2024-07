ZTE führt kontinuierlich Innovationen bei optischen Netzwerktechnologien durch und erzielt schnellstes Wachstum des Weltmarktanteils

SHENZHEN, China, 12. Juli 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat laut dem Bericht Optical Networking - 1Q24 von Omdia, einem weltweit führenden Analysten- und Beratungsunternehmen, das schnellste Wachstum des weltweiten Marktanteils für optische Netze vom zweiten Quartal 2023 bis zum ersten Quartal 2024 erzielt. Diese Auszeichnung unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit der optischen Netzwerke von ZTE.

Dank seiner umfangreichen Erfahrungen und kontinuierlichen Innovationen im Bereich der optischen Netzwerktechnologien kann ZTE den Betreibern führende OTN-Lösungen anbieten:

400G: Durch den Einsatz von 130GBd+, DSP der neuen Generation und modernster 3D-Verkapselungstechnologien gelingt es ZTE, die Transportkapazität von 400G mit einer Wellenlänge der von 100G/200G gleichzusetzen, die Transportrate zu verbessern und eine exzellente Service-Transportleistung zu gewährleisten.Gleichzeitig wird die Entfernung beibehalten und die Geschwindigkeit erhöht. Darüber hinaus schafft ZTE ein unkompliziertes und effizientes optisches C+L-Band-Pfadsystem durch Innovationen bei neuen, mit Seltenerdmetallen dotierten Verstärkern, Dummy-Wellenlängen-Füllung und Mehrpunkt-APO, wodurch die Einzelfaserkapazität vervielfacht und eine solide Grundlage für Betreiber geschaffen wird, um extrem leistungsstarke optische Netzwerke aufzubauen. Die 400G-Lösung von ZTE unterstützte chinesische Betreiber beim Aufbau des weltweit ersten und größten volloptischen 400G-Backbone-Netzes zwischen den Provinzen mit der größten Abdeckung.

800G: ZTE hat die branchenweit erste steckbare 800G-OTN-Lösung auf den Markt gebracht, die im Vergleich zu festen optischen Modulen die Größe um 60 % und den Stromverbrauch für ein einzelnes GBit um 68 % reduziert. Auf der Grundlage dieser Lösung hat ZTE die erste steckbare 800G-OTN-Lösung Chinas in einem bestehenden Netz verifiziert, die einen gemischten 400G/800G-Transport ermöglicht und eine reibungslose Bereitstellung und einen stabilen Betrieb der Dienste gewährleistet. Sie erreichte einen Rekord von 2000 km Übertragungsdistanz im Landsystem und bot genug Bandbreite für zukünftiges Servicewachstum.

Single-Wavelength-Tbit: Auf der Grundlage des Echtzeitsystems mit 17THz-Ultrabreitband und Single-Wavelength 1Tbit+ stellt ZTE zwei Weltrekorde auf: eine Übertragungsdistanz von 250 km und eine Single-Fiber-Kapazität von über 120T. Das Unternehmen hat kürzlich das Demonstrationsprojekt des weltweit ersten Single-Wavelength-1,2Tbit/s- und unidirektionalen Hohlfasertransportsystems mit einer Kapazität von mehr als 100Tbit/s zusammen mit Industriepartnern abgeschlossen und damit seine Führungsrolle im Bereich der optischen Netzwerke erneut unter Beweis gestellt.

ZTE wird auch in Zukunft mit Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten, um innovative Forschung zu betreiben und Verfahren für optische Netzwerktechnologien zu entwickeln. Gemeinsam wollen sie neue Ansätze für die Kommerzialisierung breiterer und leistungsfähigerer optischer Netzwerke entwickeln und eine solide optische Infrastruktur für das Wachstum der weltweiten Digitalwirtschaft aufbauen.

