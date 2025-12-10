La Fondation ADI annonce le lancement du réseau principal ADI Chain et du jeton utilitaire ADI

La Fondation ADI lance le réseau principal ADI Chain et le jeton utilitaire ADI, débloquant une blockchain de couche 2 spécialement conçue pour les gouvernements, les institutions réglementées et les applications du monde réel.

Soutenue par un écosystème en pleine expansion, la Fondation ADI compte aujourd'hui des partenariats avec plus de 50 institutions dans plus de 20 pays, touchant plus de 500 millions de personnes, et développe des projets pilotes dans les domaines de l'identité, des paiements, de l'énergie, des registres et de l'immobilier.

ABOU DHABI, EAU, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Fondation ADI, une organisation basée à Abou Dhabi qui construit une infrastructure blockchain de niveau souverain, a annoncé aujourd'hui le lancement du réseau principal ADI Chain et du jeton utilitaire ADI, marquant une étape importante dans sa mission d'amener un milliard de personnes sur la blockchain d'ici 2030. Ce lancement introduit une nouvelle catégorie d'infrastructure blockchain prête pour la conformité qui est conçue spécifiquement pour les gouvernements, les institutions réglementées et les systèmes du monde réel à travers les marchés émergents.

La Fondation ADI annonce le lancement du réseau principal d'ADI Chain et du jeton utilitaire ADI

ADI Chain est la première blockchain L2 de niveau institutionnel dans la région MENA, dotée de la technologie et de la profondeur financière nécessaires pour soutenir l'adoption à grande échelle. L'architecture modulaire d'ADI Chain, qui prend en charge des chaînes L3 optionnelles, permet aux institutions du monde entier de lancer des applications adaptées aux exigences juridictionnelles ou sectorielles sans sacrifier l'interopérabilité, l'évolutivité ou la sécurité, ce qui favorise l'adoption dans le monde réel.

La Fondation a établi des partenariats avec 50 grandes institutions et plus de 20 pays, ce qui permet d'atteindre 500 millions de personnes. Avec le lancement du réseau principal, ces partenaires commenceront à migrer les pilotes et à lancer les déploiements sur la chaîne.

L'un des premiers projets phares d'ADI Chain sera un stablecoin adossé au dirham, développé par FAB et IHC dans le cadre réglementaire des Émirats arabes unis. Le stablecoin adossé au dirham sert de preuve de concept national conçu spécifiquement pour les Émirats arabes unis, démontrant comment un stablecoin réglementé peut fonctionner au sein du système juridique et financier d'un pays. Il constitue également le fondement de la vision à long terme d'ADI Chain pour un environnement multi-monnaie dans lequel les pays peuvent émettre leurs propres monnaies numériques souveraines sur une infrastructure partagée, interopérable et alignée sur les politiques, en maintenant la souveraineté monétaire tout en permettant une liquidité transfrontalière plus efficace.

Cette infrastructure s'appuie sur le jeton ADI, le jeton utilitaire natif pour toutes les activités dans la L2 et ses domaines L3 personnalisables. Le jeton ADI gère les frais de transaction, l'exécution des contrats intelligents et le règlement entre les utilisateurs, les développeurs, les entreprises et les validateurs. Dès son lancement, le jeton utilitaire ADI sera coté sur les principales plateformes d'échange, garantissant une visibilité mondiale et une utilisation sans entrave dès le premier jour.

« Le lancement du réseau principal d'ADI Chain marque le début d'une nouvelle phase de l'infrastructure numérique, où la blockchain devient la voie de confiance des économies réelles », a déclaré Ajay Bhatia, membre principal du Conseil de la Fondation ADI et PDG de Sirius International Holding. « En combinant conformité, sécurité et efficacité, ADI Chain constitue la base des monnaies numériques nationales, de la finance tokenisée et de la participation économique inclusive dans les marchés émergents ».

« L'infrastructure publique a toujours été le fondement de la construction d'une nation. Aujourd'hui, cette fondation doit s'étendre à l'espace numérique par le biais de l'infrastructure publique numérique, des systèmes fiables pour l'identité, les paiements et les données », a déclaré Huy Nguyen Trieu, membre du Conseil de la Fondation ADI. « ADI Chain a été conçue comme une infrastructure de qualité souveraine pour aider les gouvernements à fournir des services numériques inclusifs, interopérables et alignés sur les politiques.

