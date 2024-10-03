35-й Шанхайский фестиваль туризма посвящен местным и международным культурам

ШАНХАЙ, 3 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 14 сентября официально стартовал 35-й Шанхайский фестиваль туризма («Фестиваль») с живыми выступлениями и грандиозным парадом в пешеходном торговом центре Nanjing Road, где олимпийские спортсмены и артисты из разных стран почтили местные и международные культуры.

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Girls from the Luoyang Institute of Culture and Tourism's Hanfu Performance Art Troupe performed "Blossoming Ruyi" with ruyi scepters. The Latvian Contemporary Ballet Company showcases Latvia's charm with vibrant performances

Фестиваль, который продлится до 6 октября, призван создать незабываемые впечатления и уникальное путешествие как для местных жителей, так и для международных путешественников. Церемония открытия продемонстрировала яркое культурное разнообразие с участием 25 коллективов из Азии, Европы, Америки и Океании, каждый из которых находился на одной из 25 ослепительных платформ. В дополнение к зрелищу, олимпийские спортсмены из Шанхая, в том числе участник Парижской олимпиады-2024 Тан Хайян (Tan Haiyang), объединили усилия с певцами и танцорами, чтобы провести вступительное шоу под названием «Зажигательный, радостный город».

Проводя 100 мероприятий, демонстрируя 1000 продуктов и наблюдая за участием 10 000 предприятий, Фестиваль с тематикой «Посещение Шанхая» проводит широкий спектр мероприятий, таких как «Бессонные ночи веселья», «Приключения на набережной», «Городской шарм», а также выставки для людей, чтобы исследовать разнообразные культурные ландшафты, такие как «Великое искусство Дуньхуана» и «Выставка на вершине пирамиды: цивилизация Древнего Египта».

Каждый район Шанхая охватывает уникальную тему, например исследование древнего города, экскурсии по водным путям и фестивали еды, чтобы подчеркнуть богатое культурное разнообразие города. Кроме того, двухэтажные экскурсионные автобусные туры расширяют свои предложения с помощью выставки виртуальной реальности «Вечный Нотр-Дам», обеспечивая глубокое погружение. Также будет организовано семь тематических мероприятий CityWalk, каждое из которых призвано продемонстрировать уникальные аспекты яркой городской культуры Шанхая.

Для Фестиваля были открыты специальные акции и предложения, в том числе билеты за половину цены на 62 аттракциона, ограниченные по времени эксклюзивные скидки на выставку «Великое искусство Дуньхуана» от Chunqiu Tourism, скидка на половину цены на платформу «Город света Pude» от SAGA и многое другое.

Кроме того, Trip.com обновил маршрут бесплатного полудневного тура для иностранных клиентов и объединил усилия с более чем 200 брендами из 20 стран мира, чтобы предложить специальные предложения билетов на отели, аэропорты и лучшие достопримечательности. А Greenland Group сотрудничает с Expedia, чтобы запустить эксклюзивные преимущества, включая бесплатные билеты на выставку.

Во время фестиваля в торговом центре Global Harbor откроется более 20 новых тем, а Jiushi Tourism запустит серию спортивных и туристических предложений совместно с Shanghai Rolex Masters 2024.

«За прошедшие годы фестиваль превратился в символ Шанхая и сделал город всемирно известным туристическим направлением, где путешественники со всего мира могут познакомиться с прекрасными пейзажами Шанхая, вкусными блюдами и специалитетами, а также узнать о Китае и его обширном культурном наследии», — сказал Чэн Мэйхун (Cheng Meihong), заместитель генерального директора Шанхайского муниципального управления культуры и туризма.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2522607/Luoyang.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2522608/Latvia.jpg