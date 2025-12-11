L'ADSFF mobilise les capitaux, les politiques et l'innovation pour promouvoir la prochaine ère du développement durable

ABU DHABI, UAE, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, le centre financier international (IFC) d'Abu Dhabi, en partenariat avec Global Climate Finance Centre (GCFC), Hanwha et la coopération UE-CCG sur le projet de transition verte, a accueilli aujourd'hui la 8ème édition du Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF). Organisé le dernier jour de l'ADFW, le forum a rassemblé des leaders de la finance climatique, des innovateurs, des décideurs politiques et des investisseurs institutionnels, renforçant ainsi la position d'Abu Dhabi en tant que force mondiale dans l'avancement de la transition nette-zéro et positive pour la nature.

En ouvrant le forum, Salem Mohammed Al Darei, PDG de l'ADGM Authority, a souligné comment Abu Dhabi s'est rapidement imposé comme un centre de gravité pour la finance durable, en faisant avancer des politiques ambitieuses, en construisant des écosystèmes résistants au climat et en faisant progresser les capitaux vers des solutions mondiales à fort impact. Ses remarques ont donné le ton d'une journée consacrée à l'examen des voies d'investissement, des mécanismes réglementaires et des partenariats transfrontaliers qui façonneront la prochaine ère du financement de la lutte contre le changement climatique.

Lors de son discours, Al Darei a déclaré : « Notre engagement est clair - Abu Dhabi continuera à servir de destination où le capital trouve sa raison d'être et où la raison d'être trouve le progrès. En tant que capitale du capital vert, nous jetons des ponts entre les régions et mobilisons des capitaux pour les infrastructures renouvelables, les technologies vertes et l'innovation durable sur les marchés émergents et développés. Ce forum reflète la stature croissante d'Abu Dhabi en tant que plateforme mondiale pour la finance durable, où l'ambition rencontre l'exécution, et les partenariats conduisent à une transformation systémique »

Lors d'une session intitulée « De l'ambition à l'action » : Financer la transition vers une économie verte,'Son Altesse Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Président-directeur général, Frontier25, a ensuite discuté de ce qui est fait et de ce qui est encore nécessaire pour faciliter la transition de la région vers une économie verte et faire progresser l'action en faveur du climat.

Au cours de une journée entière de discours d'ouverture, de tables rondes, de conversations à bâtons rompus et de dialogues sur l'avenir, le forum a exploré les investissements dans les énergies renouvelables, le financement de la biodiversité, l'analyse des risques ESG basée sur l'IA, la finance islamique durable, les infrastructures vertes et les innovations climatiques d'avant-garde, des écosystèmes artificiels à l'infrastructure numérique résistante au climat.

Sous le thème unificateur de l'alignement des capitaux sur l'ambition climatique, les participants ont examiné comment les marchés financiers peuvent accélérer les investissements à grande échelle dans la transition énergétique, les infrastructures vertes et les solutions basées sur la nature. Le programme comprenait plusieurs sessions remarquables sur le site , emblématiques du leadership croissant d'Abu Dhabi en matière de finance axée sur le développement durable.

Une session à la une, , a exploré la manière dont une planification urbaine à l'épreuve du temps, des cadres politiques tournés vers l'avenir et des projets majeurs axés sur le climat renforcent la position de l'émirat en tant que plateforme mondiale pour l'investissement durable. Les intervenants ont évalué la manière dont les capitaux à long terme, les stratégies de résilience climatique et la collaboration transfrontalière sont en train de remodeler le paysage de la finance verte.

Evénements en petits groupes lors de la journée du développement durable

Coïncidant avec l'événement principal , le forum Women in Finance a rassemblé des femmes leaders influentes dans les domaines de la finance mondiale, de l'investissement, de la durabilité et de la réglementation pour discuter des moyens d'améliorer l'inclusion, le leadership et l'innovation dans l'industrie. Grâce à des sessions telles que « Leaders in Motion : Women Driving Financial Innovation », l'événement a souligné le rôle essentiel que jouent les femmes en donnant le rythme et en déplaçant le centre d'influence en remodelant l'innovation financière sur les marchés mondiaux.

Outre les sessions phares de la journée, plusieurs forums parallèles ont permis d'approfondir la question et d'offrir une perspective sectorielle, notamment le 2nd EU-GCC Finance & Investment for Green Transition Forum, Google Finance & Technology Summit (GtFT25), Islamic Finance Summit, Abu Dhabi High-Level Roundtable on Climate Investment et Money Moves : Building Arab Youth Wealth and Confidence chaque réunion rassemblant des leaders du secteur et des professionnels dédiés à l'avancement du financement du climat, des stratégies de résilience et de la collaboration en matière d'économie verte.

L'ADSFF a également souligné les progrès réalisés par le groupe de travail des Émirats arabes unis sur la finance durable (UAE Sustainable Finance Working Group - SFWG), qui a récemment approuvé les nouveaux « Principles for Climate Transition Planning » dans le cadre du quatrième axe de travail, , ce qui représente une étape importante pour guider les institutions financières vers des pratiques crédibles et transparentes de planification de la transition, alignées sur les objectifs de zéro net des Émirats arabes unis.

Le forum a également accueilli les nouveaux signataires de la déclaration d'Abu Dhabi sur la finance durable, ce qui porte à 180 le nombre d'institutions qui s'engagent à soutenir les objectifs à long terme d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis en matière d'émissions nettes zéro.

Nouveaux venus et Collaborations

Le quatrième jour de l'ADFW a été marqué par des annonces de J.P. Morgan, ERM, DLA Piper, Arab Bank (Suisse) Middle East et iCapital, annonçant l'ouverture de bureaux ou l'expansion de leurs activités dans l'ADGM. J.P. Morgan accélère la croissance de ses activités J.P. Morgan Payments en apportant aux Émirats arabes unis ses capacités de trésorerie les plus performantes au monde. Tandis qu'Arab Bank - , la nouvelle entité régionale de la banque privée suisse Arab Bank (Suisse), ERM - , la plus grande société de conseil spécialisée dans le développement durable au monde, et DLA Piper, un cabinet d'avocats international, établissent de nouveaux bureaux dans l'ADGM et étendent leur empreinte dans la région.

Au total, 23 protocoles d'accord (MoU) ont été annoncés au cours de la dernière journée de l'ADFW. Des partenariats ont été signés entre des entités locales et internationales telles que Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations sur l'ADFW, consultez le site www.adfw.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg