AirAsia X eröffnet die Strecke Kuala Lumpur-Bahrain-London und macht Bahrain zu seinem ersten strategischen Drehkreuz nach Europa

MANAMA, Bahrain, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AirAsiaX (AAX) Berhad feierte heute auf einer Pressekonferenz in Bahrain einen monumentalen Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie der Fluggesellschaft mit der Ankündigung von zwei lang erwarteten internationalen Routen, die Kuala Lumpur mit Bahrain und weiter nach London Gatwick (KUL-BAH-LGW) verbinden.

Die Strecke Bahrain-London wäre die zweite Fifth-Freedom-Route von AAX, mit der die Fluggesellschaft über ihr Heimatland Asien hinaus expandiert, um den globalen Billigreisesektor zu bedienen. Ab dem 26. Juni 2026 wird Bahrain durch diese strategischen Routen zum ersten globalen Drehkreuz des AAX und stärkt seine Rolle als wichtiges Tor zwischen Südostasien, dem Nahen Osten und Europa. Der Dienst KUL-BAH-LGW nutzt die strategische Lage und die Luftverkehrsstruktur Bahrains und ist der Anker für eine sektorübergreifende Strecke, die auf Transit- und Partnerschaftsmöglichkeiten beruht.

Tony Fernandes, CEO von Capital A und Berater von AAX sagte: „Dies ist ein entscheidender Schritt in der nächsten Phase des Wachstums von AAX. Bahrain als unser strategisches Luftverkehrsdrehkreuz ermöglicht es uns, Asien effektiver mit dem Nahen Osten und Europa zu verbinden und gleichzeitig eine skalierbare Plattform für künftiges Wachstum zu schaffen. Über die Fluggesellschaft hinaus stärkt diese Partnerschaft das breitere Ökosystem der Luftfahrt und ermöglicht es Capital-A-Unternehmen wie Fracht- und MRO-Diensten, neben AAX zu wachsen. Heute markiert Teleport mit der Ankunft des ersten Fluges in Bahrain einen wichtigen Meilenstein, nachdem das Unternehmen kürzlich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar durchgeführt hat. In Zukunft werden wir die Partnerschaften mit Flughäfen, Tourismusbehörden und Branchenvertretern vertiefen, um neue Nachfragekorridore zu erschließen. Wir bauen einen Wachstumsmotor auf, der Konnektivität, kommerzielle Leistung und betriebliche Stabilität miteinander in Einklang bringt und gleichzeitig unserem Wertversprechen, erschwingliche Langstreckenflüge anzubieten, treu bleibt."

S. E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Minister für Finanzen und nationale Wirtschaft des Königreichs Bahrain , sagte: „Diese Vereinbarung mit AirAsia X ist eine strategische Entscheidung, die Bahrains Stärke als Wirtschaftspartner und seine Rolle als Zentrum für regionale und globale Verbindungen widerspiegelt. Die Investition wird die Position Bahrains als wichtiges Tor zwischen Südostasien, dem Nahen Osten und Europa stärken und gleichzeitig greifbare wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. Es wird direkte Arbeitsplätze im Luftverkehr schaffen und weitere Möglichkeiten in den Bereichen Tourismus, Logistik, Gastgewerbe und damit verbundene Dienstleistungen eröffnen. Ebenso wichtig ist, dass es die Entwicklung von Fähigkeiten und langfristige Karrieremöglichkeiten für Bahrainis in einer globalen Branche fördert, die sich ständig weiterentwickelt und wächst. Wir sind stolz, AirAsia X als Mitglied des TeamBahrain begrüßen zu dürfen."

Mit der Aufnahme dieser Strecke baut AirAsia X sein Netzwerk von mehr als 150 Destinationen weltweit weiter aus und definiert sowohl die Kurz- als auch die Langstrecke neu, indem sie Low-Cost-Effizienz, strategische Partnerschaften und Hub-basierte Konnektivität kombiniert - und damit ihr Ziel, eine wirklich globale Fluggesellschaft zu sein, untermauert. AirAsia X hat Kuala Lumpur als wichtiges Drehkreuz etabliert und verbindet Reisende mit fast 2.000 wöchentlichen Flügen zu 95 Zielen in 23 asiatischen Ländern, darunter Vietnam, Sri Lanka, Australien und Japan. Der neue Flug KUL-BAH-LGW, der mit der A330-Flotte von AAX durchgeführt wird, erweitert den Zugang für Reisende aus Australien, Indonesien, Vietnam und anderen wichtigen Märkten und schafft günstigere und bequemere Verbindungen nach Bahrain und London.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2902150/AirAsia_X_Logo.jpg