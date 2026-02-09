Adyen y Uber amplían su alianza global para impulsar nuevos mercados y lanzar quioscos Uber

Adyen y Uber amplían su relación para respaldar el procesamiento de pagos de Uber en más geografías clave.

Uber aprovechará la API de pago de Adyen para ofrecer métodos de pago adicionales.

Uber lanzó quioscos en establecimientos que utilizan terminales Adyen.

NUEVA YORK, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , la plataforma global de tecnología financiera preferida por las empresas líderes, y Uber (NYSE: UBER), la plataforma líder mundial de movilidad y entregas, anunciaron hoy la renovación y expansión de su alianza global. Tras más de una década de exitosa colaboración desde 2012, Adyen continúa siendo un motor de pagos clave que respalda la presencia global de Uber, que ahora abarca más de 70 países en seis continentes.

La ampliación de la colaboración refleja el creciente uso por parte de Uber de la plataforma global de pagos de Adyen para optimizar su rendimiento y ofrecer más métodos de pago alternativos, impulsando así su continuo crecimiento internacional. Entre los nuevos territorios destacados donde Uber está aprovechando los servicios de Adyen se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y el Caribe, junto con la expansión de la adquisición local en regiones clave como Japón, México, Nueva Zelanda y Australia, y la adopción de métodos de pago locales de alto crecimiento como Pix en Brasil, AfterPay en Australia y WeChat Pay a nivel mundial para atender a los viajeros que solicitan Uber a través de la app WeChat mini. De cara al futuro, Uber y Adyen seguirán colaborando en la innovación de pagos, lo que incluye la integración de nuevos métodos de pago y el soporte para nuevas líneas de negocio, como quioscos Uber en aeropuertos, hoteles y otros lugares a nivel mundial.

"La expansión de nuestra alianza con Uber subraya nuestro compromiso compartido de alcanzar una escala global conjunta, que se ha mantenido durante más de una década", comentó Trevor Nies, vicepresidente sénior y director global de Digital en Adyen. "Tras haber impulsado una fuerte aceleración del volumen en 40 mercados clave durante el último año, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, seguimos centrados en mejorar la experiencia de pago de Uber, desde la oferta de nuevos métodos de pago hasta la innovación en nuevas líneas de negocio".

"Una plataforma de pago fiable e innovadora es fundamental para el crecimiento global de Uber. Continuar y ampliar nuestra alianza con Adyen es clave para ello, ya que nos permitirá impulsar nuestro crecimiento e integrar rápidamente nuevos métodos", afirmó Karl Hébert, vicepresidente de Comercio Global de Uber. "Nos entusiasma aprovechar su tecnología para alcanzar el máximo potencial de nuestra continua innovación y expansión hacia nuevas áreas de negocio".

Pioneros en movilidad: Uber lanza quioscos con Adyen

Uber ha lanzado quioscos, impulsados por terminales Adyen, que ofrecen una nueva forma de reservar un Uber sin necesidad de teléfono, ideal para visitantes internacionales que llegan sin un plan de datos local. El quiosco de Uber ofrece a los viajeros una forma sencilla de solicitar un viaje, incluso si no tienen la app.

Simplemente acérquese al quiosco, introduzca su destino y seleccione el tipo de viaje. El quiosco imprime un recibo en papel con los detalles de su viaje, simplificando al máximo la experiencia. El primer quiosco se inauguró en la Terminal C del Aeropuerto LaGuardia (LGA), y se prevén más lanzamientos en hoteles, puertos y aeropuertos internacionales en los próximos meses.

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera preferida por empresas líderes. Al ofrecer funcionalidades de pago integrales, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen colabora con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft. La colaboración con Uber, descrita en este comunicado de prensa, subraya el continuo crecimiento de Adyen, con clientes actuales y nuevos, a lo largo de los años.

Acerca de Uber

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. Empezamos en 2010 para resolver un problema sencillo: ¿cómo acceder a un viaje con solo pulsar un botón? Tras más de 72.000 millones de viajes, desarrollamos productos para acercar a las personas a donde desean estar. Al cambiar la forma en que las personas, los alimentos y las cosas se desplazan por las ciudades, Uber es una plataforma que abre el mundo a nuevas posibilidades.