La Fondation a signé de multiples partenariats stratégiques avec des institutions, des agences gouvernementales et des entreprises partenaires à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, notamment le Centre immobilier d'Abou Dhabi, Emirates Driving Company et Esyasoft Holding, afin d'explorer la création d'applications blockchain pour l'identité, les paiements, les systèmes énergétiques, les registres numériques et la modernisation de l'immobilier. Ces partenariats représentent les premières voies de production pour des services à l'échelle nationale tels que les registres de propriété à jetons, l'automatisation des flux de travail sécurisés, les identités numériques vérifiables et les rails de paiement numérique conformes, qui commenceront tous à migrer sur ADI Chain après le lancement du réseau principal.

Les dirigeants de l'entreprise auront une présence stratégique cette semaine à l'Abou Dhabi Finance Week, le principal sommet d'investissement de la région MENA, où ils annonceront de nouveaux partenariats mondiaux.

Basée à Abou Dhabi, qui émerge rapidement en tant que centre mondial des actifs numériques et puissance du Web3, et basée à Abou Dhabi Global Market (ADGM), qui a créé le premier cadre d'actifs numériques de la région, la Fondation ADI est un chef de file de la transformation de l'émirat.

Le lancement d'ADI Chain et du jeton ADI intervient à un moment charnière pour les Émirats arabes unis et l'ensemble de la région. Au cours des cinq dernières années, les Émirats sont passés d'une expérimentation précoce de la blockchain à un déploiement à grande échelle dans les secteurs gouvernementaux et financiers, avec un TCAC prévu dépassant 40 % jusqu'en 2030.

Pour les développeurs et les partenaires

L'accès au réseau principal, la documentation et l'assistance à l'intégration sont disponibles dès maintenant sur ce lien : https://docs.adi.foundation/how-to-start/adi-network-mainnet-details

Les constructeurs, les institutions et les partenaires de l'écosystème sont invités à participer à la croissance du réseau, à contribuer à l'outillage et à déployer des applications prêtes à la production.

À propos de la Fondation ADI

La Fondation ADI est une organisation basée à Abou Dhabi qui crée une infrastructure blockchain permettant aux gouvernements et aux institutions d'accélérer la croissance des économies numériques.

La fondation a été créée par Sirius International Holding, la branche technologique de la société holding IHC, qui pèse plus de 240 milliards de dollars. La Fondation ADI catalyse l'inclusion sociale et économique à grande échelle en faisant entrer un milliard de personnes dans l'économie numérique d'ici 2030, en s'appuyant sur une base solide de plus de 500 millions de personnes qui font déjà partie de son écosystème de projets.

La Fondation ADI a établi des partenariats stratégiques dans plus de 20 pays et dans 50 institutions majeures, ainsi qu'un portefeuille croissant de cas d'utilisation tels qu'un nouveau stablecoin adossé au dirham des Émirats arabes unis, construit sur ADI Chain.

Basée à l'ADGM d'Abou Dhabi, la première juridiction au monde à disposer d'un cadre d'actifs numériques sur mesure, de lieux d'échange d'actifs virtuels supervisés par des régulateurs, de règles sur les jetons adossés à une monnaie fiduciaire et d'un régime pionnier de fondations DLT, la Fondation ADI est fière de contribuer à l'essor de l'émirat en tant que centre mondial d'actifs numériques en traduisant une politique visionnaire en systèmes pratiques et évolutifs qui donnent du pouvoir aux personnes, aux entreprises et aux gouvernements.

Informations complémentaires : https://www.adi.foundation

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

ADI Chain et le jeton ADI ont été développés par ADI DLT Foundation (« ADI »), une fondation axée sur la technologie.

Ce contenu est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement, juridique ou fiscal, ni une offre d'achat ou de vente d'un actif numérique.

Toutes les caractéristiques, les utilités des jetons, les calendriers et les détails du lancement sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Aucune garantie n'est donnée quant aux performances futures ou à la valeur des jetons.

Le capital d'investissement est exposé à un risque.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2841700/ADI_Foundation.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2841699/ADI_Foundation_Logo.jpg