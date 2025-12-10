ADI Foundation anuncia el lanzamiento de la red principal de ADI Chain y el token de utilidad ADI

ADI Foundation lanza la red principal ADI Chain y el token de utilidad nativo ADI, lo que permite el acceso a una blockchain de capa 2 diseñada específicamente para gobiernos, instituciones reguladas y aplicaciones del mundo real.

Respaldada por un ecosistema en rápido crecimiento, la ADI Foundation cuenta ahora con alianzas con más de 50 instituciones en más de 20 países, con más de 500 millones de personas a su alcance, y proyectos piloto en materia de identidad, pagos, energía, registros e inmobiliaria.

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ADI Foundation, organización con sede en Abu Dabi dedicada a la construcción de una infraestructura blockchain de grado soberano, anunció hoy el lanzamiento de la red principal de ADI Chain y del token de utilidad ADI, lo que supone un hito importante en su misión de incorporar a mil millones de personas a la cadena para 2030. Este lanzamiento presenta una nueva clase de infraestructura blockchain preparada para el cumplimiento normativo, diseñada específicamente para gobiernos, instituciones reguladas y sistemas del mundo real en mercados emergentes.

ADI Chain es la primera blockchain L2 de grado institucional en Medio Oriente y África del Norte, con la tecnología y la solidez financiera necesarias para respaldar su adopción a gran escala. La arquitectura modular de ADI Chain, que admite cadenas L3 opcionales, permite a las instituciones de todo el mundo lanzar aplicaciones adaptadas a los requisitos jurisdiccionales o sectoriales sin sacrificar la interoperabilidad, la escalabilidad o la seguridad, lo que impulsa su adopción en el mundo real.

La Fundación estableció alianzas con 50 instituciones importantes y más de 20 países, con un alcance de 500 millones de personas. Con el lanzamiento de la red principal, estos socios comenzarán a migrar los proyectos piloto e iniciar las implementaciones en cadena.

Uno de los primeros proyectos emblemáticos de ADI Chain será una stablecoin respaldada por el dirham que están desarrollando FAB e IHC dentro del marco regulatorio de los Emiratos Árabes Unidos. La stablecoin respaldada por el dirham sirve como prueba de concepto nacional diseñada específicamente para los EAU, que demuestra cómo una stablecoin regulada puede operar dentro del sistema legal y financiero de un país. También constituye la base de la visión a largo plazo de ADI Chain para un entorno multidivisa en el que los países puedan emitir sus propias divisas digitales soberanas en una infraestructura compartida, interoperable y alineada con las políticas, lo que permite mantener la soberanía monetaria y, al mismo tiempo, lograr una liquidez transfronteriza más eficiente.

Esta infraestructura está respaldada por el token ADI, el token de utilidad nativo para todas las actividades en L2 y sus dominios L3 personalizables. El token ADI gestiona las comisiones por transacción, la ejecución de contratos inteligentes y la liquidación entre usuarios, desarrolladores, empresas y validadores. Desde su lanzamiento, el token de utilidad ADI cotizará en las principales bolsas, lo que garantizará su visibilidad mundial y su utilidad sin problemas desde el primer día.

"El lanzamiento de la red principal de ADI Chain marca el inicio de una nueva etapa en la infraestructura digital, en la que la blockchain se convierte en el pilar de confianza de las economías reales", afirmó Ajay Bhatia, miembro principal del consejo de ADI Foundation y director ejecutivo de Sirius International Holding. "Al combinar cumplimiento normativo, seguridad y eficiencia, ADI Chain sienta las bases para las monedas digitales nacionales, las finanzas tokenizadas y la participación económica inclusiva en los mercados emergentes".

"Las infraestructuras públicas siempre han sido la base de la construcción de una nación. En la actualidad, esa base debe extenderse al espacio digital mediante infraestructuras públicas digitales: sistemas confiables para la identidad, pagos y datos", afirmó Huy Nguyen Trieu, miembro del consejo de ADI Foundation. "ADI Chain se creó como una infraestructura de grado soberano para ayudar a los gobiernos a prestar servicios digitales inclusivos, interoperables y alineados con las políticas".

