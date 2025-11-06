AeroPress fête ses 20 ans avec le lancement du tout premier moulin à café manuel et de nouvelles éditions Premium Black and White

Pour commémorer les deux décennies qui se sont écoulées depuis le lancement de sa cafetière à piston 3 en 1 révolutionnaire, la gamme de cafetière à piston emblématique s'enrichit de nouvelles couleurs Premium et d'un moulin à café manuel compact et très performant.

PALO ALTO, Calif., 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Deux décennies de savoureux cafés méritent d'être fêtées, et AeroPress, Inc. marque le coup en dévoilant de tout nouveaux produits conçus pour améliorer l'expérience de l'infusion, dont le premier moulin à café manuel de la marque et le populaire AeroPress Premium proposé dans de nouvelles variantes de couleur noire et blanche.

Le moulin manuel ultra-compact de niveau professionnel offre les mêmes précision, polyvalence, portabilité et facilité d'utilisation que celles qui ont fait la réputation de la marque. Il permet d'obtenir des résultats homogènes et sans effort quelle que soit la méthode d'infusion, de l'espresso à l'AeroPress, en passant par le café filtre, la cafetière italienne et la cafetière à piston. Quel que soit le mode de préparation du café, il est conçu pour améliorer votre rituel. Ce lancement marque la toute première expansion de la marque au-delà des cafetières manuelles et dans un portefeuille plus large d'équipements de café de haute performance.

Sa conception révolutionnaire assure :

La précision d'infusion : 60 réglages de mouture permettent un contrôle total, de l'espresso fin à l'infusion à froid grossière.





60 réglages de mouture permettent un contrôle total, de l'espresso fin à l'infusion à froid grossière. Des performances et des matériaux haut de gamme : équipé de meules fabriquées en Italie de 38 mm revêtues de titane pour une durabilité maximale et une mouture ultra-constante.





équipé de meules fabriquées en Italie de 38 mm revêtues de titane pour une durabilité maximale et une mouture ultra-constante. L'ultra-portabilité : moulin le plus compact et le plus performant du marché. Le moulin s'adapte à l'intérieur d'un AeroPress, y compris la poignée magnétique, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal pour les amateurs de café et les professionnels du secteur.





moulin le plus compact et le plus performant du marché. Le moulin s'adapte à l'intérieur d'un AeroPress, y compris la poignée magnétique, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal pour les amateurs de café et les professionnels du secteur. La facilité d'utilisation : Le manche ergonomique extra-long, en instance de brevet, est doté de deux roulements pour une mouture sans effort. Sa forme fine facilite la préhension et convient parfaitement aux petites et grandes mains.





Le manche ergonomique extra-long, en instance de brevet, est doté de deux roulements pour une mouture sans effort. Sa forme fine facilite la préhension et convient parfaitement aux petites et grandes mains. Garantie à vie des meules : conçu pour des performances durables et une mouture de précision, AeroPress garantit les meules à vie, plus une garantie de deux ans sur tous les autres composants après enregistrement.

Le modèle primé Premium de la marque est la version la plus demandée jamais lancée par AeroPress, qui s'est vendue en un temps record. Les nouveaux modèles Black and White surfent sur ce succès. Fabriqués à partir du même verre borosilicaté à double paroi et du même métal, avec un marquage subtil gravé au laser, ils associent esthétique raffinée et technologie d'infusion 3 en 1 brevetée de la marque. Offrant la douceur d'un café filtre, le corps d'une cafetière à piston et la richesse d'un espresso en moins de deux minutes, l'édition Premium, désormais disponible en trois couleurs, est le cadeau idéal pour les amateurs de café qui accordent de l'importance à l'esthétique de leur cuisine et apprécient un design de qualité et un café encore plus savoureux.

« Tout au long de ses 20 ans d'histoire, AeroPress s'est engagé à proposer des produits qui aident les consommateurs à mieux préparer le café », a déclaré Gerard Meyer, PDG d'AeroPress. « Nous avons suivi la même philosophie de conception en matière de saveur, de précision, de polyvalence et de portabilité, valeurs emblématiques de nos cafetières compactes, pour créer un moulin manuel qui allie performances professionnelles et facilité de transport, et nos nouvelles couleurs Premium ont répondu aux attentes de nos fans en demande d'une cafetière combinant fonctionnalité et design. »

David Cole, CMO d'AeroPress, a ajouté : « Le lancement du moulin manuel et des derniers coloris Premium lors de notre 20e anniversaire démontre l'évolution d'AeroPress en tant que marque et notre engagement envers nos fans. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un groupe de baristas, de concurrents et de professionnels du café pour valider chaque choix lors de la fabrication du moulin manuel (des meules revêtues de titane fabriquées en Italie aux plus de 60 réglages de mouture précis), afin de tenir notre promesse d'une expérience de café haute performance, fiable et polyvalente. Leurs observations ont permis d'affiner chaque élément, ce qui permet au produit de fonctionner selon les normes les plus strictes, quel que soit l'endroit où l'on moud. »

Les modèles Manual Grinder (199,95 dollars) et Premium Black and White (199,95 dollars) sont disponibles dès à présent auprès des distributeurs du monde entier et sur Amazon Europe sur certains marchés, avec une distribution mondiale plus importante à venir.

Pour plus d'informations sur AeroPress, les nouveaux produits et les méthodes d'infusion, visitez aeropress.com ou suivez-nous sur Instagram, TikTok, YouTube et Pinterest.

A PROPOS D'AEROPRESS

AeroPress a été inventé par l'ingénieur Alan Adler, qui a entrepris de créer une meilleure façon d'infuser une seule tasse de café : plus douce, plus savoureuse et plus rapide. Sa découverte, la pression de l'air, accélère l'extraction et réduit l'amertume, libérant toute la saveur du grain de café dans chaque tasse.

A la fois cafetière à piston, café filtre et espresso, AeroPress utilise la technologie brevetée 3 en 1 qui associe immersion, pression de l'air et micro-filtration. Le résultat : une tasse propre et corsée avec moins d'amertume et pas d'impureté, infusée en moins de 60 secondes.

Contrairement aux méthodes d'infusion traditionnelles, AeroPress offre un contrôle total sur chaque variable, permettant d'aller du café infusé à froid et du café glacé aux boissons riches de type espresso comme les cappuccinos et le café latté. Fort de sa facilité de transport et de son processus d'infusion rapide, AeroPress est devenu le chouchou des baristas, des champions du monde et des amateurs de café au quotidien. Plus de 75 000 avis à cinq étoiles et le Championnat du monde AeroPress alimentés par les fans (le plus grand concours de café filtré au monde, rassemblant plus de 70 pays) soulignent l'impact mondial du procédé.

Pour en savoir plus, visitez aeropress.com ou suivez-nous sur Instagram, TikTok, YouTube et Pinterest.

