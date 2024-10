Promowanie różnorodności kulturowej: 35. Festiwal Turystyki w Szanghaju świętuje kultury o zasięgu lokalnym i międzynarodowym

SZANGHAJ, 3 października 2024 r. /PRNewswire/ -- 35. Festiwal Turystyki w Szanghaju (35th Shanghai Tourism Festival) („Festiwal") został oficjalnie otwarty 14 września występami na żywo i wielką paradą na Nanjing Road, handlowej ulicy Szanghaju, gdzie olimpijczycy i artyści z kraju i z zagranicy świętowali lokalne i międzynarodowe kultury.

Interaktywna multimedialna informacja prasowa dostępna jest tutaj: https://www2.multivu.com/shanghai_tourism/9295051-en-the-35th-shanghai-tourism-festival-celebrates-local-and-international-cultures

Girls from the Luoyang Institute of Culture and Tourism's Hanfu Performance Art Troupe performed "Blossoming Ruyi" with ruyi scepters. The Latvian Contemporary Ballet Company showcases Latvia's charm with vibrant performances

Festiwal, który zakończy się 6 października, został zaplanowany w taki sposób, aby stworzyć niezapomniane doświadczenia i niepowtarzalną podróż, zarówno dla lokalnych mieszkańców jak i dla podróżnych z innych zakątków świata. Ceremonia otwarcia została uświetniona energiczną prezentacją różnorodności kulturowej, którą zapewniło 25 grup z Azji, Europy, Ameryki i Oceanii. Każda z nich miała do dyspozycji jedną z 25 olśniewających platform. Spektakl ten wzbogacili uczestnicy igrzysk olimpijskich z Szanghaju, w tym zawodnik występujący w Paryżu w tym roku, Tan Haiyang, którzy połączyli siły z wokalistami i tancerzami w występie zatytułowanym „Igniting, Joyful City" (Zastrzyk energii radosnego miasta).

W ramach Festiwalu, którego tematem przewodnim jest „Visiting Shanghai" (Wizyta w Szanghaju), odbyło się 100 wydarzeń i prezentacji 1000 produktów z udziałem 10 000 firm. Obejmuje to różnorodne imprezy, takie jak „Sleepless Nights of Fun" (Bezsenne noce rozrywki), „Waterfront Adventures" (Przygody nad wodą), czy „Urban Charm" (Miejski urok), jak również wystawy skierowane do osób, które chcą eksplorować różnorodne obszary kulturowe, takie jak wystawa „Great Art of Dunhuang" (Wspaniała sztuka Dunhuangu) i „Exhibition on Top of the Pyramid: The Civilization of Ancient Egypt" (Wystawa na szczycie piramidy: Cywilizacja starożytnego Egiptu).

Każda dzielnica Szanghaju promuje niepowtarzalną tematykę, taką jak eksploracja starożytnego miasta, wycieczki na wodzie i festiwale smaków, aby podkreślić bogatą różnorodność kulturową miasta. Ponadto organizatorzy wycieczek piętrowymi autobusami turystycznymi wzbogacają swoją ofertę dzięki wciągającej wirtualnej wystawie opartej na technologiach cyfrowych i technologii VR pt. „Eternal Notre-Dame", która zapewnia doświadczenie prawdziwego zanurzenia w prezentowanym świecie. Zorganizowanych zostanie siedem tematycznych spacerów po mieście z cyklu CityWalk, przy czym każdy z nich przedstawi niepowtarzalny aspekt pełnej energii kultury miejskiej.

Na potrzeby Festiwalu uruchomiono szereg specjalnych promocji i ofert, w tym obniżenie cen 62 atrakcji o 50%, ograniczone czasowo zniżki na wystawę „The Great Art of Dunhuang" oferowane przez Chunqui Tourism oraz rabat 50% na wstęp na platformę „Pude Light City" przygotowaną przez grupę SAGA.

Trip.com udoskonalił trasę pół-dniowych bezpłatnych wycieczek dla klientów międzynarodowych i połączył siły z ponad 200 markami z 20 krajów z różnych zakątków świata aby zapewnić specjalne oferty pobytów hotelowych, biletów lotniczych i biletów na topowe atrakcje. W międzyczasie Greenland Group współpracuje z firmą Expedia aby wprowadzić ekskluzywne przywileje, w tym bezpłatne bilety na wystawę.

Podczas Festiwalu zaplanowano otwarcie ponad 20 nowych sklepów w centrum handlowym Global Harbor, a Jiushi Tourism wprowadzi pakiet ofert sportowych i podróżnych połączonych z turniejem 2024 Shanghai Rolex Masters.

„Przez te wszystkie lata Festiwal stał się symbolem Szanghaju i sprawił, że miasto jest znanym na całym świecie celem podróży turystycznych oraz oknem dla podróżnych z całego świata podziwiających piękne krajobrazy Szanghaju, delektujących się pysznym jedzeniem i specjałami miasta i pogłębiających swoją wiedzę na temat Chin i bogatego dziedzictwa kulturowego tego kraju"- powiedziała Cheng Meihong, zastępczyni dyrektora Szanghajskiej Miejskiej Agencji ds. Kultury i Turystyki.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2522607/Luoyang.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2522608/Latvia.jpg