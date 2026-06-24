Au-delà des horizons, ensemble pour l'avenir | Kexing Biopharm clôture sa participation aux salons CPHI et PMEC China 2026

SHENZHEN, Chine, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 16 au 18 juin, les salons CPHI (Convention on Pharmaceutical Ingredients) et PMEC (Pharmaceutical Machinery & Equipment Convention) China 2026 se sont déroulés concomitamment au Nouveau Centre international des expositions de Shanghai. À l'occasion de ces salons, Kexing Biopharm (688136.SH) a présenté plusieurs programmes de médicaments innovants développés en interne ainsi que plus de 30 produits destinés aux marchés internationaux. L'entreprise a également été invitée à assister à la cérémonie de remise des prix du CPHI et s'est vu décerner le prix de l'innovation en recherche et développement pour ses réalisations en matière d'innovation et de développement international.

Des produits présents dans de nombreux domaines et récompensés par des prix de l'innovation

Les produits présentés concernaient les domaines de l'oncologie, de l'auto-immunité et des maladies métaboliques. Des médicaments majeurs tels que le paclitaxel lié à l'albumine, le bevacizumab, l'infliximab, l'enzalutamide, l'aflibercept, le liraglutide et le semaglutide ont fait l'objet de consultations approfondies.

En ce qui concerne son portefeuille de projets en recherche et développement, Kexing Biopharm a présenté plusieurs gammes de médicaments innovants à l'échelle mondiale, notamment le GB18 pour la cachexie liée au cancer, les GB19/GB26 pour le lupus érythémateux disséminé, le GB10 pour l'ophtalmologie et les GB20/GB24 pour les maladies auto-immunes. En outre, les avancées cliniques de deux programmes de phase III — le GC à action prolongée et le GB05 (solution d'interféron pour inhalation) — ont suscité un vif intérêt.

Des années de développement constant de plateformes technologiques et d'innovations décisives ont permis à l'entreprise de se voir décerner le Prix de l'innovation en recherche et développement. Décerné conjointement par les organisateurs et des experts du secteur, ce prix repose sur une évaluation multidimensionnelle portant sur l'innovation en matière de recherche et développement, les avancées en matière de transposition clinique, les applications technologiques et l'impact sur le marché. Cet événement permet à la fois de mettre à l'honneur les réalisations en matière d'innovation industrielle et d'offrir un aperçu des tendances et orientations futures de la recherche et du développement pharmaceutique.

Rencontres dans le cadre de forums pour dynamiser les liens entre les entreprises internationales

Lors de cet événement, l'équipe de développement commercial de Kexing Biopharm a participé activement aux principaux forums et tables rondes consacrés à l'expansion pharmaceutique à l'international. En abordant des thèmes d'actualité tels que la commercialisation internationale des produits biopharmaceutiques chinois, l'équipe a mis en avant les réussites de la plateforme de l'entreprise. Ces échanges ont permis d'exprimer des analyses et des repères essentiels concernant le secteur, permettant d'optimiser les stratégies d'internationalisation de l'entreprise et de saisir les opportunités offertes par le marché mondial.

Dans la soirée du 15 juin, Kexing Biopharm a organisé une réception en l'honneur de ses clients et partenaires venus de plusieurs pays. Les participants ont eu des discussions à la fois détendues et approfondies sur la dynamique du marché, les perspectives de coopération et la planification stratégique future, jetant ainsi les bases solides d'une confiance mutuelle et d'une collaboration gagnant-gagnant pour leurs projets futurs.

Le CPHI offre à Kexing Biopharm une plateforme stratégique lui permettant de mettre en avant ses atouts et de nouer des liens avec le marché pharmaceutique mondial. À l'avenir, l'entreprise va continuer à renforcer sa présence mondiale et à collaborer avec des partenaires internationaux afin de proposer davantage de produits de haute qualité à un marché international plus large.

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