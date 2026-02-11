Adyen führt „Personalize" ein, um das Checkout-Erlebnis in Echtzeit anzupassen

Das brandneue Produkt „Personalize" von Adyen Uplift nutzt KI, um den Checkout-Prozess an das Kaufverhalten anzupassen und so Unternehmen dabei zu helfen, ihre Konversionsraten zu steigern und Transaktionskosten zu senken.

2025 verhalf Adyen Uplift mehr als 6.500 Unternehmen zu einer um durchschnittlich 1,19 % höheren Konversionsrate als der Branchenstandard, wobei einige sogar 6 % erreichten.

AMSTERDAM, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , die weltweit führende Finanztechnologieplattform für führende Unternehmen, gab heute die Einführung von „ Personalize" bekannt, einem neuen Produkt innerhalb seiner Zahlungsoptimierungssuite „Adyen Uplift". Mit „Personalize" können Unternehmen ihre Checkout-Seiten in Echtzeit an die individuellen Präferenzen der Käufer anpassen, was den Kunden das Bezahlen erleichtert und gleichzeitig die Bearbeitungskosten für den Händler senkt.

Die Einführung von Personalize baut auf dem Gesamterfolg von Adyen Uplift auf, das im Januar 2025 gestartet wurde. Im ersten Jahr half Adyen Uplift Unternehmen dabei, ihre Zahlungskosten für berechtigte Transaktionen um 9,4 % zu senken und gleichzeitig Fehlalarme (Blockierung legitimer Transaktionen) um durchschnittlich 42 % zu reduzieren. Darüber hinaus verzeichneten die mehr als 6.500 Unternehmen, die Adyen Uplift nutzen, einen durchschnittlichen Anstieg der Zahlungs-Conversion-Raten um 1,19 % über den branchenüblichen Basiswerten, wobei einige Kunden sogar einen Anstieg von bis zu 6 % erzielten. Diese Ergebnisse sind auf eine optimierte Weiterleitung und die Vermeidung unnötiger Blockierungen aufgrund ineffizienter Risikokonfigurationen zurückzuführen. Das neue Produkt „Personalize" geht noch einen Schritt weiter und konzentriert sich auf die frühe Customer Journey, indem es Käufer zu optimalen Zahlungsmethoden weiterleitet, um sowohl die Einsparungen für Händler als auch die Konversionsraten zu maximieren.

Reibungsverluste an der Kasse beseitigen

Herkömmliche Online-Checkouts sind oft starr und zeigen jedem Käufer unabhängig von seiner Historie oder seinen Präferenzen die gleichen Zahlungsoptionen und Sicherheitsschritte an. Dieser Mangel an Flexibilität ist eine der Hauptursachen für Umsatzverluste. Eine Studie von Adyen zeigt, dass 37 % der Käufer einen Kauf abbrechen , wenn der Prozess zu lange dauert. Darüber hinaus geben 72 % der Unternehmen an, dass hohe Transaktionsgebühren weiterhin einen erheblichen Druck auf ihre Gewinnmargen ausüben.

Personalize begegnet diesen Herausforderungen, indem es den Checkout-Prozess um eine dynamische Identifizierungsebene erweitert. Durch die Nutzung von Erkenntnissen aus Transaktionsdaten im Wert von Billionen von Dollar und der globalen Bankinfrastruktur von Adyen können Unternehmen nun Käufer erkennen und das Zahlungserlebnis anpassen, bevor diese auf „Bezahlen" klicken. Auf diese Weise können Unternehmen automatisch die Zahlungsmethoden anordnen, die ein bestimmter Kunde am ehesten verwenden wird, und so ein schnelleres, benutzerfreundlicheres Erlebnis schaffen, das die Zahl der abgebrochenen Warenkörbe reduziert.

„An der Kasse ist es das Ziel, Reibungsverluste zu minimieren, ohne das Risiko zu erhöhen", so Carlo Bruno, Vice President of Product bei Adyen. „Personalize erreicht dieses Gleichgewicht, indem es die dynamische Identifizierung nutzt, um Käufer sofort zu erkennen. So können wir den Ablauf vom ersten Schritt an individuell anpassen und ein reibungsloses, sicheres Erlebnis gewährleisten, noch bevor der Kunde überhaupt mit der Eingabe beginnt."

Verbesserung von Effizienz und Sicherheit

Über die Geschwindigkeit hinaus verbessert Personalize die Margen und die Sicherheit, indem es kostengünstige Zahlungsmethoden hervorhebt und Risikosignale identifiziert, noch bevor eine Zahlung versucht wird. Diese Optimierungen, unterstützt durch detaillierte Berichte, A/B-Testfunktionen und konfigurierbare UI-Komponenten, ermöglichen es Händlern, Reibungsverluste zu lokalisieren und die Leistung in Echtzeit zu validieren. Erste Daten zeigen, dass Unternehmen dadurch ihre Konversionsraten um bis zu 6 % verbessern und ihre Transaktionskosten um bis zu 3 % senken können.

Zahlungen in einen strategischen Vorteil verwandeln

Die Ergebnisse erster Pilotprojekte zeigen, wie Personalize Unternehmen dabei hilft, Transaktionskosten zu verwalten und gleichzeitig das Einkaufserlebnis zu verbessern. Die Technologieplattform für das Gastgewerbe, Tebi, erzielte Einsparungen von 4,26 % und eine Steigerung der Checkout-Conversions um 0,8 %. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Anpassung des Checkouts in Echtzeit die Margen schützen kann, ohne die Customer Journey zu beeinträchtigen.

„Durch die Zusammenarbeit mit Adyen bei der Implementierung von Personalize konnten wir einen Checkout schaffen, der sich in Echtzeit an die Präferenzen unserer Kunden anpasst", so Marc Hoynck, Integrations & Payments Product Manager bei Tebi. „Im Gastgewerbe sollte der letzte Schritt der Customer Journey der einfachste sein. Indem wir uns an die Zahlungspräferenzen der Gäste anpassen, sichern wir uns Umsätze, die zuvor aufgrund von Reibungsverlusten verloren gingen, und senken gleichzeitig die Transaktionskosten für unsere Händler."

Das Personalize-Modul ist ab sofort für Adyen-Kunden als Teil von Adyen Uplift verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier .

