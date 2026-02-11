AirAsia X torna-se global com o lançamento da rota Kuala Lumpur-Bahrein-Londres, estabelecendo o Bahrein como seu primeiro centro estratégico para a Europa

MANAMA, Bahrein, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A AirAsiaX (AAX) Berhad comemorou um marco monumental na estratégia de expansão global da companhia aérea com o anúncio de duas rotas internacionais há muito esperadas, conectando Kuala Lumpur ao Bahrein e depois a Londres Gatwick (KUL-BAH-LGW), em uma conferência de imprensa no Bahrein hoje.

O setor Bahrein-Londres seria a segunda rota de Quinta Liberdade da AAX, marcando a expansão da companhia aérea além de sua terra natal, a Ásia, para atender ao setor global de viagens econômicas. A partir de 26 de junho de 2026, essas rotas estratégicas estabelecem o Bahrein como o primeiro hub global da AAX, fortalecendo seu papel como uma porta de entrada fundamental entre o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e a Europa. Aproveitando a localização estratégica e a estrutura de aviação do Bahrein, o serviço KUL-BAH-LGW ancora uma rota multissetorial ancorada em oportunidades de trânsito e parceria.

Tony Fernandes, CEO da Capital A e Conselheiro da AAX, disse: "Este é um passo decisivo na próxima fase do crescimento da AAX. O Bahrein como nosso centro estratégico de aviação nos permite conectar a Ásia com o Oriente Médio e a Europa de forma mais eficaz, criando uma plataforma escalável para o crescimento futuro. Além da companhia aérea, essa parceria fortalece o ecossistema de aviação mais amplo, permitindo que os negócios da Capital A, como serviços de carga e MRO, cresçam junto com a AAX. Hoje, a Teleport é um marco importante, pois seu primeiro voo chega ao Bahrein, após seu recente aumento de capital de US $ 50 milhões - uma medida que ajudará a posicionar o Reino como um importante centro de aviação e logística na região. Olhando para o futuro, aprofundaremos as parcerias com aeroportos, autoridades de turismo e partes interessadas do setor para desbloquear novos corredores de demanda. Estamos construindo um mecanismo de crescimento que equilibra conectividade, desempenho comercial e resiliência operacional, mantendo-nos fiéis à nossa proposta de valor de viagens de longa distância acessíveis."

Sua Excelência Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Ministro das Finanças e Economia Nacional do Reino do Bahrein, disse: "Este acordo com a AirAsia X é uma decisão estratégica que reflete a força do Bahrein como parceiro econômico e seu papel como centro de conectividade regional e global. O investimento reforçará a posição do Bahrein como um importante portal que liga o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e a Europa, ao mesmo tempo em que proporciona benefícios econômicos tangíveis. Isso criará emprego direto em todas as operações de aviação e gerará oportunidades mais amplas em turismo, logística, hospitalidade e serviços relacionados. Tão importante quanto isso, apoiará o desenvolvimento de habilidades e os caminhos de carreira de longo prazo para os bareinitas em uma indústria global que continua a evoluir e crescer. Estamos orgulhosos de receber a AirAsia X como membro do TeamBahrain."

Com o lançamento desta rota, a AirAsia X continua a desenvolver sua rede de mais de 150 destinos em todo o mundo e a redefinir suas viagens de curta e longa distância, combinando eficiência de baixo custo, parcerias estratégicas e conectividade baseada em hub - consolidando sua ambição de ser uma companhia aérea verdadeiramente global. A AirAsia X estabeleceu Kuala Lumpur como sua principal porta de entrada, conectando viajantes a 95 destinos em 23 países asiáticos com quase 2.000 voos semanais, incluindo rotas para o Vietnã, Sri Lanka, Austrália e Japão. Operando com a frota A330 da AAX, o novo serviço KUL-BAH-LGW amplia ainda mais o acesso para viajantes da Austrália, Indonésia, Vietnã e outros mercados importantes, criando caminhos mais acessíveis e convenientes para o Bahrein e Londres.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2902150/AirAsia_X_Logo.jpg

FONTE AirAsia X