Adyen e Uber expandem parceria global para impulsionar novos mercados e lançar quiosques Uber

NOVA YORK, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Adyen , plataforma global de tecnologia financeira escolhida por empresas de destaque e Uber (NYSE: UBER), principal plataforma mundial de mobilidade e entrega anunciaram hoje a renovação e expansão de sua parceria global. Com base em mais de uma década de colaboração bem-sucedida iniciada em 2012, a Adyen continua atuando como um motor de pagamentos essencial, apoiando a presença global da Uber, que agora se estende por mais de 70 países em seis continentes.

A parceria ampliada reflete o uso crescente da plataforma global de pagamentos da Adyen pela Uber para melhorar o desempenho e oferecer mais métodos de pagamento alternativos, apoiando o contínuo crescimento internacional da Uber. Novos territórios notáveis onde a Uber está aproveitando os serviços da Adyen incluem Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e o Caribe, juntamente com a expansão da aquisição local em regiões estratégicas como Japão, México, Nova Zelândia e Austrália, além da adoção de métodos de pagamento locais de alto crescimento, como o Pix no Brasil, AfterPay na Austrália e WeChat Pay globalmente para atender viajantes que solicitam Uber pelo mini app do WeChat. Visando o futuro, a Uber e a Adyen continuarão a colaborar em inovação em pagamentos, o que inclui novas integrações de métodos de pagamento e suporte para novas linhas de negócios, como quiosques da Uber em aeroportos, hotéis e locais em todo o mundo.

"A expansão da nossa parceria com a Uber reforça o compromisso compartilhado de alcançar uma escala global juntos, que continua há mais de uma década", comentou Trevor Nies, vice-presidente sênior e diretor global de Digital da Adyen. "Tendo já apoiado uma forte aceleração de volume em 40 mercados estratégicos no último ano, incluindo os EUA, Reino Unido e Brasil, permanecemos focados em aprimorar a experiência de pagamentos da Uber, desde a oferta de novos métodos de pagamento até o pioneirismo em novas linhas de negócios."

"Uma plataforma de pagamentos confiável e inovadora é um requisito fundamental para o crescimento global da Uber. Continuar e expandir nossa parceria com a Adyen é fundamental para isso, nos permitindo apoiar nosso crescimento e integrar rapidamente novos métodos", disse Karl Hébert, vice-presidente de Comércio Global da Uber. "Estamos empolgados em aproveitar a tecnologia deles para realizar todo o potencial da nossa inovação contínua e expansão em novas áreas de negócios."

A Uber lançou quiosques, equipados com terminais da Adyen, oferecendo uma nova forma de reservar uma corrida sem precisar de telefone — ideal para visitantes internacionais que chegam sem um plano de dados local. O quiosque da Uber oferece aos viajantes uma maneira simples de solicitar uma corrida, mesmo que não tenham o aplicativo da Uber instalado.

Basta se aproximar do quiosque, inserir o seu destino e, em seguida, selecionar o tipo de corrida desejada. O quiosque imprime um recibo em papel com os detalhes da viagem, tornando a experiência o mais simples e direta possível. O primeiro quiosque estreou no Aeroporto LaGuardia (LGA), no Terminal C, com expansões adicionais planejadas para hotéis, portos e aeroportos internacionais nos próximos meses.

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida das grandes empresas. Ao oferecer recursos de pagamento ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a alcançarem suas ambições de forma mais rápida. Com escritórios ao redor do mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A colaboração com a Uber, descrita neste comunicado de imprensa, destaca o crescimento contínuo da Adyen ao longo dos anos com clientes já existentes e novos.

A missão da Uber é criar oportunidades por meio do movimento. Começamos em 2010 para resolver um problema simples: como ter acesso a uma corrida com apenas um toque de botão? Mais de 72 bilhões de viagens depois, estamos desenvolvendo produtos para aproximar as pessoas de onde elas querem estar. Ao mudar a forma como pessoas, alimentos e objetos se deslocam pelas cidades, a Uber é uma plataforma que abre o mundo para novas possibilidades.

