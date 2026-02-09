Adyen et Uber étendent leur partenariat mondial à de nouveaux marchés et lancent les kiosques Uber

Adyen et Uber étendent leur relation pour soutenir le traitement des paiements d'Uber dans davantage de zones géographiques clés

Uber s'appuiera sur l'API Checkout d'Adyen pour proposer des méthodes de paiement supplémentaires

Uber a lancé des kiosques dans des lieux équipés de terminaux Adyen

NEW YORK, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, et Uber (NYSE : UBER), la première plateforme de mobilité et de livraison au monde, ont annoncé aujourd'hui le renouvellement et l'élargissement de leur partenariat mondial. S'appuyant sur plus d'une décennie de collaboration fructueuse qui a débuté en 2012, Adyen continue de servir de moteur de paiement clé pour soutenir l'empreinte mondiale d'Uber, qui s'étend désormais à plus de 70 pays sur six continents.

Ce partenariat élargi reflète l'utilisation croissante par Uber de la plateforme de paiement mondiale d'Adyen pour améliorer ses performances, proposer davantage de méthodes de paiement alternatives, et ainsi soutenir sa croissance internationale continue. Les nouveaux territoires notables où Uber exploite les services d'Adyen sont les Émirats arabes unis, Hong Kong et les Caraïbes. Les acquisitions locales ont également été étendues dans des régions clés telles que le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, tandis que des méthodes de paiement locales à forte croissance ont été adoptées comme Pix au Brésil, AfterPay en Australie et WeChat Pay à l'échelle mondiale, afin de servir les voyageurs qui commandent un Uber via l'application WeChat mini. À l'avenir, Uber et Adyen continueront de collaborer pour innover dans le domaine des paiements. Cette collaboration portera notamment sur l'intégration de nouvelles méthodes de paiement et le soutien de nouvelles activités, comme les kiosques Uber présents dans les aéroports, les hôtels et les lieux de rencontre à travers le monde.

« L'expansion de notre partenariat avec Uber témoigne de notre engagement commun à atteindre ensemble une échelle mondiale, ce vers quoi nous tendons depuis de dix ans. », a commenté Trevor Nies, vice-président directeur mondial du numérique chez Adyen. « Après avoir soutenu une forte accélération des volumes sur les marchés clés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil, au cours de l'année écoulée, nous restons concentrés sur l'amélioration de l'expérience de paiement d'Uber, en offrant de nouvelles méthodes de paiement et en lançant de nouvelles activités. »

« La croissance mondiale d'Uber exige une plateforme de paiement fiable et innovante. La poursuite et l'élargissement de notre partenariat avec Adyen sont essentiels à cet égard, car ils nous permettent de soutenir notre croissance et d'intégrer rapidement de nouvelles méthodes », a confié pour sa part Karl Hébert, vice-président du commerce mondial chez Uber. « Nous sommes ravis de tirer parti de leur technologie pour réaliser le plein potentiel de nos innovations continues et nous étendre dans de nouveaux domaines d'activité. »

Les pionniers de la nouvelle mobilité : Uber lance des kiosques avec Adyen

Uber a lancé des kiosques, alimentés par des terminaux Adyen, offrant une nouvelle façon de réserver un Uber sans téléphone — une solution idéale pour les visiteurs internationaux qui arrivent sans disposer d'un plan de données local. Le kiosque Uber offre aux voyageurs un moyen simple de demander un transport, même s'ils n'ont pas l'application Uber.

Il vous suffit de vous présenter au kiosque, d'indiquer votre destination, puis de sélectionner votre type de trajet. Le kiosque imprime un reçu papier avec les détails de votre voyage, ce qui rend l'expérience aussi simple que possible. Le premier kiosque a été inauguré au Terminal C de l'aéroport LaGuardia (LGA), et d'autres déploiements sont prévus dans des hôtels, des ports et des aéroports internationaux dans les mois à venir.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme technologique financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La collaboration avec Uber, décrite dans le présent communiqué de presse, témoigne de la croissance continue d'Adyen auprès de ses clients nouveaux et existants au fil des ans.

À propos d'Uber

La mission d'Uber est de créer des opportunités grâce au mouvement. Nous avons lancé nos activités en 2010 pour résoudre un problème simple : comment accéder à une course en appuyant sur un simple bouton ? Plus de 72 milliards de trajets plus tard, nous concevons des produits qui permettent aux gens de se rapprocher de l'endroit où ils veulent aller. En changeant la façon dont les personnes, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber est une plateforme qui ouvre le monde à de nouvelles possibilités.

