AirAsia X تصبح عالمية مع إطلاق طريق "كوالالمبور - البحرين - لندن"، مما يجعل البحرين أول مركز استراتيجي لها إلى أوروبا

المنامة، البحرين، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- احتفلت شركة "إير إيجا إكس "إيه إيه إكس" بيرهاد" (AirAsiaX (AAX) Berhad) بمرحلة تاريخية في استراتيجية التوسع العالمية للشركة الجوية مع إعلان اثنين من الطرق الدولية التي طال انتظارها، والتي تربط كوالالمبور بالبحرين وما بعدها إلى مطار لندن غاتويك "كوالالمبور - البحرين - لندن غاتويك" (KUL-BAH-LGW) ، وذلك في مؤتمر صحفي في البحرين اليوم.

سيكون قطاع "البحرين-لندن" هو طريق "الحرية الخامسة" الثاني لشركة "إيه إيه إكس" ، مما يمثل توسع شركة الطيران إلى ما وراء موطنها في آسيا ، لخدمة قطاع السفر المالي العالمي. ابتداءً من 26 يونيو 2026 ، ترسّخ هذه الطرق الاستراتيجية البحرين كأول مركز عالمي لشركة "إيه إيه إكس" ، مما يعزز دورها باعتبارها بوابة رئيسية بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبحرين وهيكل الطيران ، ترسي خدمة "كوالالمبور - البحرين - لندن غاتويك" طريقًا متعدد القطاعات مرتكزًا على فرص العبور والشراكة.

قال "توني فرنانديز"، الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال إيه" (Capital A) ومستشار شركة "إيه إيه إكس": "هذه خطوة حاسمة في المرحلة التالية من نمو شركة "إيه إيه إكس". تتيح لنا البحرين باعتبارها مركز الطيران الاستراتيجي لدينا ربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا بشكل أكثر فعالية مع إنشاء منصة قابلة للتطوير للنمو المستقبلي. وبالإضافة إلى شركة الطيران ، تعزز هذه الشراكة منظومة الطيران الأوسع نطاقًا ، مما يتيح لشركة "كابيتال إيه" ممارسة أعمال مثل خدمات الشحن و عمليات الصيانة، والإصلاح، والترميم للتوسع جنبًا إلى جنب مع شركة "إيه إيه إكس". اليوم ، تشهد شركة "تيلي بورت" (Teleport) القيام بعلامة فارقة مهمة مع وصول أول رحلة لها إلى البحرين ، بعد زيادة رأس المال الأخيرة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي؛ وهي خطوة ستساعد في ترسيخ مكانة "المملكة" كمركز رئيسي للطيران والخدمات اللوجستية في المنطقة. بالنظر إلى المستقبل ، سنعمق الشراكات مع المطارات وسلطات السياحة وأصحاب المصلحة في الصناعة لفتح ممرات الطلب الجديدة. نحن نبني محركًا للنمو يوازن بين الاتصال والأداء التجاري والمرونة التشغيلية ، مع الالتزام بمقترح القيمة الخاص بنا لتوفير خدمات السفر بعيد المدى بأسعار معقولة."

قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني: "هذه الاتفاقية مع "إير إيجا إكس" هي قرار استراتيجي يعكس قوة البحرين كشريك اقتصادي، ودورها كمركز للتواصل الإقليمي والعالمي. سيؤدي الاستثمار إلى تعزيز مكانة البحرين باعتبارها بوابة رئيسية تربط جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة. وسوف يخلق فرص عمل مباشرة على مستوى عمليات الطيران ويخلق فرصًا أوسع في مجالات السياحة والخدمات اللوجستية والضيافة والخدمات ذات الصلة. والأهم من ذلك ، أنه سيدعم تطوير المهارات والمسارات المهنية طويلة الأجل للبحرينيين في صناعة عالمية تستمر في التطور والنمو. نحن فخورون بالترحيب بشركة "إير إيجا إكس" كعضو في "تيم بحرين" (TeamBahrain)."

مع إطلاق هذا الطريق ، تواصل "إير إيجا إكس" البناء على شبكتها التي تضم أكثر من 150 وجهة في جميع أنحاء العالم وإعادة تعريف كل من رحلاتها قصيرة المدى وطويلة المدى من خلال الجمع بين كفاءة التكلفة المنخفضة، والشراكات الاستراتيجية، والاتصال القائم على المحور؛ مما يعزز طموحها في أن تكون شركة طيران عالمية حقًا. رسّخت "إير إيجا إكس" كوالالمبور كبوابة رئيسية لها ، حيث تربط المسافرين بـ 95 وجهة في 23 دولة آسيوية مع ما يقرب من 2000 رحلة أسبوعية ، بما في ذلك طرق إلى فيتنام وسريلانكا وأستراليا واليابان. تمثل خدمة "كوالالمبور - البحرين - لندن غاتويك" الجديدة، التي ستعمل مع أسطول طائرات A330 الخاص بشركة "إيه إيه إكس" على توسيع نطاق وصول المسافرين من أستراليا وإندونيسيا وفيتنام وغيرها من الأسواق الرئيسية ، مما يخلق مسارات أوفر وأكثر راحة إلى البحرين ولندن.

