Adyen lanza "Personalize" para personalizar las experiencias de pago en tiempo real

El nuevo producto Personalize, de Adyen Uplift, utiliza IA para adaptar los procesos de pago al comportamiento del comprador, lo que ayuda a las empresas a aumentar las tasas de conversión y reducir los costos de las transacciones.

En 2025, Adyen Uplift ayudó a más de 6.500 empresas a promediar conversiones un 1,19 % más altas que las de referencia de la industria, y algunas alcanzaron el 6 %.

ÁMSTERDAM, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , la plataforma de tecnología financiera mundial preferida por las empresas líderes, anunció hoy el lanzamiento de Personalize , un producto nuevo dentro de su suite de optimización de pagos Adyen Uplift. Personalize permite a las empresas ajustar sus páginas de pago en tiempo real según las preferencias individuales de los compradores, lo que facilita el pago para los clientes y reduce los costos de procesamiento para el comerciante.

La incorporación de Personalize se basa en el éxito general de Adyen Uplift, que se lanzó en enero de 2025. En su primer año, Adyen Uplift ayudó a las empresas a reducir los costos de pago en un 9,4 % en el tráfico elegible y, al mismo tiempo, reducir los falsos positivos (que bloquean transacciones legítimas) en un 42 % en promedio. Además, las más de 6.500 empresas que utilizan Adyen Uplift experimentaron un aumento promedio del 1,19 % en las tasas de conversión de pagos, lo que está por encima de los estándares de la industria y, para algunos clientes, llegó a ser hasta del 6 %. Estos resultados son gracias a un enrutamiento optimizado y a la prevención de bloqueos innecesarios provocados por configuraciones de riesgo ineficientes. El nuevo producto Personalize va un paso más allá, ya que se centra en el recorrido inicial del cliente y dirige a los compradores hacia métodos de pago óptimos para maximizar tanto los ahorros del comerciante como las tasas de conversión.

Cómo abordar las molestias en el proceso de pago

Los procesos de pago tradicionales en línea suelen ser rígidos y muestran las mismas opciones de pago y pasos de seguridad a todos los compradores, independientemente de su historial o preferencias. Esta falta de flexibilidad es una de las principales causas por las que se pierden ventas: la investigación de Adyen muestra que el 37 % de los compradores abandonan una compra si el proceso tarda demasiado. Además, el 72 % de las empresas informan que las altas tarifas de las transacciones continúan ejerciendo una presión significativa sobre sus márgenes de ganancia.

Personalize aborda estos desafíos al agregar una capa de identificación dinámica a la experiencia de pago. Al aprovechar la información obtenida de billones de dólares en datos de transacciones y la infraestructura bancaria mundial de Adyen, las empresas ahora pueden reconocer a los compradores y adaptar la experiencia de pago antes de que hagan clic en "pagar". Esto permite a las empresas ordenar de forma automática los métodos de pago según lo que es más probable que utilice un cliente específico, para crear así una experiencia más rápida y fácil de usar que reduce los carritos abandonados.

"Al momento de pagar, el objetivo es minimizar las molestias sin aumentar el riesgo", afirmó Carlo Bruno, vicepresidente de Producto de Adyen. "Personalize logra este equilibrio al usar identificación dinámica para reconocer a los compradores al instante. Esto nos permite adaptar el recorrido desde el primer paso para garantizar una experiencia fluida y segura incluso antes de que el cliente empiece a llenar sus datos".

Mejor eficiencia y seguridad

Más allá de la velocidad, Personalize mejora los márgenes y la seguridad al destacar los métodos de pago rentables e identificar señales de riesgo incluso antes de que se intente realizar un pago. Estas optimizaciones, respaldadas por informes detallados, capacidades de pruebas A/B y componentes de interfaz de usuario configurables, permiten a los comerciantes identificar las molestias y validar el rendimiento en tiempo real. Como resultado, los primeros datos muestran que las empresas pueden mejorar las tasas de conversión hasta en un 6 % y reducir los costos de las transacciones hasta en un 3 %.

Convertir los pagos en una ventaja estratégica

Los resultados de los pilotos iniciales demuestran cómo Personalize ayuda a las empresas a gestionar los costos de transacción y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del comprador. La plataforma de tecnología hotelera, Tebi, registró un ahorro del 4,26 % junto con un aumento del 0,8 % en las conversiones de pago. Estos resultados muestran que personalizar los pagos en tiempo real puede proteger los márgenes sin agregar molestias a la experiencia del cliente.

"Trabajar con Adyen para implementar Personalize nos ha permitido crear un proceso de pago que realmente se adapta a las preferencias de nuestros clientes en tiempo real", afirmó Marc Hoynck, gerente de Productos de Pago e Integraciones Tebi. En la hospitalidad, el último paso del viaje debería ser el más fácil. Al adaptarnos a la forma en que los huéspedes prefieren pagar en el momento, capturamos ventas que solían perderse por molestias en la transacción y, al mismo tiempo, reducimos los costos de transacción para nuestros comerciantes".

El módulo Personalize ya está disponible para los clientes de Adyen como parte de Adyen Uplift. Puede encontrar más información aquí .

Acerca de Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) es la plataforma de tecnología financiera elegida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago de extremo a extremo, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus ambiciones de forma más rápida. Adyen cuenta con oficinas en todo el mundo, y trabaja con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft.

Adyen mejora y amplía continuamente su oferta de productos como parte de su actividad comercial general. Los nuevos productos y funciones se anuncian mediante comunicados de prensa y actualizaciones de productos en el sitio web de la empresa.

