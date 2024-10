Aleph adquire participação acionária controladora na Localpayment e visa mercado de pagamentos digitais de US$ 1,4 trilhão

O acordo transformador combina recursos expandidos de processamento de pagamentos internacionais com os 20 anos de experiência líder em marketing digital da Aleph, processando US$ 3 bilhões em volume total de pagamentos (TPV) anual e oferecendo uma oferta incomparável para clientes em mercados emergentes e de alto crescimento.

MIAMI, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Aleph, um ecossistema líder de especialistas digitais globais e soluções orientadas por tecnologia que permitem o crescimento do marketing digital global, anunciou hoje a aquisição de uma participação acionária controladora na Localpayment, uma provedora de serviços de pagamento (PSP) em rápido crescimento na América Latina, transformando o cenário digital ao combinar soluções de publicidade digital de primeira classe com recursos de pagamento local perfeitos, criando um efeito de rede natural. A Aleph poderá alavancar seus relacionamentos exclusivos com plataformas digitais de primeira linha, como Amazon, Google, Snapchat, Spotify, TikTok, Uber e X, entre outras, juntamente com mais de 26.000 anunciantes, empresas nativas digitais e varejistas online para expandir rapidamente sua solução de pagamentos.

Impacto combinado da Aleph com a Localpayment

Com esta aquisição, a Aleph está preparada para melhorar ainda mais sua oferta e recursos. Já gerando receita significativa para as principais plataformas de publicidade digital em mais de 130 mercados emergentes e de alto crescimento, a Aleph, por meio da Localpayment, agora poderá processar bilhões de dólares em pagamentos para seus clientes. A Aleph é agora a única participante nos ecossistemas de publicidade digital e fintech, com a última projetada para crescer para US$ 1,4 trilhão na América Latina até 20281.

A Localpayment, agora renomeado como Localpayment by Aleph, foi fundado em 2018 e oferece integração por meio de uma única API em 17 países da América Latina, com suporte a pagamentos e saques em mais de 640 métodos de pagamento locais, incluindo cartões de crédito e débito, transferências bancárias, pagamentos instantâneos e por código QR, carteiras digitais e Métodos de Pagamento Alternativos (APMs) locais, como PIX no Brasil e Oxxo no México. Em parceria com líderes do setor como PayPal (NASDAQ: PYPL) e Payoneer (NASDAQ: PAYO), a Localpayment by Aleph segue os mais altos padrões de KYC (Know Your Customer - Conheça Seu Cliente) e protocolos de conformidade.

A participação acionária controladora da Aleph na Localpayment une Publicidade Digital com Soluções de Pagamento Simplificadas

Esta aquisição fortalece a liderança da Aleph em conectar publicidade digital com soluções de pagamento simplificadas em vários setores, incluindo streaming, mídia digital, economias gig, varejo online, SaaS, hospitalidade, viagens, serviços financeiros e entretenimento. Os principais números destacam o impacto combinado da Aleph e da Localpayment: mais de US$ 3 bilhões em volume total de pagamentos (TPV), mais de 60 plataformas de primeira linha e mais de 26.000 anunciantes, uma única API com mais de 640 métodos de pagamento, suporte para mais de 70 moedas e presença em mais de 130 países.

Vantagem Inigualável: Pagamentos + Integração de Mídia

A aquisição da Localpayment pela Aleph acelera a redefinição de como as empresas em setores como streaming, comércio eletrônico e mídia digital podem operar, oferecendo uma abordagem integrada para pagamentos e mídia. Ao permitir que os clientes gerenciem seus fluxos de pagamento enquanto aproveitam a mídia digital, esse acordo cria eficiências de custos e economias operacionais expressivas. As empresas agora podem otimizar seu processamento de pagamentos e publicidade digital ou inventário em um único processo simplificado.

Gaston Taratuta, CEO da Aleph, disse: "Por quase duas décadas, nos concentramos em preencher a lacuna entre as principais plataformas de tecnologia de anúncios e os anunciantes em economias emergentes, criando um ecossistema onde os anunciantes encontram os consumidores. Agora, estamos dando um próximo passo natural, integrando os recursos de processamento de pagamentos. Isso marca uma evolução significativa para a Aleph, refletindo nossa crença na mudança contínua do PIB offline para o PIB digital e impulsionando ainda mais a criação de valor para nossos parceiros e clientes. Estamos começando na América Latina e planejamos implantar operações tanto organicamente quanto por meio de aquisições na África, Oriente Médio e Ásia, onde já temos uma forte presença local."

Ezequiel Israel, CEO da Localpayment declarou: "Estamos entusiasmados por fazer parte da jornada e missão da Aleph. Este acordo acelera nosso crescimento e nos dá acesso direto às plataformas digitais globais, marcas e varejistas online com os quais a Aleph está associada há muito tempo e oferece uma oferta combinada atraente."

A Localpayment by Aleph será exibida no principal show de fintech Money 20/20 em Las Vegas de 27 a 30 de outubro de 2024.

