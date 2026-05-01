- ADGM anuncia la apertura de la oficina de Rokos Capital Management en Abu Dabi tras la autorización correspondiente

ABU DABI, EAU, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, anunció hoy que Rokos Capital Management (RCM) ha abierto una nueva oficina en Abu Dabi tras recibir su autorización para operar en el sector financiero (FSP) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA, por sus siglas en inglés). La nueva oficina de RCM en Abu Dabi está ubicada en la Sky Tower, dentro de la jurisdicción de ADGM, y amplía aún más la presencia internacional de la firma, que ya cuenta con oficinas en Londres, Nueva York y Singapur.

RCM es una firma de inversión global multiactivos, centrada en la búsqueda de altos rendimientos ajustados al riesgo y sostenibles para sus inversores. La experiencia de la firma abarca estrategias en todas las principales clases de activos y se basa en su sólida trayectoria en el trading macroeconómico global.

Chris Irish, director para Oriente Medio y director financiero de Rokos Capital Management, declaró: "Obtener nuestra licencia regulatoria completa en ADGM representa un hito significativo en el desarrollo de RCM en la región. Esperamos seguir creciendo a medida que ampliamos nuestro equipo y profundizamos nuestra colaboración con inversores y socios locales".

Fundada en 2015, ADGM se ha convertido en un centro financiero líder y de mayor crecimiento en la región, ofreciendo un marco legal sólido y alineado con los estándares internacionales. Esto proporciona seguridad, confianza y conectividad con oportunidades en Abu Dabi y en toda la región para empresas e inversores globales.

Gracias a la estabilidad económica de Abu Dabi, su entorno favorable a los negocios y su agenda de diversificación a largo plazo, el Mercado Mayorista de Abu Dabi (ADGM) sigue atrayendo a un número creciente de instituciones financieras internacionales que buscan acceso a los mercados regionales y globales.

Arvind Ramamurthy, director de desarrollo de Mercado del ADGM, comentó: "Felicitamos a Rokos Capital Management por haber recibido su certificación FSP y por haber establecido su oficina en Abu Dabi. La incorporación de RCM fortalece aún más el creciente ecosistema del ADGM, integrado por instituciones financieras líderes a nivel mundial, respaldado por un marco regulatorio transparente y centrado en resultados, y un entorno propicio para que los gestores presten servicios a clientes regionales e internacionales. Seguimos observando un fuerte impulso en las empresas que eligen establecerse en el ADGM, lo que refleja la posición de Abu Dabi como destino preferido para los inversores globales y puerta de entrada a oportunidades en toda la región".

Acerca de ADGM

ADGM es el principal centro financiero internacional (CFI) con sede en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Es uno de los distritos financieros más grandes del mundo por extensión territorial y el CFI más grande de Oriente Medio y África por número de licencias activas.

ADGM es también una de las pocas jurisdicciones a nivel mundial, y la única en la región, que aplica directamente el sistema jurídico del derecho consuetudinario inglés.

Administrando las islas Al Maryah y Al Reem, designadas conjuntamente como la zona franca financiera de Abu Dabi, ADGM conecta las economías de la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional (MEASA) con los mercados globales. Su ecosistema progresista e inclusivo impulsa el desarrollo de instituciones financieras y no financieras, fomentando la innovación, el crecimiento sostenible y la resiliencia económica a largo plazo.

Gracias a su continuo crecimiento y a sus alianzas transfronterizas, ADGM fortalece la posición de Abu Dabi como la "Capital del Capital" y un centro global líder en finanzas, inversión y emprendimiento.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg