Na Capital do Capital, a ADFW traça a próxima fronteira da gestão de ativos

ABU DHABI, EAU, 10 de dez. de 2025 /PRNewswire/ -- A Abu Dhabi Finance Week (ADFW), principal evento organizado pela ADGM, continuou pelo segundo dia com o Asset Abu Dhabi, reunindo alguns dos maiores alocadores de capital e gestores de ativos do mundo para explorar novas oportunidades de investimento e moldar o futuro da alocação de ativos em um cenário financeiro em constante evolução.

Ao abrir o evento, Emmanuel Givanakis, CEO da ADGM's Financial Services Regulatory Authority, destacou como Abu Dhabi continua a redefinir o setor global de gestão de ativos ao combinar regulação sólida, inovação estratégica e sua posição única como um elo para o capital global. Suas observações estabeleceram o tom das discussões do dia sobre como os centros financeiros podem liderar a transição para um crescimento sustentável e orientado por oportunidades.

Givanakis afirmou: "O Asset Abu Dhabi reflete a crescente convergência entre o capital global e a inovação, reunindo os gestores de ativos mais sofisticados do mundo em um momento de mudanças profundas nas finanças. É um símbolo do surgimento de Abu Dhabi como um hub confiável na reengenharia das redes globais de capital e do futuro da gestão de ativos."

Ao longo de várias sessões, o evento explorou o futuro da gestão de ativos, dos fundos de hedge e dos mercados privados, bem como a dinâmica evolutiva da liquidez, alavancagem e alocação institucional, além da crescente interação entre inovação, tecnologia e sustentabilidade no impulso à transformação econômica.

Alguns dos principais nomes do investimento mundial discutiram as forças que moldarão o cenário financeiro do futuro. Todd Boehly, Co-Fundador, Presidente e CEO da Eldridge Industries; Robert Smith, Fundador, Presidente e CEO da Vista Equity Partners; e Sir Christopher Hohn, Fundador e Diretor-Geral da TCI Fund Management Limited, além do fundador da DAMAC Hussain Sajwani, discutiu como as mudanças nos ciclos macroeconômicos, as tecnologias emergentes e os realinhamentos geopolíticos definirão a próxima fase de oportunidades e riscos.

Com foco na arte dinâmica dos fundos de hedge, Aron Landy, CEO da Brevan Howard; Shiv Srinivasan, CIO de fundos de hedge do Conselho de Investimentos de Abu Dhabi; e Robyn Grew, CEO do Man Group, examinaram como os dados, a inteligência artificial e a análise de precisão estão transformando a gestão de riscos e redefinindo o desempenho em um mundo onde a volatilidade representa oportunidades.

Enquanto isso, uma sessão sobre A Física da Grande Transferência de Riqueza reuniu Stefan Bollinger, CEO do Bank Julius Baer & Co. Ltd., e Chi Man Kwan, CEO do Grupo e Co-Fundador da Raffles Family Office, discutindo como cerca de US$ 84 trilhões em riqueza intergeracional remodelarão economias e valores em todo o mundo.

Relatório inaugural do FCCI

Em uma sessão separada, Bruno Lanvin, Presidente do Descartes Institute for the Future, e Robert Salomon, Reitor da Stern na NYU Abu Dhabi, apresentaram o relatório inaugural do NYU Global Financial Centre Competitiveness Index (FCCI), que avalia centros financeiros internacionais em todo o mundo.

O índice classifica Nova York, Londres e Singapura como os três primeiros e destaca a crescente influência do GCC, colocando Abu Dhabi em 1º lugar no MENA e em 12º lugar globalmente, à frente de Dubai, Riade e Doha. Lanvin ressaltou que a posição de Abu Dhabi é resultado de força institucional sustentada, inovação regulatória e estratégia econômica deliberada. O índice classificou Abu Dhabi em 1º lugar globalmente em Inovação Regulatória, 5º em Ambiente Institucional e 3º em Incentivos de Suporte aos Negócios, observando que o emirado demonstra progresso excepcional e um papel crescente nas finanças globais.

Congresso Internacional de Empresas Familiares

Reunindo líderes globais de empresas familiares, este evento discutiu a preservação da riqueza e o futuro do capital privado, ao mesmo tempo em que explorou as alterações na dinâmica dos investimentos globais, a grande transferência de riqueza, o investimento de impacto e a ascensão de Abu Dhabi como um centro líder para empresas familiares e criação de riqueza geracional.

O evento contou com Ray Dalio, Fundador da Bridgewater Associates; Bhanu Baweja, Chief Strategist do UBS Investment Bank; Daniel Pinto, Co-Fundador e CEO do Stanhope Capital Group; Arjun Raghavan, CEO da Partners Capital; Henry Lawson-Johnston, Managing Partner da Guggenheim Brothers Media; Benjamin Cavalli, Head of Strategic Clients do UBS Global Wealth Management; Adrian Cheng, CEO da New World Development e Fundador do K11 Group; e Jim Mellon, Executive Chairman da Agronomics.

Novos participantes e grandes colaborações

O segundo dia da ADFW também registrou anúncios de várias empresas que estão abrindo escritórios na ADGM. A Circle Internet Group, Inc., uma das principais empresas de plataformas financeiras da internet listadas na Bolsa de Valores de Nova York, fortaleceu sua presença estratégica na região ao obter uma licença de Financial Services Permission (FSP) da Financial Services Regulatory Authority (FSRA) da ADGM para operar como Money Services Provider. O BBVA recebeu uma In-Principle Approval (IPA) da FSRA, o que ajudará a expandir sua gama de atividades de serviços bancários corporativos e de investimento e fortalecer sua posição como parceiro estratégico para clientes corporativos e institucionais na região.

A ADFW continua por mais dois dias com eventos importantes ocorrendo sob a égide da Fintech Abu Dhabi e do Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF).

