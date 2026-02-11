Adyen lance « Personalize » pour proposer des expériences sur mesure de paiement en temps réel

Personalize, le tout nouveau produit d'Adyen Uplift, utilise l'IA pour adapter les caisses au comportement des acheteurs afin d'aider les entreprises à augmenter les taux de conversion et à réduire les coûts de transaction.

En 2025, Adyen Uplift a permis à plus de 6 500 entreprises d'obtenir des taux de conversion supérieurs de 1,19% à la moyenne du secteur, certaines atteignant même 6%.

AMSTERDAM, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , la plateforme de technologie financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, annonce aujourd'hui le lancement de Personalize , un nouveau produit au sein de sa suite d'optimisation des paiements Adyen Uplift. Personalize permet aux entreprises d'adapter leurs pages de paiement en temps réel en fonction des préférences individuelles des acheteurs, ce qui facilite le paiement pour les clients tout en réduisant les coûts de traitement pour le commerçant.

L'ajout de Personalize s'appuie sur le succès global d'Adyen Uplift, qui a été lancé en janvier 2025. Au cours de sa première année d'existence, Adyen Uplift a aidé les entreprises à réduire les coûts de paiement de 9,4% sur le trafic éligible, tout en réduisant les faux positifs (blocage des transactions légitimes) de 42% en moyenne. En outre, les plus de 6 500 entreprises qui utilisent Adyen Uplift ont constaté une augmentation moyenne de 1,19% des taux de conversion des paiements par rapport aux taux de référence du secteur, atteignant jusqu'à 6% pour certains clients. Ces résultats découlent de l'optimisation de l'acheminement et de la prévention des refus évitables déclenchés par des configurations de gestion des risques inefficaces. Le nouveau produit Personalize va encore plus loin en se concentrant sur le parcours client initial, en orientant les acheteurs vers les méthodes de paiement optimales afin de maximiser les économies des commerçants et les taux de conversion.

Résoudre les problèmes d'encaissement

Les caisses en ligne traditionnelles sont souvent rigides, présentant les mêmes options de paiement et les mêmes étapes de sécurité à tous les acheteurs, quels que soient leurs antécédents ou leurs préférences. Ce manque de flexibilité est l'une des principales causes de perte de ventes, l'étude d'Adyen montrant que 37% des acheteurs abandonnent un achat si le processus prend trop de temps. En outre, 72% des entreprises déclarent que les frais de transaction élevés continuent à peser lourdement sur leurs marges bénéficiaires.

Personalize relève ces défis en ajoutant une couche d' identification dynamique à l'expérience de paiement. En s'appuyant sur des données de milliers de milliards de dollars de transaction et sur l'infrastructure bancaire mondiale d'Adyen, les entreprises peuvent désormais reconnaître les acheteurs et adapter l'expérience de paiement avant qu'ils ne cliquent sur « payer ». Cela permet aux entreprises de fournir automatiquement des méthodes de paiement basées sur ce qu'un client spécifique est le plus susceptible d'utiliser, créant ainsi une expérience plus rapide et plus conviviale qui réduit les paniers abandonnés.

« À la caisse, l'objectif est de minimiser les frictions sans augmenter les risques », déclare Carlo Bruno, vice-président des produits d'Adyen. « Personalize atteint cet équilibre en utilisant l'identification dynamique pour reconnaître instantanément les acheteurs. Cela nous permet de personnaliser le parcours dès la première étape, en garantissant une expérience fluide et sécurisée avant même que le client ne commence à saisir ses informations. »

Renforcer l'efficacité et la sécurité

Au-delà de la rapidité, Personalize améliore les marges et la sécurité en mettant en évidence les méthodes de paiement rentables et en identifiant les signaux de risque avant même qu'un paiement ne soit tenté. Ces optimisations, soutenues par des rapports détaillés, des capacités de test A/B et des composants d'interface utilisateur configurables, permettent aux marchands de repérer les frictions et de valider les performances en temps réel. Les premières données montrent que les entreprises peuvent améliorer leur taux de conversion jusqu'à 6% et réduire les coûts de transaction jusqu'à 3%.

Faire des paiements un avantage stratégique

Les résultats des premiers projets pilotes montrent comment Personalize aide les entreprises à gérer les coûts de transaction tout en améliorant l'expérience d'achat. La plateforme de technologie hôtelière, Tebi, a constaté une économie de 4,26% ainsi qu'une augmentation de 0,8% des conversions en caisse. Ces résultats montrent que la personnalisation en temps réel du passage en caisse peut protéger les marges sans ajouter de friction au parcours client.

« Travailler avec Adyen pour mettre en œuvre Personalize nous a permis de créer une caisse qui s'adapte réellement aux préférences de nos clients en temps réel », déclare Marc Hoynck, responsable des intégrations et des produits de paiement, Tebi. « Dans l'hôtellerie, la dernière étape du parcours devrait être la plus facile. En nous adaptant à la manière dont les clients préfèrent payer sur le moment, nous concrétisons des ventes qui étaient auparavant perdues à cause des frictions, tout en réduisant les coûts de transaction pour nos commerçants. »

Le module de personnalisation est disponible dès maintenant pour les clients d'Adyen dans le cadre de la gamme Adyen Uplift. Pour plus d'informations, rendez-vous ici .

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) est la plateforme technologique financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Adyen possède des bureaux dans le monde entier et travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft.

Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de son activité normale. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par le biais de communiqués de presse et de mises à jour de produits sur le site web de l'entreprise.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg