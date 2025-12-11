ADSFF mobilisiert Kapital, Politik und Innovation, um die nächste Ära der Nachhaltigkeit voranzutreiben

ABU DHABI, VAE, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum (IFC) von Abu Dhabi, veranstaltete heute in Zusammenarbeit mit dem Global Climate Finance Centre (GCFC), Hanwha und der EU-GCC Cooperation on green transition project die 8th edition of the Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF). Das Forum, das am letzten Tag der ADFW stattfand, brachte führende Klimafinanzierer, Innovatoren, politische Entscheidungsträger und institutionelle Investoren zusammen und untermauerte die Position Abu Dhabis als globale Kraft bei der Förderung des naturverträglichen Übergangs zum Nulltarif.

Bei der Eröffnung des Forums hob Salem Mohammed Al Darei, CEO der ADGM Authority, hervor, dass Abu Dhabi sich rasch zu einem Gravitationszentrum für nachhaltige Finanzen entwickelt hat, das ehrgeizige politische Maßnahmen vorantreibt, klimaresistente Ökosysteme aufbaut und Kapital für hochwirksame globale Lösungen bereitstellt. Seine Ausführungen gaben den Ton an für einen Tag, der der Erörterung von Investitionswegen, Regulierungsmechanismen und grenzüberschreitenden Partnerschaften gewidmet war, die die nächste Ära der klimaorientierten Finanzierung prägen werden.

In seiner Rede sagte Al Darei „Unser Engagement ist klar - Abu Dhabi wird auch weiterhin der Ort sein, an dem das Kapital einen Zweck und der Zweck einen Fortschritt findet. Als Hauptstadt des Grünen Kapitals schlagen wir Brücken zwischen den Regionen und mobilisieren Kapital für erneuerbare Infrastrukturen, grüne Technologien und nachhaltige Innovationen in aufstrebenden und entwickelten Märkten. Dieses Forum spiegelt die wachsende Bedeutung von Abu Dhabi als globale Plattform für nachhaltige Finanzen wider, wo Ehrgeiz auf Umsetzung trifft, und Partnerschaften den Systemwandel vorantreiben".

In einer Sitzung mit dem Titel „Vom Ehrgeiz zum Handeln: Financing the Transition to a Green Economy," Ihre Hoheit Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, President and CEO, Frontier25, diskutierte anschließend, was bereits getan wird und was noch nötig ist, um den Übergang der Region zu einer grünen Wirtschaft zu erleichtern und den Klimaschutz voranzutreiben.

Das Forum bot einen ganzen Tag lang Keynotes, Podiumsdiskussionen, Kamingespräche und visionäre Dialoge und befasste sich mit Investitionen in erneuerbare Energien, der Finanzierung von Biodiversität, KI-gestützter ESG-Risikoanalyse, islamischer nachhaltiger Finanzierung, grüner Infrastruktur und zukunftsweisenden Klima-Innovationen, von technischen Ökosystemen bis hin zu klimaresistenter digitaler Infrastruktur.

Unter untersuchten die Teilnehmer, wie die Finanzmärkte groß angelegte Investitionen in die Energiewende, grüne Infrastruktur und naturbasierte Lösungen beschleunigen können. Das Programm umfasste mehrere herausragende Sitzungen, die für die wachsende Führungsrolle Abu Dhabis im Bereich der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Finanzen stehen.

In einer Hauptsitzung wurde erörtert, wie zukunftssichere Stadtplanung, vorausschauende politische Rahmenbedingungen und klimagerechte Großprojekte die Position des Emirats als globale Plattform für nachhaltige Investitionen stärken. Die Redner bewerteten, wie langfristiges Kapital, Strategien zur Klimaresilienz und grenzüberschreitende Zusammenarbeit die grüne Finanzlandschaft umgestalten.

Breakout-Veranstaltungen am Nachhaltigkeitstag

Das Women in Finance Forum fand zeitgleich mit der Hauptveranstaltung statt und brachte einflussreiche weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Investitionen, Nachhaltigkeit und Regulierung zusammen, um Wege zu mehr Integration, Führung und Innovation in der Branche zu diskutieren. Durch Veranstaltungen wie „Leaders in Motion: Women Driving Financial Innovation," unterstrich die Veranstaltung die zentrale Rolle, die Frauen bei der Gestaltung von Finanzinnovationen auf den globalen Märkten spielen, indem sie das Tempo vorgeben und das Zentrum des Einflusses verlagern .

Zusätzlich zu den Hauptsitzungen des Tages sorgten mehrere parallele Foren für zusätzliche Tiefe und Branchenperspektiven, darunter das 2nd EU-GCC Finance & Investment for Green Transition Forum, der Google Finance & Technology Summit (GtFT25), der Islamic Finance Summit, der Abu Dhabi High-Level Roundtable on Climate Investment und Money Moves: Building Arab Youth Wealth and Confidence versammeln sich jeweils führende Persönlichkeiten des Sektors und Fachleute , die sich für die Förderung von Klimafinanzierung, Resilienzstrategien und die Zusammenarbeit mit der grünen Wirtschaft einsetzen.

Der ADSFF hob auch die Fortschritte der UAE Sustainable Finance Working Group (SFWG) hervor, die vor kurzem die neuen „Principles for Climate Transition Planning" im Rahmen von Workstream Four verabschiedet hat, was einen wichtigen Meilenstein darstellt, der Finanzinstitutionen zu einer glaubwürdigen, transparenten und auf die Netto-Null-Ziele der VAE abgestimmten Übergangsplanung führt.

Das Forum begrüßte auch die neuen Unterzeichner der Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration, , womit die Gesamtzahl der Unterzeichner auf 180 steigt, die sich verpflichtet haben, Abu Dhabi und die langfristigen Netto-Null-Ziele der VAE zu unterstützen.

Newcomer und Kooperationen

Am vierten Tag der ADFW gaben J.P. Morgan, ERM, DLA Piper, Arab Bank (Schweiz) Middle East und iCapital, bekannt, dass sie Niederlassungen in der ADGM gründen oder ihre Geschäftstätigkeit ausweiten. J.P. Morgan beschleunigt das Wachstum seines J.P. Morgan Payments, indem sie ihre weltweit führenden Treasury-Fähigkeiten in die Vereinigten Arabischen Emirate bringt. Während die Arab Bank - , die neu gegründete regionale Einheit der Schweizer Privatbank Arab Bank (Schweiz), ERM - , das weltweit größte auf Nachhaltigkeit spezialisierte Beratungsunternehmen, und DLA Piper, eine globale Anwaltskanzlei, neue Büros in der ADGM eröffnen und ihre Präsenz in der Region ausbauen.

Insgesamt 23 Absichtserklärungen (MoU) wurden während des letzten Tages der ADFW bekannt gegeben. Es wurden Partnerschaften zwischen lokalen und internationalen Unternehmen wie Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital und andere.

Weitere Informationen über die ADFW finden Sie unter www.adfw.com.

