エアアジアX、クアラルンプール-バーレーン-ロンドン線を開設し、バーレーンを欧州への初の戦略拠点に

マナーマ、バーレーン, 2026年2月12日 /PRNewswire/ -- エアアジアX（AAX）ベルハッドは本日、バーレーンでの記者会見で、待望の国際線2路線、クアラルンプールとバーレーンを結びロンドン・ガトウィック空港へ向かう路線（KUL-BAH-LGW）の開設を発表し、同社の世界展開戦略における新たな金字塔を打ち立てました。

バーレーン-ロンドン線は、AAXにとって2路線目の第5の自由路線となり、本拠地であるアジアを越えて世界の格安旅行市場へサービスを広げる同社にとって事業拡大を象徴する路線となります。2026年6月26日に開始されるこれらの戦略路線は、バーレーンをAAX初のグローバルハブとして確立し、東南アジア、中東、欧州を結ぶ重要なゲートウェイとしての役割を強化します。バーレーンの戦略的立地と航空インフラを活用したKUL-BAH-LGW便は、乗り継ぎとパートナーシップの需要を土台とした、複数区間路線の要となります。

キャピタルAのCEO兼AAXアドバイザーであるTony Fernandesは次のように述べています。「これはAAXの次の成長段階における決定的な一歩です。バーレーンを戦略的な航空ハブとすることで、アジアと中東および欧州をより効果的に結びつけ、同時に将来の成長に向けた拡張可能なプラットフォームを構築できます。航空会社だけでなく、このパートナーシップはより広範な航空エコシステムを強化し、貨物やMRO（整備）サービスなどキャピタルA事業がAAXとともに拡大することを可能にします。本日、テレポートの初便がバーレーンに到着したことは、同社の進展における重要な画期点となります。これは先日の5,000万米ドルの資金調達に続き、バーレーン王国を地域の重要な航空・物流ハブとして位置づける動きの一環です。今後は、空港、観光当局、業界関係者とのパートナーシップを深め、新たな需要ルートを開拓していきます。同社は、手頃な価格での長距離旅行という当社の価値提案に忠実でありながら、接続性、商業的業績、運営の強靭性をバランスさせた成長エンジンを構築しています。」

H.E. バーレーン王国財務・国民経済大臣のShaikh Salman bin Khalifa Al Khalifaは次のように述べています。「エアアジアXとのこの合意は、経済パートナーとしてのバーレーンの強みと、地域的・世界的な接続性の中心地としての役割を反映した戦略的決定です。この投資は、東南アジア、中東、欧州を結ぶ重要なゲートウェイとしてのバーレーンの地位を強化するとともに、具体的な経済的利益をもたらします。航空業務全般にわたって直接雇用を創出し、観光、物流、ホスピタリティ、関連サービスなど、より幅広い機会を生み出します。同様に重要なのは、進化と成長を続けるグローバル産業におけるバーレーン人の技能開発と長期的なキャリアパスを支援することです。エアアジアXをチーム・バーレーンの一員として迎えることを誇りに思います。」

この路線の就航により、エアアジアXは世界150都市以上からなるネットワークをさらに拡大します。低コスト運営、戦略的パートナーシップ、ハブ拠点を活用した接続性を組み合わせることで、短距離・長距離の両路線を再定義し、真のグローバル航空会社としての地位を確立していきます。エアアジアXはクアラルンプールを主要ゲートウェイとして確立し、週2,000便近くを運航してアジア23か国の95の就航地へ旅行者を運んでいます。これには、ベトナム、スリランカ、オーストラリア、日本への路線も含まれます。AAXのA330機材で運航される新しいKUL-BAH-LGWサービスは、オーストラリア、インドネシア、ベトナム、その他の主要市場からの旅行者のアクセスをさらに拡大し、バーレーンとロンドンへのより手頃で便利な選択肢を提供します。

