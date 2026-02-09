Adyen y Uber amplían su alianza mundial para impulsar nuevos mercados y lanzar quioscos Uber

Adyen y Uber amplían su relación para respaldar el procesamiento de pagos de Uber en más regiones clave

Uber aprovechará la API de pago de Adyen para ofrecer métodos de pago adicionales

Uber lanzó quioscos en locales con terminales Adyen

NUEVA YORK, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , la plataforma mundial de tecnología financiera preferida por las empresas líderes, y Uber (NYSE: UBER), la plataforma de movilidad y entrega a domicilio líder en el mundo, anunciaron hoy la renovación y expansión de su alianza mundial. Con más de una década de colaboración exitosa que comenzó en 2012, Adyen continúa prestando sus servicios como un motor de pagos clave que respalda la presencia mundial de Uber, que ahora abarca más de 70 países en seis continentes.

Esta asociación ampliada refleja el uso cada vez mayor que hace Uber de la plataforma de pagos mundial de Adyen para mejorar el rendimiento y ofrecer más métodos de pago alternativos, para respaldar el continuo crecimiento internacional de Uber. Entre los nuevos territorios que se destacan donde Uber está aprovechando los servicios de Adyen se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y el Caribe, junto con la expansión de la adquisición local en regiones clave como Japón, México, Nueva Zelanda y Australia, y la adopción de métodos de pago locales de alto crecimiento como Pix en Brasil, AfterPay en Australia y WeChat Pay a nivel mundial para atender a los viajeros que piden Uber a través de la miniaplicación WeChat. De cara al futuro, Uber y Adyen seguirán colaborando en materia de innovación en materia de pagos, lo que incluye nuevas integraciones de métodos de pago y soporte para nuevas líneas de negocio como quioscos Uber en aeropuertos, hoteles y lugares de todo el mundo.

"La expansión de nuestra alianza con Uber pone de relieve el compromiso compartido de alcanzar juntos una escala mundial, el cual ha sido constante durante más de una década", comentó Trevor Nies, vicepresidente sénior y director global de Tecnología Digital en Adyen. "Después de haber apoyado una fuerte aceleración del volumen en 40 mercados clave durante el último año, como en EE. UU., Reino Unido y Brasil, seguimos centrados en mejorar la experiencia de pagos de Uber, desde ofrecer nuevos métodos de pago hasta ser pioneros en nuevas líneas de negocio".

"Contar con una plataforma de pago confiable e innovadora es un requisito fundamental para que Uber pueda crecer a escala mundial. Continuar y ampliar nuestra asociación con Adyen es clave para lograrlo, ya que nos permitirá respaldar nuestro crecimiento e integrar rápidamente nuevos métodos de pago", afirmó Karl Hébert, vicepresidente de Comercio Mundial de Uber. "Nos emociona poder aprovechar su tecnología para alcanzar todo el potencial de nuestra innovación y expansión continua hacia nuevas áreas comerciales".

Pioneros de la nueva movilidad: Uber lanza quioscos con Adyen

Uber ha lanzado quioscos, desarrollados con terminales Adyen, que ofrecen una nueva forma de reservar un Uber sin teléfono, ideal para visitantes internacionales que llegan sin un plan de datos local. El quiosco de Uber ofrece a los viajeros una forma sencilla de solicitar un viaje, incluso si no tienen la aplicación Uber.

Solo tiene que acercarse al quiosco, ingresar su destino y luego seleccionar el tipo de viaje. El quiosco imprime un recibo en papel con los detalles de su viaje, haciendo que la experiencia sea lo más sencilla posible. El primer quiosco se inauguró en la Terminal C del Aeropuerto LaGuardia (LGA), y se planean implementar otros quioscos en hoteles, puertos y aeropuertos internacionales en los próximos meses.

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera elegida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago de extremo a extremo, información basada en datos y productos financieros en una única solución mundial, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus ambiciones con más rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen trabaja con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft. La colaboración con Uber, la cual se describe en este comunicado de prensa, pone de relieve el crecimiento continuo de Adyen con clientes existentes y nuevos a lo largo de los años.

Acerca de Uber

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. Empezamos en 2010 resolviendo un problema sencillo: ¿cómo acceder a un viaje con tan solo pulsar un botón? Más de 72 mil millones de viajes después, estamos creando productos para acercar a las personas a donde quieren estar. Al cambiar la forma en que las personas, los alimentos y las cosas se mueven por las ciudades, Uber es una plataforma que abre el mundo a nuevas posibilidades.

