ADSFF moviliza capital, políticas e innovación para impulsar la próxima era de la sostenibilidad

ABU DABI, EAU, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional (CFI) de Abu Dabi, en colaboración con el Centro Global de Financiación Climática (GCFC), Hanwha y el proyecto de Cooperación UE-CCG para la transición verde, organizó hoy la octava edición del Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dabi (ADSFF). Celebrado el último día de la ADFW, el foro reunió a líderes en financiación climática, innovadores, responsables políticos e inversores institucionales, consolidando la posición de Abu Dabi como potencia global en el impulso de la transición hacia cero emisiones netas y un impacto positivo en la naturaleza.

En la inauguración del foro, Salem Mohammed Al Darei, consejero delegado de ADGM Authority, destacó cómo Abu Dabi se ha consolidado rápidamente como un centro de referencia para las finanzas sostenibles, impulsando políticas ambiciosas, construyendo ecosistemas resilientes al clima y movilizando capital hacia soluciones globales de alto impacto. Sus comentarios marcaron la pauta de una jornada dedicada a abordar las vías de inversión, los mecanismos regulatorios y las alianzas transfronterizas que definirán la próxima era de las finanzas adaptadas al clima.

Durante su discurso, Al Darei afirmó: "Nuestro compromiso es claro: Abu Dabi seguirá siendo el destino donde el capital encuentra su propósito y este encuentra su progreso. Como Capital del Capital Verde, construimos puentes entre regiones y movilizamos capital para infraestructuras renovables, tecnologías verdes e innovación sostenible en mercados emergentes y desarrollados. Este foro refleja la creciente importancia de Abu Dabi como plataforma global para las finanzas sostenibles, donde la ambición se une a la ejecución y las alianzas impulsan la transformación sistémica".

En una sesión titulada "De la ambición a la acción: financiar la transición a una economía verde", Su Alteza Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, presidenta y consejera delegada de Frontier25, analizó lo que se está haciendo y qué más se necesita para facilitar la transición de la región a una economía verde y promover la acción climática.

A lo largo de un día completo de conferencias magistrales, mesas redondas, conversaciones informales y diálogos para establecer una visión, el foro exploró la inversión en energía renovable, el financiamiento de la biodiversidad, el análisis de riesgos ESG basado en IA, las finanzas sostenibles islámicas, la infraestructura verde y las innovaciones climáticas de frontera, desde ecosistemas diseñados hasta infraestructura digital resiliente al clima.

Bajo el lema común de alinear el capital con la ambición climática, los participantes analizaron cómo los mercados financieros pueden acelerar la inversión a gran escala en transición energética, infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. El programa incluyó varias sesiones destacadas, representativas del creciente liderazgo de Abu Dabi en finanzas orientadas a la sostenibilidad.

Una sesión destacada exploró cómo la planificación urbana con visión de futuro, los marcos de políticas con visión de futuro y los grandes proyectos alineados con el clima están reforzando la posición del emirato como plataforma global para la inversión sostenible. Los ponentes evaluaron cómo el capital a largo plazo, las estrategias de resiliencia climática y la colaboración transfronteriza están transformando el panorama de las finanzas verdes.

Eventos de trabajo sobre el Día de la Sostenibilidad

Coincidiendo con el evento principal, el Foro de Mujeres en Finanzas reunió a influyentes líderes de los ámbitos financiero, de inversión, de sostenibilidad y regulatorio a nivel mundial para debatir estrategias para una mayor inclusión, liderazgo e innovación en el sector. Mediante sesiones como "Líderes en Movimiento: Mujeres Impulsando la Innovación Financiera", el evento destacó el papel fundamental que desempeñan las mujeres a la hora de marcar el ritmo y cambiar el centro de influencia, transformando la innovación financiera en los mercados globales.

Además de las sesiones principales del día, varios foros paralelos agregaron profundidad y perspectiva de la industria, incluido el 2º Foro de Finanzas e Inversiones para la Transición Verde de la UE y el CCG, la Cumbre de Finanzas y Tecnología de Google (GtFT25), la Cumbre de Finanzas Islámicas, la Mesa Redonda de Alto Nivel de Abu Dhabi sobre Inversión Climática y Movimientos Monetarios: Generando Riqueza y Confianza para la Juventud Árabe, cada uno de los cuales reunió a líderes del sector y profesionales dedicados a promover la financiación climática, las estrategias de resiliencia y la colaboración en la economía verde.

La ADSFF también destacó el progreso del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de los EAU (SFWG), que recientemente aprobó los nuevos "Principios para la Planificación de la Transición Climática" en el marco del Flujo de Trabajo Cuatro, lo que representó un hito importante para guiar a las instituciones financieras hacia prácticas de planificación de la transición creíbles y transparentes alineadas con los objetivos de cero emisiones netas de los EAU.

El foro también dio la bienvenida a los nuevos signatarios de la Declaración de Finanzas Sostenibles de Abu Dabi, lo que eleva el total a 180 instituciones comprometidas a apoyar los objetivos de cero emisiones netas a largo plazo de Abu Dabi y los Emiratos Árabes Unidos.

Recién llegados y colaboraciones

El cuarto día de la ADFW se celebraron anuncios de J.P. Morgan, ERM, DLA Piper, Arab Bank (Suiza) Oriente Medio e iCapital, quienes anunciaron la apertura de oficinas o la expansión de sus negocios en ADGM. J.P. Morgan está acelerando el crecimiento de su negocio de Pagos J.P. Morgan al traer sus excelentes capacidades globales de Tesorería a los EAU. Por su parte, Arab Bank, la recién creada entidad regional de Swiss Private Bank Arab Bank (Suiza), ERM, la consultora especializada en sostenibilidad más grande del mundo, y DLA Piper, un bufete de abogados global, están abriendo nuevas oficinas en ADGM y expandiendo su presencia en la región.

Durante el último día de la ADFW se anunciaron 23 Memorandos de Entendimiento (MdE). Se firmaron acuerdos de colaboración entre entidades locales e internacionales como Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner Bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital y otras.

