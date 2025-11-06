AeroPress慶祝二十周年，推出首款手動咖啡磨豆機及全新Premium系列黑白高級版

為慶祝自其開創性三合一咖啡壓濾壺問世以來的二十周年，這款經典咖啡壓濾壺將推出全新高級配色系列，並增添一款小巧高效的 手動咖啡磨豆機

美國加州帕羅奧圖 2025年11月6日 /美通社/ -- 為慶祝20年來持續帶來美味咖啡，AeroPress, Inc.以一系列全新產品標誌這一里程碑，旨在提升沖煮體驗，其中包括品牌首款手動咖啡磨豆機，以及人氣產品AeroPress Premium的全新黑白高級配色版。

這款專業級超小型手動磨豆機，延續品牌一貫以精準、多功能、便攜及易用著稱的特點，無論是濃縮咖啡、AeroPress、手沖、摩卡壺還是法式濾壓壺，都能輕鬆研磨出順滑且穩定的咖啡粉，帶來一致的沖煮效果。無論採用何種沖煮方式，這款磨豆機都旨在提升您的咖啡體驗。這次新品推出標誌著品牌首次超越手動咖啡壓濾壺，進軍更廣泛的高性能咖啡器具領域。

其突破性的設計特色包括：

沖煮精準度： 提供60多種研磨設定，從濃縮咖啡細粉到冷萃粗粉皆可精準掌控。





高級性能與材質： 採用意大利製38毫米鈦金屬研磨刀盤設計，提供極佳耐用性及超穩定的研磨效果。





極致便攜： 按每英寸計算，為市場上最小巧的高性能磨豆機。磨豆機可放入AeroPress內（含磁性手柄），是咖啡愛好者及專業人士的理想隨行伴侶。





操作簡便： 採用專利申請中的加長人體工學手柄，配備雙軸承設計，使研磨更輕鬆順暢。纖巧機身設計便於握持，無論大手或小手都能輕鬆操作。





採用專利申請中的加長人體工學手柄，配備雙軸承設計，使研磨更輕鬆順暢。纖巧機身設計便於握持，無論大手或小手都能輕鬆操作。 磨盤終身保固： AeroPress的磨盤設計兼顧長期性能與精準研磨，提供終身保固；其他零件經註冊後亦享有兩年保固。

品牌屢獲殊榮的Premium系列是AeroPress迄今最受歡迎的產品，上市即熱銷一空。全新黑白高級版延續該成功，採用同樣手工打造的雙層硼矽玻璃與金屬材質，並搭配精緻雷射雕刻品牌標誌，兼具優雅美感與品牌專利三合一沖煮技術。Premium系列在不到兩分鐘內即可呈現手沖咖啡的順滑、法式濾壓壺的濃郁口感及濃縮咖啡的厚實風味，現提供三款配色，是注重廚房美學並欣賞優良設計與絕佳咖啡口感的咖啡愛好者理想禮品。

AeroPress行政總裁Gerard Meyer表示：「在過去二十年的歷程中，AeroPress始終致力推出產品，幫助消費者沖煮更出色的咖啡。」「我們將經典咖啡壓濾壺所秉持的風味、精準、多功能與便攜設計理念，應用於手動磨豆機上，打造兼具專業表現與旅遊便攜性的產品；同時，回應粉絲對結合功能性與時尚設計咖啡器具的需求，推出全新Premium配色。」

AeroPress行政總裁David Cole補充表示：「在二十周年之際推出手動磨豆機及全新Premium配色，不僅展現了AeroPress品牌的持續演進，也彰顯我們對粉絲的承諾。我們與一群咖啡師、競賽選手及咖啡專業人士緊密合作，驗證手動磨豆機的每一項設計決策——從意大利製鈦金屬研磨刀盤到60多種精準研磨設定——以確保提供高性能且可靠多功能的咖啡體驗。他們的專業意見幫助我們微調每個設計細節，使磨豆機在任何沖煮環境下都能達到最高標準的表現。」

手動磨豆機（售價199.95美元）及Premium系列黑白高級版（售價199.95美元）現已可透過全球經銷商購買，並於部分歐洲市場的亞馬遜平台上架，未來將陸續擴大全球發售。

有關AeroPress的更多資訊，請瀏覽AeroPress.com或追蹤Instagram、TikTok、YouTube和Pinterest。

AeroPress簡介

AeroPress由工程師Alan Adler發明，他致力研發出一種更理想的單杯咖啡沖煮方式——能夠更順滑、更香濃，並且更快速完成。他以「空氣壓力」的創新原理加速萃取過程，同時減少苦澀味，讓每一杯咖啡都能充分釋放咖啡豆的完整風味。

AeroPress集法式濾壓壺、手沖與濃縮咖啡機於一身，採用專利的三合一沖煮技術，結合浸泡、空氣壓力及微濾過程，創造出獨特而均衡的咖啡體驗。結果：僅需60秒即可沖煮出一杯乾淨、醇厚、低苦澀且無殘渣的完美咖啡。

與傳統沖煮方式不同，AeroPress可完全掌控每個沖煮變數，讓使用者輕鬆調配從冷萃、冰咖啡到濃郁濃縮咖啡風味的飲品，如卡布奇諾及拿鐵等多種食譜。憑藉便攜設計與快速沖煮特性，AeroPress已成為咖啡師、世界冠軍及日常咖啡愛好者的最愛。超過75,000則五星好評，以及由粉絲支持的世界AeroPress冠軍賽——全球最大型的濾掛咖啡比賽，涵蓋70多個國家——充分展現了AeroPress在全球的影響力。

欲知詳情，請瀏覽AeroPress.com或追蹤Instagram、TikTok、YouTube和Pinterest。

