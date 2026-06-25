Más allá de los horizontes, juntos hacia adelante | Kexing Biopharm concluye su participación en CPHI & PMEC China 2026

SHENZHEN, China, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- CPHI & PMEC China 2026 se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái. En la exposición, Kexing Biopharm (688136.SH) presentó varias líneas de desarrollo de medicamentos innovadores de creación propia y más de 30 productos destinados a los mercados internacionales. Además, se invitó a la empresa a asistir a la ceremonia de entrega de los premios CPHI y esta recibió el premio a la Innovación en investigación y desarrollo (I+D) por sus logros en materia de innovación y desarrollo internacional.

Cobertura y reconocimiento de productos en múltiples ámbitos con premios a la innovación

Los productos que presentó abarcaban los campos de oncología, sistema autoinmune y enfermedades metabólicas. Se llevaron a cabo amplias consultas sobre medicamentos de gran éxito comercial, como el paclitaxel unido a albúmina, el bevacizumab, el infliximab, la enzalutamida, el aflibercept, la liraglutida y la semaglutida.

En cuanto a la cartera de proyectos de I+D, Kexing Biopharm se destacó por varios proyectos de fármacos innovadores a nivel mundial, entre los que se incluyen el GB18 para la caquexia oncológica, el GB19/GB26 para el lupus eritematoso sistémico, el GB10 para oftalmología y el GB20/GB24 para trastornos autoinmunes. Además, los avances clínicos de dos programas de fase III, el GC de acción prolongada y el GB05 (solución de interferón para inhalación), suscitaron un gran interés.

Años de desarrollo constante en plataformas tecnológicas y avances innovadores culminaron con el premio a la Innovación en investigación y desarrollo para la empresa. Este premio, otorgado de manera conjunta por los organizadores y las autoridades del sector, se basa en una evaluación multidimensional que abarca la innovación en investigación y desarrollo, los avances en traslación clínica, la aplicación tecnológica y el impacto en el mercado. Con este premio, se reconocen los logros en materia de innovación industrial que ofrecen una visión de las tendencias y orientaciones futuras en el ámbito de investigación y desarrollo en farmacéutica.

Encuentros en foros para impulsar las alianzas empresariales internacionales

En el evento, el equipo de Desarrollo de Negocios de Kexing Biopharm participó activamente en foros y sesiones de debate de primer nivel dedicados a la expansión farmacéutica a nivel mundial. Al analizar temas de vanguardia, como la comercialización internacional de productos biofarmacéuticos chinos, el equipo destacó los éxitos de la plataforma de la empresa. Estos intercambios aportaron perspectivas y referencias fundamentales del sector para optimizar las vías de internacionalización de la empresa y aprovechar las oportunidades del mercado mundial.

En la velada del 15 de junio, Kexing Biopharm organizó un encuentro para clientes y socios de varios países. Los participantes mantuvieron debates distendidos, aunque a la vez exhaustivos, sobre dinámica del mercado, perspectivas de cooperación y planificación estratégica futura, lo que sienta una base sólida de confianza mutua y colaboración beneficiosa para ambas partes de cara a iniciativas futuras.

CPHI le ofrece a Kexing Biopharm una plataforma estratégica para dar a conocer sus fortalezas y establecer vínculos con el mercado farmacéutico mundial. De cara al futuro, la empresa seguirá consolidando su presencia a nivel mundial y colaborará con socios internacionales para ofrecer más productos de alta calidad a un mercado internacional más amplio.

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FUENTE Kexing Biopharm