La fundación ha firmado múltiples alianzas estratégicas con instituciones, organismos gubernamentales y socios empresariales de Medio Oriente, África, Asia y Europa, entre los que se incluyen el Centro Inmobiliario de Abu Dabi, Emirates Driving Company y Esyasoft Holding, con el fin de explorar la creación de aplicaciones de blockchain para la identidad, los pagos, los sistemas energéticos, los registros digitales y la modernización inmobiliaria. Estas alianzas representan vías de producción tempranas para servicios a escala nacional, como registros de propiedad tokenizados, automatización segura de flujos de trabajo, identidades digitales verificables y vías de pago digital que cumplen con la normativa, todo lo cual comenzará a migrar a ADI Chain tras el lanzamiento de la red principal.

Los líderes de la empresa tendrán una presencia estratégica esta semana en la Abu Dhabi Finance Week, la cumbre de inversión más importante de Medio Oriente y Norte de África, donde anunciarán nuevas alianzas a nivel mundial.

Con sede en Abu Dabi, que se está convirtiendo rápidamente en un centro mundial de activos digitales y una potencia de la Web3, y con sede en Abu Dhabi Global Market (ADGM), que creó el primer marco de activos digitales personalizado de la región, ADI Foundation es líder en la transformación del emirato.

El lanzamiento de ADI Chain y ADI Token llega en un momento crucial para los Emiratos Árabes Unidos y toda la región. En los últimos cinco años, los Emiratos Árabes Unidos han pasado de la experimentación inicial con la blockchain a su implementación a gran escala en los sectores gubernamental y financiero, con una tasa compuesta de crecimiento anual prevista superior al 40 % hasta 2030.

Para desarrolladores y socios

El acceso a la red principal, la documentación y la asistencia para la integración ya están disponibles en este enlace: https://docs.adi.foundation/how-to-start/adi-network-mainnet-details

Se invita a los desarrolladores, instituciones y socios del ecosistema a participar en el crecimiento de la red, contribuir al desarrollo de herramientas e implementar aplicaciones listas para la producción.

Acerca de ADI Foundation

ADI Foundation es una organización con sede en Abu Dabi que crea infraestructura blockchain para empoderar a gobiernos e instituciones para acelerar el crecimiento de las economías digitales.

La fundación fue creada por Sirius International Holding, la división tecnológica de la sociedad de inversión IHC, valuada en más de 240.000 millones de dólares. ADI Foundation está impulsando la inclusión social y económica a gran escala con el objetivo de incorporar a mil millones de personas de todo el mundo a la economía digital para 2030, basándose en los sólidos cimientos que ya constituyen los más de 500 millones de personas que forman parte de su ecosistema de proyectos.

ADI Foundation cuenta con alianzas estratégicas en más de 20 países y en 50 instituciones importantes, así como con una cartera cada vez mayor de casos de uso, como una nueva stablecoin respaldada por el dirham de los Emiratos Árabes Unidos, creada en ADI Chain.

Con sede en el ADGM de Abu Dabi, la primera jurisdicción del mundo con un marco normativo personalizado para los activos digitales, plataformas de trading de activos virtuales supervisadas por los reguladores, normas sobre tokens referenciados a monedas fiduciarias y un régimen pionero de fundaciones DLT, la ADI Foundation se enorgullece de contribuir al auge del Emirato como centro mundial de activos digitales, al traducir políticas visionarias en sistemas prácticos y escalables que empoderan tanto a las personas como a las empresas y los gobiernos.

Para más información: https://www.adi.foundation

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

ADI Chain y el token ADI han sido desarrollados por ADI DLT Foundation ("ADI"), una fundación tecnológica.

Este contenido tiene fines únicamente informativos y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal, ni una oferta para comprar o vender ningún activo digital.

Todas las características, utilidades de los tokens, plazos y detalles del lanzamiento están sujetos a cambios sin previo aviso. No se ofrecen garantías con respecto al rendimiento futuro o al valor de los tokens.

El capital de inversión implica un riesgo.

