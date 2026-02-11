AirAsia X s'internationalise avec le lancement de la liaison Kuala Lumpur-Bahreïn-Londres, faisant de Bahreïn son premier hub stratégique vers l'Europe

MANAMA, Bahreïn, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- AirAsiaX (AAX) Berhad a célébré une étape monumentale dans la stratégie d'expansion mondiale de la compagnie aérienne avec l'annonce de deux routes internationales longtemps attendues, reliant Kuala Lumpur à Bahreïn et à Londres Gatwick (KUL-BAH-LGW), lors d'une conférence de presse à Bahreïn aujourd'hui.

La liaison Bahreïn-Londres serait la deuxième liaison Fifth-Freedom d'AAX, marquant l'expansion de la compagnie aérienne au-delà de son territoire d'origine, l'Asie, pour desservir le secteur mondial des voyages à bas prix. À partir du 26 juin 2026, ces routes stratégiques font de Bahreïn le premier hub mondial d'AAX, renforçant ainsi son rôle de passerelle essentielle entre l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe. Tirant parti de la situation stratégique de Bahreïn et de sa structure aérienne, le service KUL-BAH-LGW constitue un itinéraire multisectoriel axé sur le transit et les possibilités de partenariat.

Tony Fernandes, PDG de Capital A et conseiller d'AAX a déclaré : « Il s'agit d'une étape décisive dans la phase suivante de la croissance d'AAX. Bahreïn, en tant que plaque tournante stratégique de l'aviation, nous permet de relier plus efficacement l'Asie au Moyen-Orient et à l'Europe, tout en créant une plateforme évolutive pour notre croissance future. Au-delà de la compagnie aérienne, ce partenariat renforce l'écosystème de l'aviation au sens large, en permettant aux entreprises de Capital A, telles que les services de fret et de maintenance, de se développer aux côtés d'AAX. Aujourd'hui, Teleport franchit une étape importante avec l'arrivée de son premier vol à Bahreïn, à la suite de sa récente levée de fonds de 50 millions de dollars, ce qui contribuera à faire du Royaume une plaque tournante de l'aviation et de la logistique dans la région. À l'avenir, nous approfondirons les partenariats avec les aéroports, les autorités touristiques et les acteurs de l'industrie afin de libérer de nouveaux corridors de demande. Nous construisons un moteur de croissance qui concilie connectivité, performance commerciale et résilience opérationnelle, tout en restant fidèle à notre proposition de valeur, à savoir des voyages long-courriers abordables ».

S.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, ministre des finances et de l'économie nationale du Royaume de Bahreïn a déclaré : « Cet accord avec AirAsia X est une décision stratégique qui reflète la force de Bahreïn en tant que partenaire économique et son rôle en tant que centre de connectivité régionale et mondiale. L'investissement renforcera la position de Bahreïn en tant que porte d'entrée clé reliant l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe, tout en apportant des avantages économiques tangibles. Il créera des emplois directs dans le secteur de l'aviation et générera des opportunités plus larges dans les domaines du tourisme, de la logistique, de l'hôtellerie et des services connexes. Tout aussi important, il favorisera le développement des compétences et les perspectives de carrière à long terme pour les Bahreïnis dans un secteur mondial qui ne cesse d'évoluer et de croître. Nous sommes fiers d'accueillir AirAsia X en tant que membre de TeamBahrain ».

Avec le lancement de cette liaison, AirAsia X continue de développer son réseau de plus de 150 destinations dans le monde et de redéfinir ses voyages court et long-courriers en combinant l'efficacité du low-cost, des partenariats stratégiques et une connectivité basée sur les hubs - cimentant ainsi son ambition d'être une compagnie aérienne véritablement mondiale. AirAsia X a fait de Kuala Lumpur sa principale porte d'entrée, reliant les voyageurs à 95 destinations dans 23 pays asiatiques avec près de 2 000 vols hebdomadaires, y compris des liaisons avec le Vietnam, le Sri Lanka, l'Australie et le Japon. Exploité par la flotte A330 d'AAX, le nouveau service KUL-BAH-LGW élargit encore l'accès pour les voyageurs en provenance d'Australie, d'Indonésie, du Vietnam et d'autres marchés clés, en créant des itinéraires plus abordables et plus pratiques vers Bahreïn et Londres.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2902150/AirAsia_X_Logo.jpg