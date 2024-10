제35회 상하이 관광 페스티벌, 14일 개최

-- 문화적 다양성 포용하며 국내외 문화 기념하기 위해 열려

상하이 2024년 10월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제35회 상하이 관광 페스티벌(Shanghai Tourism Festival)이 9월 14일 난징루 보행자 거리(Nanjing Road Pedestrian Mall)에서 라이브 공연 및 성대한 퍼레이드와 함께 공식 개막했다.

인터랙티브 다중채널 뉴스 기사는 여기에서 확인하세요: https://www2.multivu.com/shanghai_tourism/9295051-en-the-35th-shanghai-tourism-festival-celebrates-local-and-international-cultures

Girls from the Luoyang Institute of Culture and Tourism's Hanfu Performance Art Troupe performed "Blossoming Ruyi" with ruyi scepters. (PRNewsfoto/Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism) The Latvian Contemporary Ballet Company showcases Latvia's charm with vibrant performances (PRNewsfoto/Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism)

10월 6일까지 진행되는 이 축제는 현지 주민과 해외여행객 모두에게 잊지 못할 경험과 특별한 여행을 선사하기 위해 마련됐다. 개막식에서는 국내외 올림픽 선수와 예술가들이 국내외 문화를 축하하는 시간을 가진 가운데 각각 25개의 화려한 장식 차량 중 하나에 탑승한 아시아, 유럽, 미국, 오세아니아에서 온 25개 공연팀이 문화의 다양성을 활기차게 보여줬다. 2024 파리 올림픽 수영 종목에 출전한 탄하이양(Tan Haiyang) 선수를 비롯해 상하이 출신 올림픽 선수들이 가수와 댄서들과 함께 힘을 합쳐 '점화, 즐거운 도시(Igniting, Joyful City)'라는 제목의 오프닝 쇼를 선보이며 볼거리를 더했다.

100개의 이벤트가 열리고, 1000개의 제품을 선보이고, 1만 개 기업이 참여한 이번 페스티벌 기간 동안에는 '상하이 방문(Visiting Shanghai)'이란 주제로 '잠 못 이루는 즐거운 밤(Sleepless Nights of Fun)', '워터프론트 어드벤처(Waterfront Adventures)', '도시의 매력(Urban Charm)' 등과 같은 다양한 이벤트와 '둔황(敦煌)의 위대한 예술(Great Art of Dunhuang)' 및 '피라미드 위 전시: 고대 이집트 문명(Exhibition On Top of the Pyramid: The Civilization of Ancient Egypt)' 등 다양한 문화 풍경을 감상할 수 있는 전시도 개최된다.

상하이의 각 지역에서는 고대 도시 탐험, 수로 투어, 음식 축제 등 독특한 테마로 도시의 풍부한 문화적 다양성을 선보일 계획이다. 또한 이층 관광버스 투어는 '영원한 노트르담(Eternal Notre-Dame)' VR 디지털 몰입형 전시로 몰입감 넘치는 경험을 선사하며 투어의 매력을 높이고 있다. 아울러 상하이가 가진 활기찬 도시 문화의 독특한 면모를 보여줄 수 있는 7가지 특별 테마의 시티워크 이벤트도 준비됐다.

62개 명소 반값 할인 티켓, 춘추여행의 '둔황의 위대한 예술' 전시회 기간 한정 독점 할인, SAGA의 '푸데 라이트 시티(Pude Light City)' 장식 차량 반값 할인 등 페스티벌을 위한 특별 프로모션과 혜택도 마련됐다.

또한 트립닷컴(Trip.com)은 해외 인바운드 고객을 위한 무료 반나절 투어 경로를 업그레이드하고, 전 세계 20개국 200여 브랜드와 손잡고 호텔, 공항, 주요 명소 티켓을 특별한 혜택으로 제공한다. 한편 그린란드 그룹(Greenland Group)은 익스피디아(Expedia)와 협력해 전시회 무료 티켓을 포함한 독점 특전을 출시한다.

페스티벌 기간 동안 글로벌 하버(Global Habor) 쇼핑몰에는 20여 가지 새로운 스토리가 오픈하며, 지우시 관광은 2024 상하이 롤렉스 마스터스(Shanghai Rolex Masters) 테니스 대회와 연계한 스포츠 및 여행 상품 시리즈를 출시할 예정이다.

청메이홍(Cheng Meihong) 상하이시 문화관광국(Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism) 부국장은 "지난 수년 동안 상하이의 상징으로 성장한 이 축제는 전 세계 여행객들이 상하이의 아름다운 풍경과 맛있는 음식과 특산품을 경험하고, 중국과 심오한 문화유산을 배울 수 있는 세계적인 관광지이자 창구로 자리매김했다"고 말했다.

SOURCE Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism