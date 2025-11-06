AeroPress feiert sein 20-jähriges Bestehen mit der Einführung der allerersten manuellen Kaffeemühle und neuen Premium-Editions in Schwarz und Weiß

Zwei Jahrzehnte nach dem Debüt der bahnbrechenden 3-in-1-Kaffeepresse erweitert die kultige Kaffeepresse ihr Sortiment um neue Premium-Farben sowie eine kompakte, leistungsstarke Manuelle Kaffeemühle

PALO ALTO, Kalifornien, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Zwei Jahrzehnte wohlschmeckenden Kaffees sind ein Grund zum Feiern, und AeroPress, Inc. feiert diesen Meilenstein mit der Vorstellung brandneuer Produkte, die das Brüherlebnis verbessern sollen, darunter die erste manuelle Kaffeemühle der Marke sowie die beliebte AeroPress Premium in den neuen Farbvarianten Schwarz und Weiß.

Die professionelle, ultrakompakte Handmühle verspricht die gleiche Präzision, Vielseitigkeit, Mobilität sowie Benutzerfreundlichkeit, wofür die Marke bekannt ist, und liefert mühelos gleichmäßige Ergebnisse bei jeder Zubereitungsart – von Espresso und AeroPress bis hin zu Pour-over, Moka Pot und French Press. Ganz gleich, wie Sie Ihren Kaffee aufbrühen, er ist so konzipiert, dass er Ihr Kaffeeritual aufwertet. Die Einführung markiert die allererste Expansion der Marke über manuelle Brühgeräte hinaus in ein breiteres Portfolio von Hochleistungs-Kaffeezubehör.

Sein bahnbrechendes Design überzeugt:

Präzision beim Brauen: Mit 60+ Mahlgradeinstellungen für volle Kontrolle von espressofein bis grob für Cold Brew.





Erstklassige Leistung und Materialien: Die in Italien hergestellten 38-mm-Titanfrässtifte sorgen für maximale Haltbarkeit und einen extrem gleichmäßigen Schliff.





Ultra-Portabilität: Zentimeter für Zentimeter die kompakteste Hochleistungs-Kaffeemühle auf dem Markt. Das Mahlwerk passt in eine AeroPress, einschließlich des magnetischen Griffs, und ist damit der ultimative Reisebegleiter für Kaffeeliebhaber und Profis.





Benutzerfreundlichkeit: Verfügt über einen zum Patent angemeldeten, besonders langen ergonomischen Griff mit Doppellagern für müheloses Mahlen. Dank ihrer schlanken Form liegt sie gut in der Hand und ist für große und kleine Hände gleichermaßen geeignet.





Verfügt über einen zum Patent angemeldeten, besonders langen ergonomischen Griff mit Doppellagern für müheloses Mahlen. Dank ihrer schlanken Form liegt sie gut in der Hand und ist für große und kleine Hände gleichermaßen geeignet. Lebenslange Garantie auf das Mahlwerk: Die AeroPress wurde für langfristige Leistung sowie Präzisionsmahlung entwickelt und gewährt auf das Mahlwerk eine lebenslange Garantie – sowie eine zweijährige Garantie auf alle anderen Komponenten bei Registrierung.

Die preisgekrönte Premiumversion der Marke ist die gefragteste Version, die AeroPress je auf den Markt gebracht hat, und in Rekordzeit ausverkauft. Die neuen Black- und White-Editions bauen auf diesem Erfolg auf. Sie bestehen aus demselben handgefertigten doppelwandigen Borosilikatglas sowie Metall mit dezentem, lasergraviertem Branding und kombinieren gehobene Ästhetik mit der patentierten 3-in-1-Brühtechnologie der Marke. Die Premium-Edition, jetzt in drei Farben erhältlich, ist das perfekte Geschenk für Kaffeeliebhaber, die Wert auf die Ästhetik in ihrer Küche legen und ein tolles Design sowie einen noch besseren Kaffeegeschmack zu schätzen wissen. Sie liefert die Sanftheit eines Pour-over, den vollen Körper einer French Press und die Reichhaltigkeit eines Espresso in weniger als zwei Minuten.

