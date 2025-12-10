A ADI Foundation lança a mainnet da ADI Chain e o token utilitário nativo ADI, desbloqueando uma blockchain Layer-2 desenvolvida especificamente para governos, instituições reguladas e aplicações do mundo real.

Com o apoio de um ecossistema em rápido crescimento, a ADI Foundation agora conta com parcerias com mais de 50 instituições em mais de 20 países, alcançando mais de 500 milhões de pessoas e conduzindo pilotos para identidade, pagamentos, energia, registros e imóveis.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ADI Foundation, uma organização sediada em Abu Dhabi que desenvolve infraestrutura blockchain com padrão soberano, anunciou hoje o lançamento da mainnet da ADI Chain e do token utilitário ADI, marcando um grande marco em sua missão de levar um bilhão de pessoas para a cadeia até 2030. Este lançamento introduz uma nova classe de infraestrutura blockchain compatível, projetada especificamente para governos, instituições reguladas e sistemas do mundo real em mercados emergentes.

A ADI Foundation anuncia o lançamento da mainnet da ADI Chain e do token utilitário ADI.

A ADI Chain é a primeira blockchain L2 de padrão institucional na região MENA, com tecnologia e capacidade financeira necessárias para suportar adoção em larga escala. A arquitetura modular da ADI Chain, que suporta cadeias L3 opcionais, permite que instituições ao redor do mundo lancem aplicações adaptadas a requisitos jurisdicionais ou setoriais sem sacrificar interoperabilidade, escalabilidade ou segurança, impulsionando a adoção no mundo real.

A Fundação estabeleceu parcerias com 50 grandes instituições e mais de 20 países, com 500 milhões de pessoas ao alcance. Com o lançamento da mainnet, esses parceiros começarão a migrar pilotos e iniciar implantações on-chain.

Um dos primeiros projetos de destaque na ADI Chain será uma stablecoin lastreada em dirham, desenvolvida pela FAB e pela IHC dentro do marco regulatório dos Emirados Árabes Unidos. A stablecoin lastreada em dirham serve como uma prova de conceito nacional projetada especificamente para os EAU, demonstrando como uma stablecoin regulada pode operar dentro do sistema jurídico e financeiro de um país. Ela também forma a base da visão de longo prazo da ADI Chain para um ambiente multicamadas de moedas, no qual países podem emitir suas próprias moedas digitais soberanas em uma infraestrutura compartilhada, interoperável e alinhada a políticas públicas, mantendo a soberania monetária enquanto possibilitam uma liquidez internacional mais eficiente.

A sustentar essa infraestrutura está o token ADI, o token utilitário nativo para todas as atividades no L2 e em seus domínios L3 personalizáveis. O token ADI gerencia taxas de transação, execução de contratos inteligentes e liquidações entre usuários, desenvolvedores, empresas e validadores. Desde o lançamento, o token utilitário ADI será listado em grandes corretoras, garantindo visibilidade global e utilidade sem fricção desde o primeiro dia.

"O lançamento da mainnet da ADI Chain marca o início de uma nova fase na infraestrutura digital, na qual a blockchain se torna o trilho confiável para economias reais", disse Ajay Bhatia, membro principal do conselho da ADI Foundation e CEO da Sirius International Holding. "Ao combinar conformidade, segurança e eficiência, a ADI Chain fornece a base para moedas digitais nacionais, finanças tokenizadas e participação econômica inclusiva em mercados emergentes."

"A infraestrutura pública sempre foi a base da construção de nações. Hoje, essa base precisa se estender ao espaço digital por meio da infraestrutura pública digital – sistemas confiáveis para identidade, pagamentos e dados", disse Huy Nguyen Trieu, membro do conselho da ADI Foundation. "A ADI Chain foi construída como uma infraestrutura de nível soberano para ajudar governos a fornecer serviços digitais inclusivos, interoperáveis e alinhados a políticas públicas."

A Fundação assinou várias parcerias estratégicas com instituições, órgãos governamentais e parceiros corporativos no Oriente Médio, África, Ásia e Europa, incluindo o Abu Dhabi Real Estate Centre, Emirates Driving Company e Esyasoft Holding, para explorar a criação de aplicações blockchain para identidade, pagamentos, sistemas de energia, registros digitais e modernização imobiliária. Essas parcerias representam caminhos iniciais para serviços em escala nacional, como registros de propriedade tokenizados, automação segura de fluxos de trabalho, identidades digitais verificáveis e trilhas de pagamento digital compatíveis – todos começando a migrar para a ADI Chain após o lançamento da mainnet.

Líderes da empresa terão presença estratégica esta semana na Abu Dhabi Finance Week, o principal cume de investimentos da região MENA, onde anunciarão novas parcerias globais.

Com sede em Abu Dhabi, que está emergindo rapidamente como um hub global de ativos digitais e potência em Web3, e baseada no Abu Dhabi Global Market (ADGM), que criou o primeiro marco regulatório específico para ativos digitais da região, a ADI Foundation é líder na transformação do emirado.

O lançamento da ADI Chain e do token ADI chega em um momento decisivo para os Emirados Árabes Unidos e para toda a região. Nos últimos cinco anos, os Emirados passaram de experimentações iniciais com blockchain para implantações em larga escala nos setores governamental e financeiro, com um CAGR projetado acima de 40% até 2030.

Para Desenvolvedores e Parceiros

O acesso à mainnet, documentação e suporte de integração estão disponíveis agora neste link: https://docs.adi.foundation/how-to-start/adi-network-mainnet-details

Construtores, instituições e parceiros do ecossistema estão convidados a participar do crescimento da rede, contribuir com ferramentas e implantar aplicações prontas para produção.

Sobre a ADI Foundation

A ADI Foundation é uma organização com sede em Abu Dhabi que cria infraestrutura blockchain para capacitar governos e instituições a acelerar o crescimento de economias digitais.

A Fundação foi criada pela Sirius International Holding, o braço de tecnologia da holding IHC, que possui mais de US$ 240 bilhões. A ADI Foundation está impulsionando a inclusão social e econômica em grande escala ao trazer 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo para a economia digital até 2030, com base em uma sólida fundação dos mais de 500 milhões de pessoas que já fazem parte do ecossistema de projetos.

A ADI Foundation possui parcerias estratégicas em mais de 20 países e em mais de 50 grandes instituições, além de um portfólio crescente de casos de uso, como uma nova stablecoin lastreada em dirham dos EAU, construída na ADI Chain.

Com sede no ADGM de Abu Dhabi, a primeira jurisdição do mundo com uma estrutura personalizada para ativos digitais, plataformas de negociação de ativos virtuais supervisionados pelo regulador, regras para tokens referenciados em moeda fiduciária e um regime pioneiro de Fundações DLT, a ADI Foundation se orgulha de ajudar a liderar a ascensão do Emirado como um hub global de ativos digitais, traduzindo políticas visionárias em sistemas práticos e escaláveis que capacitam pessoas, empresas e governos.

Para mais informações: https://www.adi.foundation

