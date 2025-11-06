AeroPress celebra su vigésimo aniversario con el lanzamiento de su primer molinillo de café manual y nuevas ediciones Premium en negro y blanco

Para conmemorar dos décadas desde el lanzamiento de su innovadora prensa de café 3 en 1, la emblemática prensa de café amplía su gama con nuevos colores Premium y un molinillo de café manual compacto y de alto rendimiento

PALO ALTO, California, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dos décadas de delicioso café merecen una celebración y AeroPress, Inc. conmemora este hito con la presentación de nuevos productos diseñados para realzar la experiencia de preparación del café, incluido el primer molinillo manual de la marca y la popular AeroPress Premium en nuevas versiones de color negro y blanco.

AeroPress amplía su línea de productos con el primer molinillo de café manual AeroPress presenta la popular AeroPress Premium en nuevas variantes de colores blanco y negro

El molinillo manual ultracompacto de nivel profesional promete la misma precisión, versatilidad, portabilidad y facilidad de uso que distinguen a la marca; asimismo, ofrece resultados uniformes y sin esfuerzo con todos los métodos de preparación; desde espresso y AeroPress para verter, cafetera moka y prensa francesa. Sin importar cómo prepare su café, estos productos están diseñados para elevar la experiencia de los amantes del café. La introducción representa la primera expansión de la marca más allá de las cafeteras manuales hacia una gama más amplia de equipos de preparación de café de alto rendimiento.

Su diseño innovador ofrece:

Precisión de preparación: diseñado con más de 60 ajustes de molienda para brindar control total, desde fino para espresso hasta grueso para preparaciones de café frías.





diseñado con más de 60 ajustes de molienda para brindar control total, desde fino para espresso hasta grueso para preparaciones de café frías. Rendimiento y materiales de primer nivel: diseñado con cuchillas recubiertas de titanio de 38 mm fabricadas en Italia para ofrecer máxima durabilidad y un molido ultra uniforme.





diseñado con cuchillas recubiertas de titanio de 38 mm fabricadas en Italia para ofrecer máxima durabilidad y un molido ultra uniforme. Ultra portátil: sus dimensiones lo convierten en el molinillo de alto rendimiento más compacto del mercado. El molinillo cabe dentro de una AeroPress, incluso el mango magnético, lo que lo hace el compañero de viaje ideal tanto para los amantes del café como para profesionales del sector.





sus dimensiones lo convierten en el molinillo de alto rendimiento más compacto del mercado. El molinillo cabe dentro de una AeroPress, incluso el mango magnético, lo que lo hace el compañero de viaje ideal tanto para los amantes del café como para profesionales del sector. Facilidad de uso: cuenta con un mango ergonómico extra largo, de patente en trámite, con doble apoyo para moler el café sin esfuerzo. Su diseño delgado facilita el agarre y ofrece el ajuste perfecto tanto para manos grandes como pequeñas.





cuenta con un mango ergonómico extra largo, de patente en trámite, con doble apoyo para moler el café sin esfuerzo. Su diseño delgado facilita el agarre y ofrece el ajuste perfecto tanto para manos grandes como pequeñas. Cuchillas con garantía de por vida: las cuchillas de AeroPress, diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero y un molido preciso, vienen con garantía de por vida, además de una garantía de dos años para el resto de componentes a partir de su registro.

La galardonada edición Premium de la marca es el lanzamiento más codiciado de AeroPress que se agotó en tiempo récord. Las nuevas ediciones en negro y blanco parten de ese éxito: están fabricadas con el mismo vidrio borosilicato hecho a mano de doble pared y metal, con un sutil logotipo grabado con láser, combinando una estética refinada con la tecnología de preparación 3 en 1 patentada de la marca. Con la suavidad de un café filtrado, la intensidad de un café de prensa francesa y la riqueza del espresso en menos de dos minutos, la edición Premium, ahora disponible en tres colores, es el regalo perfecto para los amantes del café que valoran la estética de su cocina y aprecian el buen diseño y un café aún más sabroso.

"En el transcurso de nuestros 20 años de historia, AeroPress se ha comprometido a ofrecer productos que ayuden a los consumidores a preparar un mejor café", afirmó Gerard Meyer, director ejecutivo de AeroPress. "Hemos seguido la misma filosofía de diseño basada en el sabor, la precisión, la versatilidad y la portabilidad que ha convertido a nuestras cafeteras compactas en un icono para crear un molinillo manual que ofrece rendimiento profesional en un formato ideal para viajar, además de satisfacer las peticiones de nuestros seguidores de una cafetera que combine funcionalidad y un diseño elegante con nuestros nuevos colores Premium".

David Cole, director de marketing de AeroPress, añadió: "El lanzamiento del molinillo manual y los nuevos colores Premium, que coincide con nuestro vigésimo aniversario, demuestra la evolución de AeroPress como marca y nuestro compromiso con nuestros seguidores. Trabajamos en estrecha colaboración con un grupo de baristas, competidores y profesionales del café para validar cada decisión tomada en la fabricación del molinillo manual, desde las cuchillas recubiertas de titanio de fabricación italiana hasta los más de 60 ajustes de molienda precisos, con el fin de garantizar nuestra promesa de una experiencia de café versátil, fiable y de alto rendimiento. Sus aportaciones nos ayudaron a perfeccionar cada elemento, de forma que su rendimiento adhiriera a los más altos estándares donde sea que prepare su café".

Tanto el molinillo manual (199,95 dólares) como las ediciones Premium en blanco y negro (199,95 dólares) ya están disponibles a través de distribuidores de todo el mundo y en Amazon Europa en determinados mercados, y pronto estarán disponibles en más países.

Para obtener más información sobre AeroPress, nuevos productos y métodos de preparación, visite aeropress.com o síganos en Instagram, TikTok, YouTube y Pinterest.

ACERCA DE AEROPRESS

AeroPress fue inventada por el ingeniero Alan Adler, quien se propuso crear una mejor manera de preparar una sola taza de café: más suave, de sabor más intenso y con mayor rapidez. Su gran innovación, la presión de aire, aceleró la extracción y redujo el sabor amargo, liberando todo el sabor del grano de café en cada taza.

AeroPress, una fusión entre una prensa francesa, una cafetera de goteo y una cafetera de espresso, utiliza una tecnología patentada de preparación 3 en 1 que combina inmersión, presión de aire y microfiltración. El resultado: una taza de sabor limpio e intenso, menos amargo y sin residuos, preparada en menos de 60 segundos.

A diferencia de los métodos tradicionales de preparación, AeroPress otorga control total sobre todas las variables, lo que permite elaborar recetas que van desde la infusión en frío y el café helado hasta bebidas intensas de estilo espresso, como capuchinos y cafés con leche. Con su diseño fácil de transportar y su rápido proceso de preparación, AeroPress se ha convertido en la opción preferida de baristas, campeones mundiales y amantes del café cotidianos. Más de 75.000 reseñas de cinco estrellas y el Campeonato Mundial AeroPress promovido por los propios seguidores, la mayor competición de café filtrado del mundo, con más de 70 países participantes, demuestran su impacto global.

Para obtener más información, visite aeropress.com o síganos en Instagram, TikTok, YouTube y Pinterest.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813990/AeroPress_Manual_Coffee_Grinder.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813991/Aeropress_Premium_in_New_Black_and_White_Color_Variants.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393724/AeroPress_Logo.jpg

FUENTE AeroPress