ADGM kündigt Eröffnung des Büros von Rokos Capital Management in Abu Dhabi nach Erteilung der Zulassung an

ABU DHABI, VAE, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum von Abu Dhabi, gab heute bekannt, dass Rokos Capital Management (RCM) nach Erhalt der Finanzdienstleistungsgenehmigung (Financial Services Permission, FSP) von der Finanzaufsichtsbehörde (Financial Services Regulatory Authority, FSRA) ein neues Büro in Abu Dhabi eröffnet hat. Die neue Niederlassung von RCM in Abu Dhabi befindet sich im Sky Tower im Zuständigkeitsbereich des ADGM und erweitert die internationale Präsenz des Unternehmens, zu der bereits Niederlassungen in London, New York und Singapur gehören.

RCM ist eine weltweit tätige Multi-Asset-Investmentgesellschaft, deren Schwerpunkt auf der Erzielung hoher, nachhaltiger risikobereinigter Renditen für Anleger liegt. Die Expertise des Unternehmens umfasst Strategien für alle wichtigen Anlageklassen und stützt sich auf seine fundierten Kenntnisse im Bereich des globalen Makrohandels.

Chris Irish, Leiter für den Nahen Osten und Finanzchef bei Rokos Capital Management, erklärte: „Der Erhalt unserer vollständigen Zulassung für den ADGM ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von RCM in der Region. Wir freuen uns, auf dieser Grundlage weiter aufzubauen, während wir unser Team vergrößern und unsere Zusammenarbeit mit lokalen Investoren und Partnern vertiefen."

Der 2015 gegründete ADGM hat sich zu einem führenden und am schnellsten wachsenden Finanzzentrum der Region entwickelt und bietet einen soliden Rechtsrahmen, der internationalen Standards entspricht. Dies bietet globalen Unternehmen und Investoren Sicherheit, Vertrauen und Zugang zu Chancen in Abu Dhabi und der gesamten Region.

Gestützt auf die wirtschaftliche Stabilität Abu Dhabis, das unternehmensfreundliche Umfeld und die langfristige Diversifizierungsstrategie zieht der ADGM weiterhin eine wachsende Zahl internationaler Finanzinstitute an, die Zugang zu regionalen und globalen Märkten suchen.

Arvind Ramamurthy, Leiter für Marktentwicklung des ADGM, erklärte: „Wir gratulieren Rokos Capital Management zur Erteilung der FSP-Lizenz und zur Eröffnung seiner Niederlassung in Abu Dhabi. Der Markteintritt von RCM stärkt das wachsende Ökosystem führender globaler Finanzinstitute des ADGM, das auf einem transparenten, ergebnisorientierten Regulierungsrahmen und einem attraktiven Umfeld für Vermögensverwalter basiert, die regionale und internationale Kunden betreuen. Wir beobachten weiterhin eine starke Dynamik bei Unternehmen, die sich für eine Niederlassung im ADGM entscheiden, was Abu Dhabis Position als bevorzugter Standort für globale Investoren und als Tor zu Chancen in der gesamten Region widerspiegelt."

Informationen zum ADGM

Der ADGM ist der führende internationale Finanzplatz (IFC) mit Sitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Gemessen an seiner Größe zählt er zu den größten Finanzdistrikten der Welt und ist gemessen an der Anzahl der aktiven Lizenzen das größte IFC im Nahen Osten und in Afrika.

Der ADGM ist außerdem einer von wenigen Rechtsräumen weltweit und der einzige in der Region, der das bewährte Rechtssystem des englischen Common Law direkt anwendet.

Der ADGM verwaltet sowohl die Inseln Al Maryah als auch Al Reem, die gemeinsam als Finanzfreizone von Abu Dhabi ausgewiesen sind, und verbindet die Volkswirtschaften der Region Naher Osten, Afrika und Südasien (Middle East, Africa, and South Asia – MEASA) mit den globalen Märkten. Sein fortschrittliches und integratives Ökosystem versetzt Finanz- und Nicht-Finanzinstitute in die Lage, erfolgreich zu agieren, und fördert dabei Innovation, nachhaltiges Wachstum und langfristige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit.

Durch sein kontinuierliches Wachstum und seine grenzüberschreitenden Partnerschaften festigt der ADGM Abu Dhabis Stellung als „Hauptstadt des Kapitals" und als weltweit führender Knotenpunkt für Finanzen, Investitionen und Unternehmertum.

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