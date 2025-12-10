Die ADI Foundation startet das ADI Chain Mainnet und den nativen ADI Utility Token und erschließt damit eine speziell entwickelte Layer-2-Blockchain für Regierungen, regulierte Institutionen und reale Anwendungen.

Gestützt auf ein schnell wachsendes Ökosystem unterhält die ADI Foundation mittlerweile Partnerschaften mit über 50 Institutionen in mehr als 20 Ländern, erreicht über 500 Millionen Menschen und führt Pilotprojekte in den Bereichen Identität, Zahlungsverkehr, Energie, Register und Immobilien durch.

ABU DHABI, VAE, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die ADI Foundation, eine in Abu Dhabi ansässige Organisation, die eine Blockchain-Infrastruktur auf staatlicher Ebene aufbaut, gab heute die Einführung des Mainnets von ADI Chain und des ADI Utility Token bekannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer Mission, bis 2030 eine Milliarde Menschen in die Blockchain zu bringen. Mit dieser Einführung wird eine neue Klasse von Compliance-fähiger Blockchain-Infrastruktur vorgestellt, die speziell für Regierungen, regulierte Institutionen und reale Systeme in Schwellenländern entwickelt wurde.

ADI Foundation kündigt Start des Mainnets von ADI Chain und des ADI Utility Token an

ADI Chain ist die erste institutionelle L2-Blockchain in der MENA-Region, die über die erforderliche Technologie und finanzielle Tiefe verfügt, um eine großflächige Einführung zu unterstützen. Die modulare Architektur von ADI Chain, die optionale L3-Chains unterstützt, ermöglicht es Institutionen weltweit, Anwendungen zu starten, die auf die Anforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit oder Branche zugeschnitten sind, ohne dabei die Interoperabilität, Skalierbarkeit oder Sicherheit zu beeinträchtigen, die für eine reale Einführung erforderlich sind.

Die Stiftung hat Partnerschaften mit 50 großen Institutionen und über 20 Ländern geschlossen, wodurch 500 Millionen Menschen erreicht werden können. Mit dem Start des Mainnet werden diese Partner mit der Migration von Pilotprojekten und der Einführung von On-Chain-Implementierungen beginnen.

Eines der ersten Vorzeigeprojekte auf ADI Chain wird eine durch den Dirham gestützte Stablecoin sein, die von FAB und IHC im Rahmen der Regulierungsvorschriften der VAE entwickelt wird. Die durch den Dirham gestützte Stablecoin dient als nationaler Proof of Concept, der speziell für die VAE entwickelt wurde und zeigt, wie eine regulierte Stablecoin innerhalb des Rechts- und Finanzsystems eines Landes funktionieren kann. Sie bildet auch die Grundlage für die langfristige Vision der ADI Chain für eine Mehrwährungsumgebung, in der Länder ihre eigenen souveränen digitalen Währungen auf einer gemeinsamen, interoperablen und politisch abgestimmten Infrastruktur ausgeben können, wodurch die Währungshoheit gewahrt bleibt und gleichzeitig eine effizientere grenzüberschreitende Liquidität ermöglicht wird.

Unterstützt wird diese Infrastruktur durch den ADI-Token, den nativen Utility-Token für alle Aktivitäten im L2- und seinen anpassbaren L3-Domänen. Der ADI-Token wickelt Transaktionsgebühren, die Ausführung von Smart Contracts und die Abrechnung zwischen Benutzern, Entwicklern, Unternehmen und Validatoren ab. Ab dem Start wird der ADI-Utility-Token an den wichtigsten Börsen notiert sein, was vom ersten Tag an globale Sichtbarkeit und reibungslose Nutzbarkeit gewährleistet.

„Der Start des Mainnets von ADI Chain markiert den Beginn einer neuen Phase in der digitalen Infrastruktur, in der Blockchain zur vertrauenswürdigen Schiene für die Realwirtschaft wird", sagte Ajay Bhatia, Principal Council Member der ADI Foundation und CEO der Sirius International Holding. „Durch die Kombination von Compliance, Sicherheit und Effizienz bildet ADI Chain die Grundlage für nationale digitale Währungen, tokenisierte Finanzen und eine inklusive wirtschaftliche Teilhabe in Schwellenländern."

