Adyen lança "Personalize" para adaptar experiências de checkout em tempo real

O novo Personalize, um produto do Adyen Uplift, utiliza IA para adaptar o checkout ao comportamento dos consumidores, ajudando as empresas a aumentar as taxas de conversão e reduzir os custos de transação.

Em 2025, o Adyen Uplift ajudou mais de 6.500 empresas a alcançar, em média, 1,19% de conversões acima das referências do setor, com algumas chegando a 6%.

AMSTERDÃ, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Adyen , plataforma global de tecnologia financeira escolhida por empresas líderes, anunciou hoje o lançamento de Personalize , um novo produto dentro da sua suíte de otimização de pagamentos Adyen Uplift. O Personalize permite que as empresas ajustem suas páginas de checkout em tempo real com base nas preferências individuais dos consumidores, tornando o pagamento mais fácil para os clientes e reduzindo os custos de processamento para os comerciantes.

A adição do Personalize se baseia no sucesso geral do Adyen Uplift, lançado em janeiro de 2025. Em seu primeiro ano, o Adyen Uplift ajudou as empresas a reduzir os custos de pagamento em 9,4% sobre o tráfego elegível, diminuindo em média 42% os falsos positivos (bloqueio de transações legítimas). Além disso, as mais de 6.500 empresas que utilizam o Adyen Uplift tiveram um aumento médio de 1,19% nas taxas de conversão de pagamentos em relação às referências padrão do setor, chegando a até 6% para alguns clientes. Esses resultados decorrem do roteamento otimizado e da prevenção de bloqueios desnecessários provocados por configurações de risco ineficientes. O novo produto Personalize vai além, concentrando-se na fase inicial da jornada do cliente, direcionando os consumidores para os métodos de pagamento mais adequados a fim de maximizar tanto a economia dos comerciantes quanto as taxas de conversão.

Combatendo a fricção no checkout

Os checkouts tradicionais online costumam ser rígidos, exibindo as mesmas opções de pagamento e etapas de segurança para todos os consumidores, independentemente de seu histórico ou preferências. Essa falta de flexibilidade é uma das principais causas de perda de vendas, com pesquisas da Adyen mostrando que 37% dos consumidores abandonam uma compra se o processo demora demais. Além disso, 72% das empresas relatam que as altas taxas de transação continuam a exercer pressão significativa sobre suas margens de lucro.

O Personalize enfrenta esses desafios ao adicionar uma camada de Identificação Dinâmica à experiência de checkout. Ao aproveitar insights de trilhões de dólares em dados de transações e a infraestrutura bancária global da Adyen, as empresas agora podem reconhecer os consumidores e adaptar a experiência de pagamento antes mesmo de eles clicarem em "pagar". Isso permite que as empresas organizem automaticamente os métodos de pagamento com base no que um cliente específico tem maior probabilidade de usar, criando uma experiência mais rápida e intuitiva que reduz o abandono de carrinhos.

"No checkout, o objetivo é minimizar a fricção sem aumentar o risco", disse Carlo Bruno, vice-presidente de Produto da Adyen. "O Personalize alcança esse equilíbrio ao usar a Identificação Dinâmica para reconhecer instantaneamente os consumidores. Isso nos permite personalizar a jornada desde o primeiro passo, garantindo uma experiência fluida e segura antes mesmo de o cliente começar a digitar."

Aprimorando a eficiência e a segurança

Além da agilidade, o Personalize melhora as margens e a segurança ao destacar métodos de pagamento mais econômicos e identificar sinais de risco antes mesmo de uma tentativa de pagamento. Essas otimizações, apoiadas por relatórios detalhados, recursos de testes A/B e componentes de interface configuráveis, permitem que os comerciantes identifiquem fricção e validem o desempenho em tempo real. Como resultado, os primeiros dados mostram que as empresas podem melhorar as taxas de conversão em até 6% e reduzir os custos de transação em até 3%.

Transformando pagamentos em uma vantagem estratégica

Os resultados dos projetos-piloto iniciais demonstram como o Personalize ajuda as empresas a gerenciar os custos de transação enquanto melhora a experiência do consumidor. A plataforma de tecnologia para hospitalidade, Tebi, registrou uma economia de 4,26% com um aumento de 0,8% nas conversões de checkout. Esses resultados mostram que a personalização em tempo real do checkout pode proteger as margens sem adicionar fricção à jornada do cliente.

"Trabalhar com a Adyen para implementar o Personalize nos permitiu criar um checkout que realmente se adapta às preferências dos nossos clientes em tempo real", disse Marc Hoynck, Gerente de Produto de Integrações e Pagamentos da Tebi. "Em termos de hospitalidade, a etapa final da jornada deve ser a mais fácil. Adaptando-se à forma como os hóspedes preferem pagar no momento, estamos capturando vendas que antes eram perdidas devido à fricção, reduzindo os custos de transação para nossos comerciantes."

O módulo Personalize já está disponível para os clientes da Adyen como parte do Adyen Uplift. Para mais informações, leia mais aqui .

Sobre a Adyen

A Adyen (ADYEN:AMS) é a plataforma de tecnologia financeira preferida das maiores empresas. Ao fornecer recursos de pagamento ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a alcançar suas ambições mais rapidamente. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft.

A Adyen aprimora e expande continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso normal de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados em comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

