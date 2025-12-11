ADSFF moviliza capital, políticas e innovación para impulsar la próxima era de sostenibilidad

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El ADGM, el centro financiero internacional (CFI) de Abu Dhabi, en asociación con el Centro de Finanzas Climáticas Globales (Global Climate Finance Centre, GCFC), Hanwha y el proyecto de Cooperación del CCG de la UE sobre transición verde, organizó hoy la 8 a edición del Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dhabi (FFFSAD). El foro, que se celebró el último día del ADFW, reunió a líderes de la financiación climática, innovadores, formuladores de políticas e inversores institucionales, lo que reforzó la posición de Abu Dabi como una fuerza global para avanzar en la transición neta cero y positiva para la naturaleza.

Al inaugurar el foro, Salem Mohammed Al Darei, director ejecutivo de ADGM Authority, destacó cómo Abu Dhabi ha emergido rápidamente como un centro de gravedad para las finanzas sostenibles, avanzando en políticas ambiciosas, construyendo ecosistemas resilientes al clima y avanzando el capital hacia soluciones globales de alto impacto. Sus comentarios marcaron la pauta para un día dedicado a abordar las vías de inversión, los mecanismos regulatorios y las asociaciones transfronterizas que darán forma a la próxima era de las finanzas alineadas con el clima.

Durante su discurso, Al Darei dijo: "Nuestro compromiso es claro : Abu Dhabi continuará siendo el destino donde el capital encuentra un propósito y el propósito encuentra progreso. Como Capital del Capital Verde, estamos construyendo puentes entre las regiones y movilizando capital para la infraestructura renovable, las tecnologías verdes y la innovación sostenible en los mercados emergentes y desarrollados. Este foro refleja la creciente importancia de Abu Dabi como plataforma global para las finanzas sostenibles, donde la ambición se encuentra con la ejecución, y las asociaciones impulsan la transformación sistémica "

En una sesión titulada 'De la ambición a la acción: financiar la transición a una economía verde', Su alteza Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, presidenta y directora ejecutiva de Frontier25, discutió lo que se está haciendo y qué más se necesita para facilitar la transición de la región a una economía verde y avanzar en la acción climática.

A lo largo de un día completo de conferencias magistrales, mesas redondas, conversaciones junto a la chimenea y diálogos sobre el establecimiento de la visión , el foro exploró la inversión en energía renovable, el financiamiento de la biodiversidad, el análisis de riesgos ASG habilitado por la IA, las finanzas sostenibles islámicas, la infraestructura verde y las innovaciones climáticas de frontera, desde ecosistemas diseñados hasta infraestructura digital resistente al clima.

Bajo el tema unificador de alinear el capital con la ambición climática, los participantes examinaron cómo los mercados financieros pueden acelerar la inversión a gran escala en la transición energética, la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza. La alineación incluyó varias sesiones destacadas emblemáticas del liderazgo en expansión de Abu Dhabi en finanzas impulsadas por la sostenibilidad.

Una sesión principal exploró cómo la planificación urbana preparada para el futuro, los marcos de políticas con visión de futuro y los principales proyectos alineados con el clima están reforzando la posición del emirato como plataforma mundial para la inversión sostenible. Los oradores evaluaron cómo el capital a largo plazo, las estrategias de resiliencia climática y la colaboración transfronteriza están remodelando el panorama de las finanzas verdes.

Eventos paralelos en el Día de la Sostenibilidad

Coincidiendo con el evento principal, el Foro de Mujeres en las Finanzas reunió a mujeres líderes influyentes en los ámbitos de las finanzas, la inversión, la sostenibilidad y la regulación a nivel mundial para debatir sobre las vías hacia una mayor inclusión, liderazgo e innovación en el sector. A través de sesiones como " Leaders in Motion: Women Driving Financial Innovation", el evento subrayó el papel fundamental que desempeñan las mujeres para marcar el ritmo y cambiar el centro de influencia al remodelar la innovación financiera en los mercados mundiales.

Además de las sesiones emblemáticas del día, varios foros paralelos agregaron profundidad y perspectiva de la industria, incluido el 2º Foro de Finanzas e Inversiones para la Transición Verde de la UE-CCG, la Cumbre de Finanzas y Tecnología de Google (GtFT25), la Cumbre de Finanzas Islámicas , la Mesa Redonda de Alto Nivel de Abu Dhabi sobre Inversión Climática y Movimientos de Dinero: Construyendo Riqueza y Confianza de la Juventud Árabe , cada uno de los cuales reúne a líderes del sector y profesionales dedicados a promover el financiamiento climático, las estrategias de resiliencia y la colaboración de la economía verde.

El ADSFF también destacó el progreso del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de los EAU (SFWG), que recientemente respaldó los nuevos "Principios para la Planificación de la Transición Climática" en el marco del Workstream Four, que representó un hito significativo que guió a las instituciones financieras hacia prácticas de planificación de la transición creíbles y transparentes alineadas con los objetivos de cero emisiones netas de los EAU.

El foro también dio la bienvenida a los nuevos firmantes de la Declaración de Finanzas Sostenibles de Abu Dhabi , lo que eleva el total a 180 instituciones comprometidas a apoyar los objetivos de cero emisiones netas a largo plazo de Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos.

Recién llegados y Colaboraciones

El cuarto día de ADFW fue testigo de los anuncios de J.P. Morgan, ERM, dla Piper, Arab Bank (Suiza) Middle East y iCapital, anunciando la creación de oficinas o la expansión de su negocio en ADGM. J.P. Morgan está acelerando el crecimiento de su negocio de pagos de J.P. Morgan al llevar sus capacidades de tesorería de primera clase a los EAU. Mientras que Arab Bank, la entidad regional recientemente establecida de Swiss Private Bank Arab Bank (Suiza), ERM, la consultora especializada en sostenibilidad más grande del mundo, y dla Piper, un bufete de abogados global, están estableciendo nuevas oficinas en ADGM y ampliando su presencia en la región.

Durante el último día de ADFW, se anunciaron un total de 23 memorandos de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) . Se firmaron asociaciones entre entidades locales e internacionales como Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner Bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital y más.