„In unserer 20-jährigen Geschichte hat sich AeroPress immer dafür eingesetzt, Produkte zu liefern, die Verbrauchern helfen, besseren Kaffee zu brühen", sagte Gerard Meyer, Geschäftsführer von AeroPress. „Wir haben das gleiche Design-Ethos von Geschmack, Präzision, Vielseitigkeit und Tragbarkeit angewandt, das unsere kompakten Brühgeräte zu einer Ikone gemacht hat, um eine manuelle Kaffeemühle zu entwickeln, die professionelle Leistung in einer reisefreundlichen Form bietet, und wir haben mit unseren neuen Premium-Farben dem Ruf unserer Fans nach einer Kaffeemaschine entsprochen, die sowohl Funktionalität als auch stilvolles Design vereint."

David Cole, Marketingleiter von AeroPress, ergänzte: „Die Einführung des Manual Grinders und der neuesten Premiumfarben parallel zu unserem 20-jährigen Jubiläum zeigt die Entwicklung von AeroPress als Marke und unser Engagement für unsere Fans. Wir haben eng mit einer Gruppe von Baristas, Wettbewerbern und Kaffeeprofis zusammengearbeitet, um jede Entscheidung bei der Herstellung der Handmühle zu überprüfen – vom in Italien hergestellten titanbeschichteten Mahlwerk bis hin zu mehr als 60 präzisen Mahlgradeinstellungen – um unser Versprechen eines leistungsstarken und zuverlässig vielseitigen Kaffeeerlebnisses zu gewährleisten. Ihre Erkenntnisse halfen bei der Feinabstimmung jedes einzelnen Elements, sodass es überall, wo Sie Kaffee aufbrühen, auf höchstem Niveau funktioniert."

Sowohl der Manual Grinder (199,95 USD) als auch die Premium-Edition in Schwarz und Weiß (199,95 USD) sind ab sofort bei Händlern auf der ganzen Welt und in ausgewählten Märkten bei Amazon Europa erhältlich, wobei der weltweite Vertrieb bald ausgeweitet wird.

Für weitere Informationen zu AeroPress, neuen Produkten und Zubereitungsmethoden besuchen Sie bitte aeropress.com oder folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, YouTube und Pinterest.

INFORMATIONEN ZU AEROPRESS

AeroPress wurde vom Ingenieur Alan Adler erfunden, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine bessere Methode zum Aufbrühen einer einzelnen Tasse Kaffee zu entwickeln – sanfter, geschmackvoller und schneller. Sein Durchbruch, der Luftdruck, beschleunigte die Extraktion und reduzierte die Bitterkeit, sodass das volle Aroma der Kaffeebohne in jeder Tasse zum Vorschein kam.

Die AeroPress ist teils French Press, teils Pour-Over sowie teils Espresso und verwendet eine patentierte 3-in-1-Brühtechnologie, die Immersion, Luftdruck und Mikrofiltration kombiniert. Das Ergebnis: eine reine, vollmundige Tasse Kaffee mit weniger Bitterkeit und ohne Körner, die in weniger als 60 Sekunden aufgebrüht wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Zubereitungsmethoden bietet die AeroPress die vollständige Kontrolle über alle Variablen und ermöglicht Rezepte von Cold Brew und Eiskaffee bis hin zu reichhaltigen Espresso-Getränken wie Cappuccinos und Lattes. Mit ihrem reisefreundlichen Design sowie dem schnellen Brühverfahren ist die AeroPress zum Liebling von Baristas, Weltmeistern und alltäglichen Kaffeeliebhabern geworden. Mehr als 75 000 Fünf-Sterne-Bewertungen und die von Fans getragene World AeroPress Championship – der größte Filterkaffeewettbewerb der Welt in über 70 Ländern – unterstreichen die globale Wirkung.

Weitere Informationen finden Sie auf aeropress.com oder folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, YouTube und Pinterest.

