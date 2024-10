Abraçando a diversidade cultural: o 35º Festival de Turismo de Xangai celebra culturas locais e internacionais

XANGAI, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O 35º Festival de Turismo de Xangai ("o Festival") começou oficialmente em 14 de setembro com apresentações ao vivo e um grande desfile no Nanjing Road Pedestrian Mall, onde atletas e artistas olímpicos nacionais e estrangeiros celebraram as culturas locais e internacionais.

Experimente o Comunicado de Imprensa Multicanal interativo aqui: https://www2.multivu.com/shanghai_tourism/9295051-en-the-35th-shanghai-tourism-festival-celebrates-local-and-international-cultures

Girls from the Luoyang Institute of Culture and Tourism's Hanfu Performance Art Troupe performed "Blossoming Ruyi" with ruyi scepters. The Latvian Contemporary Ballet Company showcases Latvia's charm with vibrant performances

O Festival, que vai até 6 de outubro, foi projetado para criar experiências inesquecíveis e uma jornada única para residentes locais e viajantes internacionais. A cerimônia de abertura contou com uma exibição vibrante de diversidade cultural com 25 equipes de desempenho da Ásia, Europa, América e Oceania, cada uma participando de um dos 25 carros alegóricos deslumbrantes. Além do espetáculo, atletas olímpicos de Xangai, incluindo o competidor de Paris 2024 Tan Haiyang, uniram forças com cantores e dançarinos para apresentar o show de abertura intitulado "Cidade Inflamada e Alegre".

Organizando 100 eventos, apresentando 1.000 produtos e testemunhando a participação de 10.000 empresas, o Festival, com o tema "Visitando Xangai", está hospedando uma grande variedade de eventos, como "Noites sem dormir de diversão", "Aventuras à beira-mar", "Encanto urbano", bem como exposições para as pessoas explorarem diversas paisagens culturais, como a "Grande Arte de Dunhuang" e "Exposição no Topo da Pirâmide: A Civilização do Antigo Egito".

Cada distrito de Xangai está adotando um tema único, como a exploração de uma cidade antiga, passeios aquáticos e festivais gastronômicos, para destacar a rica diversidade cultural da cidade. Além disso, os passeios de ônibus turísticos de dois andares estão aprimorando suas ofertas com a exposição de imersão digital em realidade virtual "Eternal Notre-Dame", proporcionando uma experiência profundamente imersiva. Além disso, sete eventos CityWalk especialmente temáticos serão organizados, cada um projetado para mostrar aspectos únicos da vibrante cultura urbana de Xangai.

Promoções e ofertas especiais foram lançadas para o Festival, incluindo ingressos pela metade do preço em 62 atrações, descontos exclusivos por tempo limitado para a exposição "A Grande Arte de Dunhuang" da Chunqiu Tourism, um desconto pela metade do preço para o carro alegórico "Pude Light City" DA SAGA e muito mais.

Além disso, a Trip.com atualizou a rota da excursão gratuita de meio dia para clientes internacionais e se uniu a mais de 200 marcas de 20 países em todo o mundo para trazer ofertas especiais de ingressos para hotéis, aeroportos e atrações principais. O Greenland Group está colaborando com a Expedia para lançar privilégios exclusivos, incluindo ingressos gratuitos para a exposição.

Mais de 20 novas histórias estão sendo abertas no shopping Global Harbor durante o Festival, e a Jiushi Tourism lançará uma série de ofertas de esportes e viagens em conjunto com o Shanghai Rolex Masters de 2024.

"Ao longo dos anos, o Festival tornou-se um símbolo de Xangai e estabeleceu a cidade como um destino turístico mundialmente famoso e uma janela para viajantes de todo o mundo experimentarem as belas paisagens de Xangai, deliciosas comidas e especialidades, e aprenderem sobre a China e suas profundas heranças culturais", disse Cheng Meihong, vice-diretor geral da Administração Municipal de Cultura e Turismo de Xangai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2522607/Luoyang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2522608/Latvia.jpg

FONTE Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism