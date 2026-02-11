Adyen lanza "Personalize" para personalizar las experiencias de pago en tiempo real

El nuevo Personalize, un producto de Adyen Uplift, utiliza IA para adaptar los procesos de pago al comportamiento del comprador, lo que ayuda a las empresas a aumentar las tasas de conversión y reducir los costes de transacción.

En 2025, Adyen Uplift ayudó a más de 6.500 empresas a alcanzar un promedio de conversiones un 1,19% superior al promedio del sector, y algunas alcanzaron el 6%.

ÁMSTERDAM, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , la plataforma global de tecnología financiera preferida por las empresas líderes, anunció hoy el lanzamiento de Personalize , un nuevo producto dentro de su suite de optimización de pagos Adyen Uplift. Personalize permite a las empresas ajustar sus páginas de pago en tiempo real según las preferencias de cada comprador, facilitando el pago a los clientes y reduciendo los costes de procesamiento para el comercio.

La incorporación de Personalize se basa en el éxito general de Adyen Uplift, lanzado en enero de 2025. En su primer año, Adyen Uplift ayudó a las empresas a reducir los costes de pago en un 9,4% en el tráfico elegible, a la vez que redujo los falsos positivos (bloqueo de transacciones legítimas) en un 42% de media. Además, las más de 6.500 empresas que utilizan Adyen Uplift experimentaron un aumento medio del 1,19% en las tasas de conversión de pagos, por encima de los estándares del sector, llegando hasta el 6% para algunos clientes. Estos resultados se deben a la optimización del enrutamiento y a la prevención de bloqueos innecesarios provocados por configuraciones de riesgo ineficientes. El nuevo producto Personalize va un paso más allá, centrándose en la experiencia inicial del cliente, dirigiendo a los compradores a los métodos de pago óptimos para maximizar tanto el ahorro del comercio como las tasas de conversión.

Abordando la fricción en el proceso de pago

Los procesos de pago online tradicionales suelen ser rígidos, mostrando las mismas opciones de pago y pasos de seguridad a todos los compradores, independientemente de su historial o preferencias. Esta falta de flexibilidad es una de las principales causas de pérdida de ventas. Un estudio de Adyen muestra que el 37% de los compradores abandona una compra si el proceso tarda demasiado. Además, el 72% de las empresas informa que las elevadas comisiones por transacción siguen ejerciendo una presión significativa sobre sus márgenes de beneficio.

Personalize aborda estos desafíos añadiendo una capa de identificación dinámica a la experiencia de pago. Al aprovechar la información obtenida de billones de dólares en datos de transacciones y la infraestructura bancaria global de Adyen, las empresas ahora pueden reconocer a los compradores y adaptar la experiencia de pago antes de que hagan clic en "pagar". Esto permite a las empresas ordenar automáticamente los métodos de pago según lo que es más probable que utilice un cliente específico, creando una experiencia más rápida y sencilla que reduce los carritos abandonados.

"En la caja, el objetivo es minimizar la fricción sin aumentar el riesgo", afirmó Carlo Bruno, vicepresidente de producto de Adyen. "Personalize logra este equilibrio mediante la identificación dinámica para reconocer a los compradores al instante. Esto nos permite personalizar la experiencia desde el primer paso, garantizando una experiencia fluida y segura incluso antes de que el cliente empiece a escribir".

Mejorando la eficiencia y la seguridad

Más allá de la velocidad, Personalize mejora los márgenes y la seguridad al destacar métodos de pago rentables e identificar señales de riesgo incluso antes de intentar realizar un pago. Estas optimizaciones, respaldadas por informes detallados, funciones de pruebas A/B y componentes de interfaz de usuario configurables, permiten a los comerciantes identificar la fricción y validar el rendimiento en tiempo real. Como resultado, los primeros datos muestran que las empresas pueden mejorar las tasas de conversión hasta en un 6% y reducir los costes de transacción hasta en un 3%.

Convirtiendo los pagos en una ventaja estratégica

Los resultados de los pilotos iniciales demuestran cómo Personalize ayuda a las empresas a gestionar los costes de transacción a la vez que mejora la experiencia del comprador. La plataforma tecnológica para hostelería, Tebi, registró un ahorro del 4,26% y un aumento del 0,8% en las conversiones de caja. Estos resultados muestran que la personalización del pago en tiempo real puede proteger los márgenes sin añadir fricción a la experiencia del cliente.

"Trabajar con Adyen para implementar Personalize nos ha permitido crear un proceso de pago que se adapta a las preferencias de nuestros clientes en tiempo real", explicó Marc Hoynck, Gerente de Producto de Integraciones y Pagos de Tebi. "En el sector hotelero, el último paso del proceso de compra debería ser el más sencillo. Al adaptarnos a la forma en que los huéspedes prefieren pagar en el momento, estamos captando ventas que antes se perdían por fricción, a la vez que reducimos los costes de transacción para nuestros comercios".

El módulo Personalize ya está disponible para los clientes de Adyen como parte de Adyen Uplift. Para más información, lea más aquí .

Acerca de Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) es la plataforma de tecnología financiera preferida por las empresas líderes. Al ofrecer funcionalidades de pago integrales, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen colabora con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft.

Adyen mejora y amplía continuamente su oferta de productos como parte de su actividad habitual. Los nuevos productos y funciones se anuncian mediante comunicados de prensa y actualizaciones de producto en el sitio web de la empresa.