AirAsia X se globaliza con el lanzamiento de la ruta Kuala Lumpur-Bahréin-Londres, estableciendo a Bahréin como su primer centro estratégico hacia Europa

MANAMA, Baréin, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- AirAsiaX (AAX) Berhad celebró un hito monumental en la estrategia de expansión global de la aerolínea con el anuncio de dos rutas internacionales largamente esperadas, que conectan Kuala Lumpur con Baréin y luego con Londres Gatwick (KUL-BAH-LGW), en una conferencia de prensa celebrada hoy en Baréin.

El sector Bahrein-Londres sería la segunda ruta de la Quinta Libertad de AAX, marcando la expansión de la aerolínea más allá de su tierra natal, Asia, para servir al sector de viajes de presupuesto global. A partir del 26 de junio de 2026, estas rutas estratégicas establecen a Bahréin como el primer centro global de AAX, fortaleciendo su papel como una puerta de entrada clave entre el Sudeste Asiático, el Medio Oriente y Europa. Aprovechando la ubicación estratégica y la estructura de aviación de Bahréin, el servicio KUL-BAH-LGW ancla una ruta multisectorial anclada en el tránsito y las oportunidades de asociación.

Tony Fernandes, director ejecutivo de Capital A y asesor de AAX, dijo: "Este es un paso decisivo en la siguiente fase del crecimiento de AAX. Bahréin, como nuestro centro estratégico de aviación, nos permite conectar Asia con el Medio Oriente y Europa de manera más efectiva, al tiempo que creamos una plataforma escalable para el crecimiento futuro. Más allá de la aerolínea, esta asociación fortalece el ecosistema de aviación más amplio, permitiendo que las empresas de Capital A, como los servicios de carga y MRO, escalen junto con AAX. Hoy, Teleport marca un hito importante al llegar su primer vuelo a Bahréin, tras su reciente aumento de capital de 50 millones de dólares, una medida que ayudará a posicionar al Reino como un centro clave de aviación y logística en la región. De cara al futuro, profundizaremos las asociaciones con los aeropuertos, las autoridades de turismo y las partes interesadas de la industria para abrir nuevos corredores de demanda. Estamos construyendo un motor de crecimiento que equilibra la conectividad, el rendimiento comercial y la resiliencia operativa, a la vez que nos mantenemos fieles a nuestra propuesta de valor de viajes de larga distancia asequibles ".

Su Excelencia el Jeque Salman bin Khalifa Al Khalifa, Ministro de Finanzas y Economía Nacional del Reino de Bahrein, dijo: "Este acuerdo con AirAsia X es una decisión estratégica que refleja la fortaleza de Bahrein como socio económico y su papel como centro de conectividad regional y global. La inversión reforzará la posición de Bahréin como una puerta de entrada clave que une el Sudeste Asiático, Medio Oriente y Europa, al tiempo que ofrece beneficios económicos tangibles. Creará empleo directo en todas las operaciones de aviación y generará oportunidades más amplias en turismo, logística, hostelería y servicios relacionados. Igualmente importante, apoyará el desarrollo de habilidades y trayectorias profesionales a largo plazo para los bahreiníes en una industria global que continúa evolucionando y creciendo. Nos enorgullece dar la bienvenida a AirAsia X como miembro de TeamBahrain ".

Con el lanzamiento de esta ruta, AirAsia X continúa construyendo su red de más de 150 destinos en todo el mundo y redefiniendo sus viajes de corta y larga distancia al combinar la eficiencia de bajo costo, las asociaciones estratégicas y la conectividad basada en el centro, consolidando su ambición de ser una aerolínea verdaderamente global. AirAsia X ha establecido Kuala Lumpur como su principal puerta de entrada, conectando a los viajeros a 95 destinos en 23 países asiáticos con casi 2.000 vuelos semanales, incluidas rutas a Vietnam, Sri Lanka, Australia y Japón. Al operar con la flota A330 de AAX, el nuevo servicio KUL-BAH-LGW amplía aún más el acceso para los viajeros de Australia, Indonesia, Vietnam y otros mercados clave, creando vías más asequibles y convenientes a Bahréin y Londres.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2902150/AirAsia_X_Logo.jpg

FUENTE AirAsia X