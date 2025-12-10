ADI 基金會宣佈推出 ADI Chain 主網及 ADI 實用型代幣

基金會已與超過 20 個國家及 50 家主要機構建立合作夥伴關係，覆蓋範圍達 5 億人口。隨著主網啟動，這些合作夥伴將開始遷移試點項目並啟動鏈上部署。

ADI Chain 的首批旗艦項目之一，是由 FAB 和 IHC 在阿聯酋監管框架內開發的迪拉姆掛鈎穩定幣。該迪拉姆穩定幣作為專為阿聯酋設計的國家級概念驗證，旨在展示受監管穩定幣如何在國家的法律及金融體系內運作。這亦構成了 ADI Chain 長遠願景的基石，即建立一個多貨幣環境，讓各國能在共享、可互操作且政策一致的基礎設施上發行其主權數碼貨幣，在維護貨幣主權的同時，實現更高效的跨境流動性。

支撐此基礎設施的是 ADI 代幣，這是 L2 及其可定制 L3 領域內所有活動的原生實用型代幣。ADI 代幣用於處理交易費、智能合約執行，以及用戶、開發者、企業與驗證者之間的結算。ADI 實用型代幣推出後即會在主要交易所上市，確保從首天起便具備全球知名度及無縫的實用性。

「ADI Chain 主網的啟動標誌著數碼基建新階段的開始，區塊鏈將成為實體經濟的可信軌道。」ADI 基金會主要理事會成員兼 Sirius International Holding 行政總裁 Ajay Bhatia 表示，「ADI Chain 結合合規性、安全性及效率，為新興市場的國家數碼貨幣、代幣化金融及包容性經濟參與奠定了基礎。」

「公共基礎設施一直是國家建設的基石。今天，這基石必須透過『數碼公共基礎設施』（即用於身份認證、支付及數據的可信系統）延伸至數碼空間。」ADI 基金會理事會成員 Huy Nguyen Trieu 表示，「ADI Chain 旨在構建主權級基礎設施，協助政府提供此類具包容性、可互操作且政策一致的數碼服務。」

基金會已與中東、非洲、亞洲及歐洲的機構、政府機關及企業夥伴簽署多項戰略合作協議，包括 Abu Dhabi Real Estate Centre、Emirates Driving Company 及 Esyasoft Holding，以探索建立用於身份認證、支付、能源系統、數碼註冊及房地產現代化的區塊鏈應用程式。這些合作夥伴關係代表了國家級服務的早期生產路徑，例如代幣化所有權記錄、安全工作流程自動化、可驗證數碼身份及合規數碼支付軌道，所有這些項目將在主網啟動後開始遷移至 ADI Chain。

公司領導層本週將亮相中東及北非地區領先的投資峰會「阿布扎比金融週」，並宣佈更多全球合作夥伴關係。

ADI 基金會總部位於正迅速崛起為全球數碼資產樞紐及 Web3 重鎮的阿布扎比，並立足於建立了區內首個定制數碼資產框架的阿布扎比全球市場 (ADGM)，引領著該酋長國的轉型。

ADI Chain 及 ADI 代幣的推出正值阿聯酋及整個地區的關鍵時刻。過去五年，阿聯酋已從早期的區塊鏈試驗轉向政府及金融領域的大規模部署，預計到 2030 年的複合年增長率 (CAGR) 將超過 40%。

致開發者及合作夥伴

主網存取權限、文件及整合支援現可透過此連結獲取：https://docs.adi.foundation/how-to-start/adi-network-mainnet-details

我們誠邀建設者、機構及生態系統夥伴參與網絡增長、貢獻工具開發，並部署可投入生產的應用程式。

關於 ADI 基金會

ADI 基金會是一家總部位於阿布扎比的機構，致力於構建區塊鏈基礎設施，賦予政府及機構加速數碼經濟發展的能力。

該基金會由市值超過 2,400 億美元的控股公司 IHC 旗下的科技部門 Sirius International Holding 創立。ADI 基金會正利用其項目生態系統內已覆蓋的 5 億多人口為基礎，致力於在 2030 年前將全球 10 億人帶入數碼經濟，推動大規模的社會及經濟包容。

ADI 基金會已與超過 20 個國家及 50 家主要機構建立戰略合作夥伴關係，並擁有不斷增長的應用案例組合，例如在 ADI Chain 上構建的新阿聯酋迪拉姆掛鈎穩定幣。

ADI 基金會總部位於阿布扎比全球市場 (ADGM)——這是全球首個具備定制數碼資產框架、受監管虛擬資產交易場所、法定貨幣參考代幣規則及開創性 DLT 基金會制度的司法管轄區。ADI 基金會很榮幸能協助引領該酋長國崛起成為全球數碼資產樞紐，將具前瞻性的政策轉化為切實可行、可擴展的系統，為人民、企業及政府賦能。

如需更多資訊，請聯絡：https://www.adi.foundation

