Merayakan Keberagaman Budaya: 35th Shanghai Tourism Festival Tampilkan Kebudayaan Lokal dan Internasional

Festival, berlangsung hingga 6 Oktober, ini mewujudkan pengalaman berkesan dan perjalanan unik bagi warga lokal dan wisatawan internasional. Di sesi pembukaan, keberagaman budaya dipertunjukkan 25 tim asal Asia, Eropa, Amerika, dan Oseania. Setiap tim menumpangi sebuah perahu menarik. Memeriahkan suasana festival ini, para atlet Olimpiade dari Shanghai, termasuk atlet Olimpiade Paris 2024, Tan Haiyang, bergabung bersama penyanyi dan penari dalam pertunjukan pembuka yang bertajuk "Igniting, Joyful City".

Mencakup 100 kegiatan, memamerkan 1.000 produk, serta diikuti 10.000 pelaku bisnis, Festival ini, mengusung tema "Visiting Shanghai", memiliki jenis acara yang beraneka ragam, seperti "Sleepless Nights of Fun," "Waterfront Adventures," "Urban Charm", serta sejumlah pameran. Dengan demikian, berbagai orang dapat mengeksplorasi kemajemukan budaya melalui sesi acara "Great Art of Dunhuang" dan "Exhibition On Top of the Pyramid: The Civilization of Ancient Egypt."

Setiap distrik di Shanghai juga menampilkan tema unik, seperti berjelajah di kota tua, tur sungai, serta festival kuliner, guna menampilkan kemajemukan budaya. Lebih lagi, bus tingkat kian meningkatkan pengalaman tersebut dengan pameran digital immersion VR "Eternal Notre-Dame" yang menghadirkan pengalaman menarik. Lebih lagi, tujuh sesi CityWalk akan ditawarkan kepada para pengunjung, dan setiap sesi menampilkan keunikan budaya perkotaan di Shanghai.

Program promosi khusus turut dilansir di Shanghai untuk festival tersebut, termasuk harga tiket dengan diskon 50% di 62 atraksi, diskon eksklusif dalam periode terbatas untuk pameran "The Great Art of Dunhuang" oleh Chunqiu Tourism, diskon 50% untuk tiket "Pude Light City" oleh SAGA, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Trip.com telah memperbarui rute tur gratis bagi wisatawan asing, serta berkolaborasi dengan lebih dari 200 merek di 20 negara di seluruh dunia untuk menawarkan program spesial yang mencakup hotel, bandara, dan tiket atraksi terkenal. Greenland Group juga berkolaborasi dengan Expedia untuk meluncurkan fasilitas eksklusif, termasuk tiket pameran gratis.

Lebih dari 20 gerai baru telah dibuka di Global Harbor Mall selama Festival berlangsung, sedangkan Jiushi Tourism akan meluncurkan rangkaian program promosi di sektor olahraga dan wisata, bertepatan dengan Shanghai Rolex Masters 2024.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Festival ini telah menjadi simbol Shanghai, serta membangun reputasi kota ini sebagai destinasi ternama dunia. Festival ini juga menyediakan kesempatan bagi wisatawan di seluruh dunia yang ingin menikmati pemandangan indah, kuliner lezat, serta produk khas Shanghai sekaligus belajar tentang Tiongkok dan warisan budayanya," ujar Cheng Meihong, Deputy Director General, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Pemerintah Kota Shanghai.

SOURCE Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism