Beyond Horizons, Forward Together | Kexing Biopharm sluit deelname aan CPHI & PMEC China 2026 af

SHENZHEN, China, 25 juni 2026 /PRNewswire/ -- Van 16 tot en met 18 juni vond CPHI & PMEC China 2026 plaats in het Shanghai New International Expo Center. Kexing Biopharm (688136.SH) presenteerde tijdens de beurs meerdere zelfontwikkelde innovatieve geneesmiddelenpijplijnen en meer dan 30 producten voor internationale markten. De onderneming werd tevens uitgenodigd voor de uitreiking van de CPHI Award en ontving de R&D Innovation Award voor zijn prestaties op het gebied van innovatie en internationale ontwikkeling.

Brede productdekking in meerdere therapeutische domeinen en erkenning met innovatieprijzen

De tentoongestelde producten omvatten de domeinen oncologie, auto-immuunziekten en metabole aandoeningen. Blockbuster-geneesmiddelen zoals albuminegebonden paclitaxel, bevacizumab, infliximab, enzalutamide, aflibercept, liraglutide en semaglutide trokken veel belangstelling.

Wat de R&D-pijplijn betreft, zette Kexing Biopharm verschillende innovatieve geneesmiddelenprogramma's met wereldwijde impact in de schijnwerpers, waaronder GB18 voor kankercachexie, GB19/GB26 voor systemische lupus erythematodes, GB10 voor oogheelkundige aandoeningen en GB20/GB24 voor auto-immuunziekten. Daarnaast trokken de klinische vorderingen van twee fase III-programma's — langwerkende GC en GB05 (interferon-inhalatieoplossing) — veel aandacht.

De jarenlange, gestage ontwikkeling van technologieplatforms en de innovatieve doorbraken van de onderneming werden beloond met de R&D Innovation Award. Deze prijs, gezamenlijk uitgereikt door de organisatoren en toonaangevende experts uit de sector, is gebaseerd op een multidimensionale beoordeling van R&D-innovatie, doorbraken in klinische ontwikkeling, technologische toepassing en marktimpact. De prijs vormt zowel een erkenning van industriële innovatieprestaties als een waardevol inzicht in toekomstige trends en ontwikkelingen binnen farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling.

Deelname aan forums ter bevordering van internationale zakelijke samenwerking

Tijdens het evenement nam het BD-team van Kexing Biopharm actief deel aan vooraanstaande forums en rondetafelgesprekken over de wereldwijde uitbreiding van de farmaceutische sector. Het team verdiepte zich in actuele thema's zoals de internationale commercialisering van Chinese biofarmaceutische producten, en bracht daarbij de successen van het platform van de onderneming onder de aandacht. Deze uitwisselingen boden waardevolle inzichten en referentiekaders voor het optimaliseren van de internationaliseringsstrategie van de onderneming en het benutten van kansen op de wereldmarkt.

Op de avond van 15 juni organiseerde Kexing Biopharm een bijeenkomst voor klanten en partners uit verschillende landen. De deelnemers voerden ontspannen maar diepgaande gesprekken over marktdynamiek, samenwerkingsmogelijkheden en toekomstige strategische planning, waarmee een solide basis werd gelegd voor wederzijds vertrouwen en duurzame samenwerking.

CPHI biedt Kexing Biopharm een strategisch platform om zijn sterke punten te presenteren en contacten te leggen met de wereldwijde farmaceutische markt. De onderneming zal haar wereldwijde aanwezigheid verder uitbreiden en blijven samenwerken met internationale partners om meer hoogwaardige producten beschikbaar te maken voor een bredere internationale markt.

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