에어로프레스, 창립 20주년 기념 첫 수동 커피 그라인더 및 프리미엄 블랙 화이트 에디션 출시

혁신적인 3-in-1 커피 프레스를 선보인 지 20년을 맞아, 아이코닉 커피 브랜드 에어로프레스가 새로운 프리미엄 컬러와 고성능 수동 그라인더를 출시하며 제품 라인업을 확장한다.

팔로알토, 캘리포니아, 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 20년간 맛있는 커피를 만들어 온 에어로프레스(AeroPress, Inc.)가 20주년을 맞아 브랜드 역사상 첫 수동 커피 그라인더(Manual Coffee Grinder)와 인기 모델인 에어로프레스 프리미엄(AeroPress Premium)의 블랙과 화이트 신규 색상을 공개했다.

전문가급 초소형 수동 그라인더는 에어로프레스가 자랑하는 정밀성, 다용도성, 휴대성, 사용 편의성을 그대로 유지하며, 에스프레소부터 에어로프레스, 푸어오버, 모카포트, 프렌치프레스까지 다양한 추출 방식에서 부드럽고 일정한 분쇄 품질을 구현한다. 어떤 방식으로 커피를 내리든, 커피의 즐거움을 한 단계 끌어올리도록 설계된 제품이다. 이번 신제품은 에어로프레스가 수동 추출기에서 벗어나 고성능 커피 장비라는 더 넓은 포트폴리오로 확장하는 첫 행보이기도 하다.

혁신적인 설계를 갖춘 신형 그라인더는 다음과 같은 특징을 제공한다.

정밀한 분쇄 조절 : 에스프레소급 미세 분쇄부터 콜드브루용 굵은 분쇄까지, 60단계 이상의 설정으로 완벽한 제어가 가능하다.





: 에스프레소급 미세 분쇄부터 콜드브루용 굵은 분쇄까지, 60단계 이상의 설정으로 완벽한 제어가 가능하다. 프리미엄 성능 및 소재 : 이탈리아산 38mm 티타늄 코팅 버(Burr)를 채택해 최고의 내구성과 초정밀 분쇄 일관성을 구현했다.





: 이탈리아산 38mm 티타늄 코팅 버(Burr)를 채택해 최고의 내구성과 초정밀 분쇄 일관성을 구현했다. 탁월한 휴대성 : 크기 대비 성능 면에서 시장에서 가장 컴팩트한 고성능 그라인더로, 에어로프레스 본체 안에 마그네틱 핸들까지 함께 수납할 수 있어 커피 애호가와 전문가 모두에게 완벽한 여행용 동반자 역할을 한다.





: 크기 대비 성능 면에서 시장에서 가장 컴팩트한 고성능 그라인더로, 에어로프레스 본체 안에 마그네틱 핸들까지 함께 수납할 수 있어 커피 애호가와 전문가 모두에게 완벽한 여행용 동반자 역할을 한다. 편리한 사용성 : 특허 출원 중인 긴 인체공학적 핸들과 듀얼 베어링 구조를 갖춰 가볍고 부드럽게 분쇄할 수 있으며, 슬림한 디자인 덕분에 손 크기와 상관없이 안정적인 그립감을 제공한다.





: 특허 출원 중인 긴 인체공학적 핸들과 듀얼 베어링 구조를 갖춰 가볍고 부드럽게 분쇄할 수 있으며, 슬림한 디자인 덕분에 손 크기와 상관없이 안정적인 그립감을 제공한다. 평생 버 보증 (Lifetime Burr Warranty): 장기적인 성능과 정밀 분쇄를 위해 설계된 버에는 평생 보증이 제공되며, 등록 시 다른 모든 부품에도 2년 보증이 적용된다.

수상 경력에 빛나는 에어로프레스 프리미엄(Premium) 모델은 출시 직후 완판될 만큼 큰 인기를 얻은 제품이다. 이번에 새로 선보이는 블랙과 화이트 에디션은 이러한 성공을 기반으로 제작됐으며, 핸드메이드 이중벽 붕규산염 유리와 메탈 소재로 구성되고 레이저 각인 로고가 새겨져 미적 감각을 더했다. 여기에 특허받은 3-in-1 브루 기술을 통해 약 2분 만에 푸어오버의 부드러움, 프렌치프레스의 진한 바디감, 에스프레소의 풍부함을 모두 구현할 수 있다. 세 가지 색상으로 제공되는 프리미엄 에디션은 세련된 주방 인테리어와 멋진 디자인, 뛰어난 커피 맛, 이 세 가지를 모두 중시하는 커피 애호가에게 이상적인 선물이다.

