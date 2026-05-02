L'ADGM annonce l'ouverture du bureau de Rokos Capital Management à Abu Dhabi suite à l'obtention de son autorisation

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 2er mai 2026 /PRNewswire/ -- L'ADGM, le centre financier international d'Abu Dhabi, a annoncé aujourd'hui que Rokos Capital Management (RCM) a ouvert un nouveau bureau à Abu Dhabi après avoir reçu son autorisation de services financiers (FSP) de la part de l'Autorité de régulation des services financiers (FSRA). Situé dans la Sky Tower, au sein de la juridiction de l'ADGM, le nouveau bureau de RCM à Abu Dhabi élargit l'empreinte internationale de la société, qui comprend déjà des bureaux à Londres, New York et Singapour.

RCM est une société d'investissement multi-actifs mondiale, axée sur la recherche de rendements élevés et durables, ajustés au risque, pour les investisseurs. L'expertise de la société couvre des stratégies dans toutes les grandes classes d'actifs et s'appuie sur ses solides bases en trading macroéconomique mondial.

Chris Irish, directeur pour le Moyen-Orient et directeur financier de Rokos Capital Management, a déclaré : « L'obtention de notre licence réglementaire complète au sein de l'ADGM constitue une étape importante dans le développement de RCM dans la région. Nous nous réjouissons de poursuivre sur cette lancée à mesure que nous élargissons notre équipe et renforçons notre engagement auprès des investisseurs et partenaires locaux. »

Créé en 2015, l'ADGM est devenu un centre financier de premier plan et à la croissance la plus rapide de la région, offrant un cadre juridique solide aligné sur les normes internationales. Cela apporte certitude, confiance et connectivité avec des opportunités à travers Abu Dhabi et la région au sens large pour les entreprises et les investisseurs internationaux.

Soutenu par la stabilité économique d'Abu Dhabi, son environnement favorable aux entreprises et son programme de diversification à long terme, l'ADGM continue d'attirer un nombre croissant d'institutions financières internationales à la recherche d'un accès aux marchés régionaux et mondiaux.

Arvind Ramamurthy, responsable du développement des marchés à l'ADGM, a déclaré : « Nous félicitons Rokos Capital Management d'avoir reçu son FSP et d'avoir établi son bureau d'Abu Dhabi. L'arrivée de RCM renforce encore l'écosystème croissant d'institutions financières mondiales de premier plan de l'ADGM, soutenu par un cadre réglementaire transparent et axé sur les résultats, et par un écosystème attrayant pour les gestionnaires au service des clients régionaux et internationaux. Les entreprises qui choisissent de s'implanter dans la région de l'ADGM continuent d'afficher une forte dynamique, ce qui reflète la position d'Abu Dhabi en tant que destination de choix pour les investisseurs mondiaux et en tant que porte d'entrée vers les opportunités offertes dans toute la région. »

À propos de l'ADGM

L'ADGM est le principal centre financier international basé à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Il s'agit de l'un des plus importants quartiers financiers au monde en termes de taille et du plus grand centre financier international du Moyen-Orient et d'Afrique en termes de nombre de licences actives.

L'ADGM est également l'une des rares juridictions au monde et la seule au niveau régional à appliquer directement le système juridique fiable de la Common Law anglaise.

Régissant les îles Al Maryah et Al Reem, désignées collectivement comme la zone franche financière d'Abu Dhabi, l'ADGM relie les économies de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud (MEASA) aux marchés mondiaux. Son écosystème progressif et inclusif permet aux institutions financières et non financières de prospérer, en soutenant l'innovation, la croissance durable et la résilience économique à long terme.

Grâce à sa croissance continue et à ses partenariats transfrontaliers, l'ADGM renforce le statut d'Abu Dhabi en tant que « Capitale du capital » et centre mondial de premier plan pour la finance, l'investissement et les entreprises.

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