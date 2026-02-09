Adyen und Uber erweitern globale Partnerschaft, um neue Märkte zu erschließen und Uber-Kioske einzuführen

Adyen und Uber bauen ihre Zusammenarbeit aus, um die Zahlungsabwicklung von Uber in weiteren wichtigen Regionen zu unterstützen

Uber wird die Checkout-API von Adyen nutzen, um weitere Zahlungsmethoden anzubieten

Uber hat an Veranstaltungsorten Kioske mit Adyen-Terminals eingeführt

NEW YORK, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, und Uber (NYSE: UBER), die weltweit führende Mobilitäts- und Lieferplattform, gab heute die Erneuerung und Erweiterung ihrer globalen Partnerschaft bekannt. Aufbauend auf einer mehr als zehnjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit, die 2012 begann, fungiert Adyen weiterhin als wichtige Zahlungsplattform, die die globale Präsenz von Uber unterstützt, die mittlerweile über 70 Länder auf sechs Kontinenten umfasst.

Die erweiterte Partnerschaft spiegelt die zunehmende Nutzung der globalen Zahlungsplattform von Adyen durch Uber wider, um die Leistung zu verbessern und mehr alternative Zahlungsmethoden anzubieten, um das weitere internationale Wachstum von Uber zu unterstützen. Zu den wichtigsten neuen Regionen, in denen Uber die Dienste von Adyen nutzt, gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Hongkong und die Karibik, zusammen mit der Ausweitung des lokalen Acquiring in Schlüsselregionen wie Japan, Mexiko, Neuseeland und Australien sowie der Einführung von wachstumsstarken lokalen Zahlungsmethoden wie Pix in Brasilien, AfterPay in Australien und WeChat Pay weltweit, um Reisende zu bedienen, die Uber über die WeChat-Mini-App bestellen. Auch in Zukunft werden Uber und Adyen ihre Partnerschaft im Bereich Zahlungsinnovationen fortsetzen, darunter die Integration neuer Zahlungsmethoden und die Unterstützung neuer Geschäftsbereiche wie Uber-Kioske in Flughäfen, Hotels und Veranstaltungsorten weltweit.

„Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Uber unterstreicht unser gemeinsames Engagement, gemeinsam eine globale Reichweite zu erreichen, das seit weit über einem Jahrzehnt besteht", kommentierte Trevor Nies, SVP Global Head of Digital bei Adyen. „Nachdem wir im letzten Jahr bereits eine starke Volumensteigerung in 40 wichtigen Märkten, darunter den USA, Großbritannien und Brasilien, unterstützt haben, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Zahlungserlebnis bei Uber zu verbessern, von der Einführung neuer Zahlungsmethoden bis hin zur Erschließung neuer Geschäftsfelder."

„Eine zuverlässige und innovative Zahlungsplattform ist eine grundlegende Voraussetzung für das globale Wachstum von Uber. Die Fortsetzung und Ausweitung unserer Partnerschaft mit Adyen ist dafür von entscheidender Bedeutung, da sie uns ermöglicht, unser Wachstum zu unterstützen und neue Methoden schnell zu integrieren", sagte Karl Hébert, Vice President of Global Commerce bei Uber. „Wir freuen uns darauf, ihre Technologie zu nutzen, um das volle Potenzial unserer laufenden Innovationen und unserer Expansion in neue Geschäftsbereiche auszuschöpfen."

Wegweisend für neue Mobilität: Uber führt Kioske mit Adyen ein

Uber hat Kioske eingeführt, die mit Adyen-Terminals ausgestattet sind und eine neue, telefonfreie Möglichkeit bieten, einen Uber zu buchen – ideal für internationale Besucher, die ohne lokalen Datentarif anreisen. Der Uber-Kiosk bietet Reisenden eine einfache Möglichkeit, eine Fahrt zu bestellen, auch wenn sie die Uber-App nicht haben.

Gehen Sie einfach zum Kiosk, geben Sie Ihr Ziel ein und wählen Sie dann die Art der Fahrt aus. Der Kiosk druckt einen Papierbeleg mit Ihren Fahrtdetails aus, wodurch die Nutzung so einfach wie möglich wird. Der erste Kiosk wurde im Terminal C des Flughafens LaGuardia (LGA) eingeführt, weitere Einführungen in Hotels, Häfen und internationalen Flughäfen sind für die kommenden Monate geplant

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen dabei, ihre Ziele schneller zu erreichen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt arbeitet Adyen mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Die in dieser Pressemitteilung beschriebene Zusammenarbeit mit Uber unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen mit bestehenden und neuen Kunden im Laufe der Jahre.

Informationen zu Uber

Uber hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gelegenheiten durch Bewegung zu schaffen. Wir haben 2010 damit begonnen, ein einfaches Problem zu lösen: Wie erhalten Sie auf Knopfdruck Zugang zu einem Fahrzeug? Nach mehr als 72 Milliarden Fahrten entwickeln wir Produkte, die Menschen näher an ihr Ziel bringen. Uber verändert die Art und Weise, wie sich Menschen, Lebensmittel und Dinge durch die Städte bewegen, und ist eine Plattform, die der Welt neue Möglichkeiten eröffnet.