„Öffentliche Infrastruktur war schon immer die Grundlage für den Aufbau einer Nation. Heute muss diese Grundlage durch digitale öffentliche Infrastruktur – vertrauenswürdige Systeme für Identität, Zahlungen und Daten – auf den digitalen Raum ausgeweitet werden", sagte Huy Nguyen Trieu, Ratsmitglied der ADI Foundation. „ADI Chain wurde als souveräne Infrastruktur entwickelt, um Regierungen dabei zu unterstützen, solche inklusiven, interoperablen und politikkonformen digitalen Dienste bereitzustellen."

Die Stiftung hat mehrere strategische Partnerschaften mit Institutionen, Regierungsbehörden und Unternehmenspartnern im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Europa geschlossen, darunter das Abu Dhabi Real Estate Centre, die Emirates Driving Company und Esyasoft Holding, um die Entwicklung von Blockchain-Anwendungen für Identitäts-, Zahlungs-, Energiesysteme, digitale Register und die Modernisierung von Immobilien zu untersuchen. Diese Partnerschaften stellen erste Produktionswege für nationale Dienste wie tokenisierte Eigentumsnachweise, sichere Workflow-Automatisierung, überprüfbare digitale Identitäten und konforme digitale Zahlungssysteme dar, die alle nach dem Start des Mainnets auf die ADI Chain migriert werden sollen.

Führungskräfte des Unternehmens werden diese Woche auf der Abu Dhabi Finance Week, dem führenden Investitionsgipfel der MENA-Region, strategisch präsent sein und dort weitere globale Partnerschaften bekannt geben.

Mit Hauptsitz in Abu Dhabi, das sich rasch zu einem globalen Zentrum für digitale Vermögenswerte und einer Web3-Hochburg entwickelt, und mit Sitz im Abu Dhabi Global Market (ADGM), der das erste maßgeschneiderte Rahmenwerk für digitale Vermögenswerte in der Region geschaffen hat, ist die ADI Foundation führend bei der Transformation des Emirats.

Der Start von ADI Chain und ADI Token kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die VAE und die gesamte Region. In den letzten fünf Jahren haben die Emirate den Übergang von ersten Blockchain-Experimenten zu einer groß angelegten Einführung in Regierungs- und Finanzsektoren vollzogen, mit einer prognostizierten CAGR von über 40 % bis 2030.

https://docs.adi.foundation/how-to-start/adi-network-mainnet-details

Entwickler, Institutionen und Ökosystempartner sind eingeladen, sich am Wachstum des Netzwerks zu beteiligen, zur Entwicklung von Tools beizutragen und produktionsreife Anwendungen einzusetzen

Die ADI Foundation ist eine in Abu Dhabi ansässige Organisation, die eine Blockchain-Infrastruktur schafft, die Regierungen und Institutionen in die Lage versetzt, das Wachstum der digitalen Wirtschaft zu beschleunigen.

Die Stiftung wurde von Sirius International Holding gegründet, dem Technologiezweig der Holdinggesellschaft IHC mit einem Wert von über 240 Milliarden US-Dollar. Die ADI Foundation fördert die soziale und wirtschaftliche Integration in großem Maßstab, indem sie bis 2030 weltweit 1 Milliarde Menschen in die digitale Wirtschaft einbindet und dabei auf einer soliden Grundlage von bereits über 500 Millionen Menschen in ihrem Projekt-Ökosystem aufbaut.

Die ADI Foundation unterhält strategische Partnerschaften in über 20 Ländern und mit 50 großen Institutionen und verfügt über ein wachsendes Portfolio an Anwendungsfällen, wie beispielsweise eine neue, durch den VAE-Dirham gestützte Stablecoin, die auf der ADI Chain basiert.

Die ADI Foundation hat ihren Hauptsitz in Abu Dhabis ADGM, der weltweit ersten Gerichtsbarkeit mit einem maßgeschneiderten Rahmenwerk für digitale Vermögenswerte, von Regulierungsbehörden beaufsichtigten Handelsplätzen für virtuelle Vermögenswerte, fiat-referenzierten Token-Regeln und einem wegweisenden DLT-Foundations-System. Die ADI Foundation ist stolz darauf, den Aufstieg des Emirats zu einem globalen Zentrum für digitale Vermögenswerte mitzugestalten, indem sie visionäre Politik in praktische, skalierbare Systeme umsetzt, die Menschen, Unternehmen und Regierungen gleichermaßen stärken.

Weitere Informationen: https://www.adi.foundation

