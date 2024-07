ZTE blijft optische netwerktechnologieën innoveren en bereikt de snelste groei van het wereldwijde marktaandeel

SHENZHEN, China, 11 juli 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, behaalde de snelste groei in het wereldwijde marktaandeel voor optische netwerken van 2Q23 tot 1Q24, volgens het rapport Optical Networking - 1Q24 dat is uitgebracht door Omdia, een wereldwijde leider op het gebied van analyse en advies. Deze erkenning onderstreept het concurrentievermogen van de optische netwerkproducten van ZTE.

Diepgaande accumulatie en voortdurende innovatie in optische netwerktechnologieën helpen ZTE bij het leveren van toonaangevende OTN-oplossingen aan operators:

400G: Dankzij 130GBd+, DSP van de nieuwe generatie en geavanceerde 3D-inkapselingstechnologieën is ZTE erin geslaagd de transportcapaciteit van 400G met enkele golflengte gelijk te maken aan die van 100G/200G. Dit verbetert de transportsnelheid en garandeert uitstekende servicetransportprestaties terwijl de afstand hetzelfde blijft en de snelheid toeneemt. Daarnaast creëert ZTE een eenvoudig en efficiënt C+L-band optisch padsysteem door innovaties in nieuwe zeldzame aarde-elementen-gedoopte versterkers, dummy golflengtevulling en multi-point APO. Hierdoor wordt de single-fiber capaciteit vermenigvuldigd en ontstaat er een solide basis voor operators om supersterke optische netwerken te bouwen. Met name de ZTE 400G-oplossing hielp Chinese operators bij het bouwen van 's werelds eerste en grootste 400G volledig optische interprovincie ruggengraatnetwerk met zeer brede dekking.

800G: ZTE heeft de eerste 800G OTN-plug-integreerbare oplossing in de sector uitgebracht, waarmee de omvang met 60% en het stroomverbruik per Gbit met 68% wordt verminderd in vergelijking met de vaste optische module. Op basis van deze oplossing heeft ZTE de eerste 800G OTN-plug-integreerbare oplossing in het bestaande netwerk in China geverifieerd, waardoor gemengd 400G/800G-transport mogelijk wordt en een soepele implementatie en stabiele werking van services wordt gegarandeerd. Hiermee is een record van 2000 km transmissieafstand in het landsysteem bereikt, en is er voldoende bandbreedte beschikbaar voor toekomstige groei van de service.

Enkele golflengte Tbit: Gebaseerd op het real-time systeem van 17THz ultrabreed spectrum en enkele golflengte 1Tbit+, vestigde ZTE twee wereldrecords: een transmissieafstand van 250 km en een enkelvezelige capaciteit van meer dan 120 ton. Samen met industriële partners, voltooide ZTE onlangs het demonstratieproject van 's werelds eerste enkele golflengte 1.2Tbit/s en unidirectioneel meer dan 100Tbit/s transportsysteem met holle vezelkern, waarmee het bedrijf opnieuw zijn leiderschap op het gebied van optische netwerken demonstreert.

In de toekomst zal ZTE samenwerken met partners in de industrieketen om innovatief onderzoek en innovatieve praktijken in optische netwerktechnologieën te verkennen. Samen willen ze nieuwe wegen ontwikkelen om bredere en beter presterende optische netwerken op de markt te brengen. Hierbij bouwen zij een solide optische infrastructuur voor de groei van de wereldwijde digitale economie.

VRAGEN VAN DE MEDIA:

E-mail: [email protected]