-AeroPress celebra 20 años con el lanzamiento del primer molinillo de café manual y nuevas ediciones prémium en blanco y negro

Para conmemorar dos décadas desde el lanzamiento de su revolucionaria cafetera 3 en 1, la icónica marca amplía su gama con nuevos colores prémium y un molinillo de café manual compacto y de alto rendimiento.

PALO ALTO, Calif., 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dos décadas de café de excelente sabor merecen una celebración, y AeroPress, Inc. conmemora este hito presentando productos totalmente nuevos diseñados para mejorar la experiencia de preparación, incluyendo el primer molinillo de café manual de la marca y la popular AeroPress Premium en nuevas variantes de color blanco y negro.

AeroPress Expands its Lineup with First-Ever Manual Coffee Grinder Aeropress Unveils Popular Aeropress Premium in New Black and White Color Variants

El molinillo manual ultracompacto de nivel profesional promete la misma precisión, versatilidad, portabilidad y facilidad de uso que caracterizan a la marca, ofreciendo resultados suaves y consistentes sin esfuerzo en cualquier método de preparación: desde espresso y AeroPress hasta café de filtro, cafetera italiana y prensa francesa. Sea cual sea tu método de preparación, está diseñado para elevar tu ritual del café. Este lanzamiento marca la primera incursión de la marca más allá de los molinillos manuales, abarcando una gama más amplia de equipos de café de alto rendimiento.

Su innovador diseño ofrece:

Precisión en la preparación: Diseñado con más de 60 ajustes de molienda para un control total, desde la molienda fina para espresso hasta la gruesa para café frío.





Diseñado con más de 60 ajustes de molienda para un control total, desde la molienda fina para espresso hasta la gruesa para café frío. Rendimiento y materiales de primera calidad: Fabricado con muelas de 38 mm con revestimiento de titanio de fabricación italiana para una máxima durabilidad y una molienda ultraconsistente.





Fabricado con muelas de 38 mm con revestimiento de titanio de fabricación italiana para una máxima durabilidad y una molienda ultraconsistente. Ultraportabilidad: El molinillo de alto rendimiento más compacto del mercado. Cabe dentro de una AeroPress, incluyendo el mango magnético, convirtiéndolo en el compañero de viaje ideal tanto para amantes del café como para profesionales del sector.





El molinillo de alto rendimiento más compacto del mercado. Cabe dentro de una AeroPress, incluyendo el mango magnético, convirtiéndolo en el compañero de viaje ideal tanto para amantes del café como para profesionales del sector. Facilidad de uso: Cuenta con un mango ergonómico extralargo (pendiente de patente) con doble rodamiento para una molienda sin esfuerzo. Su diseño delgado facilita el agarre y es perfecto para manos de todos los tamaños.





Cuenta con un mango ergonómico extralargo (pendiente de patente) con doble rodamiento para una molienda sin esfuerzo. Su diseño delgado facilita el agarre y es perfecto para manos de todos los tamaños. Garantía de por vida en las muelas: Diseñado para un rendimiento a largo plazo y una molienda precisa, AeroPress ofrece una garantía de por vida en las muelas, además de una garantía de dos años en el resto de los componentes al registrar el producto.

La galardonada edición Premium de la marca es el lanzamiento más codiciado de AeroPress, agotándose en tiempo récord. Las nuevas ediciones en blanco y negro se basan en ese éxito: fabricadas con el mismo vidrio de borosilicato de doble pared y metal, elaborados artesanalmente, con un sutil logotipo grabado con láser, combinan una estética refinada con la tecnología patentada de preparación 3 en 1 de la marca. Con la suavidad de un café de filtro, el cuerpo intenso de una prensa francesa y la riqueza de un espresso en menos de dos minutos, la edición Premium, ahora disponible en tres colores, es el regalo perfecto para los amantes del café que valoran la estética de su cocina y aprecian un diseño excepcional y un café aún más delicioso.

"A lo largo de nuestros 20 años de historia, AeroPress se ha comprometido a ofrecer productos que ayuden a los consumidores a preparar un café major", afirmó Gerard Meyer, consejero delegado de AeroPress. "Hemos aplicado la misma filosofía de diseño de sabor, precisión, versatilidad y portabilidad que ha hecho icónicas nuestras cafeteras compactas para crear un molinillo manual que ofrece un rendimiento profesional en un formato ideal para viajar, además de responder a las peticiones de los aficionados que pedían una cafetera que combinara funcionalidad y un diseño elegante con nuestros nuevos colores Premium."

David Cole, director de marketing de AeroPress, añadió: "El lanzamiento del molinillo manual y los nuevos colores Premium, coincidiendo con nuestro 20º aniversario, demuestra la evolución de AeroPress como marca y nuestro compromiso con nuestros seguidores. Colaboramos estrechamente con un grupo de baristas, competidores, y profesionales del café para validar cada decisión en la fabricación del molinillo manual —desde las muelas italianas con revestimiento de titanio hasta los más de 60 ajustes de molienda precisos— para garantizar nuestra promesa de una experiencia cafetera versátil y de alto rendimiento. Sus aportaciones nos ayudaron a perfeccionar cada elemento, para que ofrezca un rendimiento excepcional en cualquier lugar donde prepare su café".

Tanto el molinillo manual (199,95 dólares) como las ediciones Premium en blanco y negro (199,95 dólares) ya están disponibles a través de distribuidores de todo el mundo y en Amazon Europa en mercados seleccionados. Próximamente, su distribución global será mayor.

Para obtener más información sobre AeroPress, nuevos productos y métodos de preparación, visita aeropress.com

ACERCA DE AEROPRESS

AeroPress fue inventada por el ingeniero Alan Adler, quien se propuso crear una mejor manera de preparar una taza de café: más suave, con más sabor y más rápido. Su innovador sistema, la presión de aire, aceleró la extracción y redujo el amargor, liberando todo el sabor del grano de café en cada taza.

AeroPress, una combinación de prensa francesa, método de vertido y espresso, utiliza una tecnología patentada de preparación 3 en 1 que combina inmersión, presión de aire y microfiltración. El resultado: una taza de café limpia y con cuerpo, menos amarga y sin posos, preparada en menos de 60 segundos.

A diferencia de los métodos de preparación tradicionales, AeroPress ofrece un control total sobre cada variable, permitiendo preparar desde café frío y café helado hasta bebidas intensas tipo espresso como capuchinos y lattes. Gracias a su diseño portátil y su rápido proceso de preparación, AeroPress se ha convertido en la favorita de baristas, campeones mundiales y amantes del café. Más de 75.000 reseñas de cinco estrellas y el Campeonato Mundial de AeroPress, impulsado por los aficionados —la mayor competición de café filtrado del mundo, que abarca más de 70 países—, subrayan su impacto global.

Para más información, visite aeropress.com

