-AirAsia X se globaliza con el lanzamiento de la ruta Kuala Lumpur-Bahréin-Londres, estableciendo a Bahréin como su primer centro estratégico hacia Europa

MANAMA, Bahréin, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- AirAsiaX (AAX) Berhad celebró un hito monumental en la estrategia de expansión global de la aerolínea con el anuncio de dos rutas internacionales largamente esperadas, que conectan Kuala Lumpur con Bahréin y luego a Londres Gatwick (KUL-BAH-LGW), en una conferencia de prensa en Bahréin hoy.





El tramo Baréin-Londres sería la segunda ruta de la Quinta Libertad de AAX, lo que marca la expansión de la aerolínea más allá de su sede en Asia para prestar servicios al sector global de viajes de bajo coste. A partir del 26 de junio de 2026, estas rutas estratégicas convierten a Baréin en el primer centro global de conexiones de AAX, reforzando su papel como punto de enlace clave entre el Sudeste Asiático, Oriente Medio y Europa. Aprovechando la ubicación estratégica y la estructura aeronáutica de Baréin, el servicio KUL-BAH-LGW consolida una ruta multisectorial basada en el tránsito y las oportunidades de colaboración.

Tony Fernandes, consejero delegado de Capital A y asesor de AAX, comentó: "Este es un paso decisivo en la siguiente fase del crecimiento de AAX. Baréin, como nuestro centro estratégico de aviación, nos permite conectar Asia con Oriente Medio y Europa de forma más eficaz, a la vez que creamos una plataforma escalable para el crecimiento futuro. Más allá de la aerolínea, esta alianza fortalece el ecosistema de la aviación en general, permitiendo que las empresas de Capital A, como los servicios de carga y MRO, crezcan junto con AAX. Hoy, Teleport marca un hito importante con la llegada de su primer vuelo a Bahréin, tras su reciente captación de capital de 50 millones de dólares, una iniciativa que ayudará a posicionar al Reino como un centro clave de aviación y logística en la región. De cara al futuro, profundizaremos las alianzas con aeropuertos, autoridades turísticas y actores del sector para desbloquear nuevos corredores de demanda. Estamos construyendo un motor de crecimiento que equilibra la conectividad, el rendimiento comercial y la resiliencia operativa, manteniéndonos fieles a nuestra propuesta de valor de viajes de larga distancia asequibles."

S.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Ministro de Finanzas y Economía Nacional del Reino de Bahréin declaró: "Este acuerdo con AirAsia X es una decisión estratégica que refleja la fortaleza de Bahréin como socio económico y su papel como centro de conectividad regional y global. La inversión reforzará la posición de Bahréin como punto de enlace clave entre el Sudeste Asiático, Oriente Medio y Europa, a la vez que generará beneficios económicos tangibles. Creará empleo directo en las operaciones de aviación y generará mayores oportunidades en los sectores del turismo, la logística, la hostelería y los servicios relacionados. Igualmente importante, impulsará el desarrollo de habilidades y las trayectorias profesionales a largo plazo para los bareiníes en una industria global en constante evolución y crecimiento. Nos enorgullece dar la bienvenida a AirAsia X como miembro de TeamBahrain".

Con el lanzamiento de esta ruta, AirAsia X continúa expandiendo su red de más de 150 destinos en todo el mundo y redefiniendo sus viajes de corta y larga distancia combinando eficiencia de bajo coste, alianzas estratégicas y conectividad basada en centros, consolidando su ambición de convertirse en una aerolínea verdaderamente global. AirAsia X ha establecido Kuala Lumpur como su principal puerta de entrada, conectando a viajeros con 95 destinos en 23 países asiáticos con casi 2.000 vuelos semanales, incluyendo rutas a Vietnam, Sri Lanka, Australia y Japón. Operando con la flota A330 de AAX, el nuevo servicio KUL-BAH-LGW amplía aún más el acceso para viajeros de Australia, Indonesia, Vietnam y otros mercados clave, creando rutas más asequibles y convenientes a Bahréin y Londres.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2902150/AirAsia_X_Logo.jpg