제라드 마이어(Gerard Meyer) 에어로프레스 최고경영자(CEO)는 "지난 20년 동안 에어로프레스는 소비자들이 더 완벽한 커피를 추출할 수 있도록 돕는 제품 개발에 매진해 왔다"며 "이번 신제품 수동 그라인더는 에어로프레스의 상징이 된 '풍미, 정밀성, 다용도성, 휴대성'이라는 설계 철학을 그대로 담아, 전문가급 성능을 휴대 가능한 형태로 구현했다. 동시에 새로운 프리미엄 색상을 통해 커피메이커의 기능성과 세련된 디자인을 모두 원하는 팬들의 요구에 응답했다"라고 말했다.

데이비드 콜(David Cole) 에어로프레스 최고마케팅책임자(CMO)는 "20주년을 맞아 수동 그라인더와 새로운 프리미엄 색상을 함께 선보인 것은 에어로프레스가 브랜드로서 성장해 온 궤적과 팬들에게 헌신하는 자세를 보여준다"며 "이탈리아산 티타늄 코팅 버부터 60단계 이상의 정밀 분쇄 설정에 이르기까지 모든 요소를 검증하기 위해 바리스타, 대회 참가자, 커피 전문가들과 긴밀히 협력했다. 이는 고성능과 신뢰할 수 있는 다용도 커피 경험을 제공하겠다는 우리의 약속을 지키기 위함이다. 그들의 인사이트를 반영해 모든 구성 요소를 세밀하게 다듬었으며, 그 결과 어떤 환경에서도 최고의 성능을 발휘하는 그라인더가 완성됐다"라고 밝혔다.

수동 그라인더(미화 199.95달러)와 블랙·화이트 프리미엄 에디션(미화 199.95달러)은 전 세계 주요 유통업체와 일부 아마존 유럽(Amazon Europe) 시장에서 즉시 구매할 수 있으며, 향후 더 많은 지역으로 판매가 확대될 예정이다.

에어로프레스의 신제품과 추출 방식에 대한 더 자세한 정보는 공식 홈페이지(aeropress.com) 또는 인스타그램, 틱톡, 유튜브, 핀터레스트에서 확인할 수 있다.

에어로프레스 소개

에어로프레스(AeroPress)는 한 잔의 커피를 더 부드럽고 풍미 있게, 더 빠르게 추출하는 방법을 찾고자 했던 엔지니어 앨런 애들러(Alan Adler)가 발명했다. 그는 공기압을 이용한 혁신적인 추출 방식을 고안해, 추출 속도를 높이는 동시에 커피의 쓴맛을 줄이고 원두의 깊은 풍미를 온전히 끌어내는 데 성공했다.

프렌치프레스(French Press), 푸어오버(Pour-Over), 에스프레소(Espresso)의 장점을 결합한 에어로프레스는 침지식 추출(immersion), 공기압(air pressure), 미세 여과(micro-filtration)를 결합한 특허받은 3-in-1 추출 기술을 사용한다. 그 결과, 쓴맛이 적고 찌꺼기가 없는 깨끗하면서도 풍부한 커피를 60초 이내에 완성할 수 있다.

기존의 커피 추출 방식과 달리, 에어로프레스는 모든 변수를 세밀하게 제어할 수 있어 콜드브루, 아이스 커피부터 카푸치노(cappuccino), 라떼(latte) 등 진한 에스프레소 스타일 음료까지 다양한 레시피에 활용할 수 있다. 휴대성이 뛰어나고 추출 시간이 짧아, 에어로프레스는 바리스타, 세계 챔피언, 그리고 일반 커피 애호가들 모두에게 사랑받는 브랜드로 자리 잡았다. 현재 에어로프레스는 전 세계 70여 개국을 아우르는 세계 최대 필터 커피 대회인 '월드 에어로프레스 챔피언십(World AeroPress Championship)', 7만 5천 건 이상의 5점 만점 후기를 통해 그 영향력과 인기를 입증하고 있다.

더 자세한 정보는 공식 홈페이지(aeropress.com) 또는 인스타그램, 틱톡, 유튜브 , 핀터레스트를 통해 확인할 수 있다.

